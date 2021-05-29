29 Mayıs günlük burç yorumları

KOÇ

Son zamanlarda tek bir konuya yoğun olarak odaklanmak sizler için daha karlı olacak. Kırıcı olmayacağınız bugünlerde çevreniz hep kalabalık olacak.

BOĞA

Yaptığınız eylemlerle kararlarınızı yüceltebilir, hatta gerçekleşirken yolda size destek olacak dostlar da edinebilirisiniz.

İKİZLER

Aşk hayatınızda olumlu gelişmeler yaşanması için sizin de elinizde olabilir. Partnerinize karşı daha anlayışlı ve güler yüzlü olmanız gerekebilir.

YENGEÇ

Hayatınızdaki sıkıntılar farkındalık aşılabilir. Bu hal partneriniz için oldukça hoş karşılanarak sizi daha da sevmesine ve size daha da güvenmesine neden olabilir.

ASLAN

Karakterinize dair önemli ipuçlarını yakalamak ve uç noktalarınızı görmek mesleki kariyerinizde önünüzü açacaktır.

BAŞAK

Mesleki konularda zafer kazandığınızı hissettiren durumlar yaşayabilirsiniz. Arkadaşlık ilişkilerinde de bir hayli önemli yollar kat edebilirsiniz.

TERAZİ

Zamanınızı kendinizi geliştirmeye ayırabilir Aşk hayatınızı ve ikili ilişkilerdeki süreçlerinizi iyi gözlemlemeniz gereken bir gün.

AKREP

Aşk hayatınızda olumlu bir tutum sergilemeye başlayabilirsiniz. İkili ilişkilerde özgüvenli hissedeceğiniz ve geleceğe parlak bakabileceğiniz bir noktadasınız.

YAY

Bugünlerde ilgili de olmamış olabilirsiniz, bu yüzden ilgili de olmalısınız. Son günlerde ilişkinize olan tavrınızı tesbit edip şifalandırmak için uygun bir gün.

OĞLAK

Ev işleri ile ilgilenmek, şifalandırmak ya da ofis-ev tadilatlarınızı gerçekleştirmek için de uygun bir gün. Kendinizi bu süreçte iyi bir ruh halinde hissedebileceksiniz.

KOVA

Kendiniz gibi düşünen insanlarla karşılaşarak güzel fikir alışverişlerinde bulunabilirsiniz ve iletişim size çok iyi gelebilir.

BALIK

Partneri olan Balık'lar öfke patlaması ile beklenmedik problemlere yol açabilirler. İlişkisi olmayanlar ise tanıştıkları kişilere pek şans vermek istemeyebilir.