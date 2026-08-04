Roma’nın mirası gün yüzünde: Tralleis’te 2 bin yıllık dev havuz bulundu

Yaklaşık 300 kişiyi aynı anda ağırlayabilecek kapasiteye sahip olan antik havuzun, dönemin gençlerinin eğitim aldığı gymnasium kompleksinin önemli bir parçası olduğu değerlendiriliyor. Uzmanlar, yapının Tralleis'in sosyal yaşamı ve Roma hamam kültürüne ilişkin önemli veriler sunduğunu ifade ediyor.

BAKAN ERSOY ÇALIŞMALARIN TAMAMLANDIĞINI DUYURDU

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aydın'daki Tralleis Antik Kenti'nde sürdürülen Geleceğe Miras Projesi kapsamında önemli bir etabın başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Tralleis Antik Kenti'nde 2 bin yıllık dev antik havuz gün yüzüne çıkarıldı.

Ersoy, Hamam Gymnasium kompleksinin frigidarium olarak bilinen soğukluk bölümünde bulunan antik havuzun kazı ve restorasyon çalışmalarının tamamlanarak yeniden gün yüzüne çıkarıldığını açıkladı.

Antik havuzun yaklaşık 300 kişilik kapasiteye sahip olduğu belirlendi.

YAKLAŞIK 300 KİŞİLİK DEV YAPI

Tamamlanan çalışmalar sonucunda ortaya çıkarılan havuzun 37 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğinde olduğu belirtildi. Yaklaşık 300 kişinin aynı anda kullanabileceği büyüklüğe sahip olan yapının yaklaşık 2 bin yıllık geçmişe sahip olduğu ifade edildi.

Bakan Ersoy paylaşımında, projeye katkı sağlayan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü çalışanlarına, kazı ekibine, akademisyenlere ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, kültürel mirasın bilimsel yöntemlerle korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Havuz, Roma dönemine ait Hamam Gymnasium kompleksinde yer alıyor.

GENÇLERİN EĞİTİM SONRASI KULLANDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Kazı ekibinin değerlendirmelerine göre antik havuzun, gymnasiumda eğitim gören gençler tarafından kullanıldığı tahmin ediliyor. Yapı, dönemin eğitim ve sosyal yaşamının önemli merkezlerinden biri olan Hamam Gymnasium kompleksinin dikkat çeken bölümleri arasında yer alıyor.

Yapının uzunluğu 37 metre, genişliği ise 12 metre olarak ölçüldü.

ROMA HAMAM MİMARİSİNİN ÖNEMLİ BÖLÜMLERİNDEN BİRİ

Yaklaşık 40 bin metrekarelik Hamam Gymnasium kompleksi içerisinde Roma hamam mimarisinin temel bölümleri olan caldarium (sıcaklık), tepidarium (ılıklık) ve frigidarium (soğukluk) bulunuyor. Gün yüzüne çıkarılan havuz da frigidarium bölümünde yer alıyor.

2022 yılında başlatılan kazı ve restorasyon çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi iş birliğinde, Prof. Dr. Murat Çekilmez başkanlığındaki bilimsel ekip tarafından yürütüldü. Çalışmalar, Geleceğe Miras Projesi kapsamında tamamlanarak Tralleis Antik Kenti'nin tarihine yeni ve önemli bir halka daha eklenmiş oldu.