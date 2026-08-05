Festivalin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise ücretsiz konserler olacak. Hakan Altun, Simge, Kıraç, Serkan Kaya, Derya Uluğ, Ceza, Oğuzhan Koç, Sefo ve Ferhat Göçer, 100. Yıl Kent Parkı'nda Malatyalılarla buluşurken; çocuk etkinlikleri, geleneksel sanat atölyeleri ve gastronomi programları da kentin kültürel atmosferini zenginleştirecek.

BAKAN ERSOY: MALATYA'NIN YENİDEN CANLANMASINA KATKI SAĞLAYACAK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden ayağa kalkma sürecini sürdüren Malatya'nın kültürel ve sosyal yaşamına festival aracılığıyla destek vermeyi önemsediklerini söyledi.

Malatya'nın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirten Ersoy, depremin hemen ardından uzun süre şehirde vatandaşlarla birlikte olduklarını hatırlatarak, geçen yıl ilk kez festival rotasına dahil edilen Malatya'nın bu yıl ikinci kez Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapacağını ifade etti.

Festival sayesinde Malatya'nın binlerce yıllık tarihi, kültürel mirası ve gastronomik değerlerinin çok daha geniş kitlelere ulaştırılmasının hedeflendiğini vurgulayan Ersoy, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Arslantepe Höyüğü başta olmak üzere kentin sahip olduğu zengin mirasın daha görünür hale geleceğini dile getirdi.

Bakan Ersoy, Malatya'nın kendisi için özel bir yere sahip olduğunu belirterek geçen yıl festival rotasına dahil edilen kentte bu yıl ikinci kez Malatya Kültür Yolu Festivali'nin düzenleneceğini söyledi.

ÜCRETSİZ KONSERLERDE YILDIZ İSİMLER SAHNE ALACAK

Festival boyunca 100. Yıl Kent Parkı müzik şölenine sahne olacak.

Hakan Altun, Simge, Kıraç, Serkan Kaya, Derya Uluğ, Ceza, Oğuzhan Koç, Sefo ve Ferhat Göçer ücretsiz konserlerle Malatyalılarla buluşacak.

Konser programının yanı sıra 2'nci Ordu Bölge Bando Komutanlığı konseri, "Yalnız Adama Tuzak" tiyatro oyunu, Yaşayan Miras söyleşileri, FotoMaraton Malatya ve FotoMaraton Çocuk etkinlikleri de festival takviminde yer alacak.

Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl da Malatya'yı kültür ve sanatın merkezi haline getirecek.

MALATYA MUTFAĞI FESTİVALİN ÖNEMLİ DURAKLARINDAN BİRİ OLACAK

Festival, kültür ve sanat etkinliklerinin yanında Malatya'nın güçlü mutfak kültürünü de ön plana çıkaracak.

Kent genelinde belirlenen 31 Lezzet Noktası'nda ziyaretçiler, Malatya mutfağının geleneksel tatlarını deneyimleme fırsatı yakalayacak. Böylece hem yerel işletmeler desteklenecek hem de kentin gastronomi mirası daha geniş kitlelere tanıtılacak.

Festivalin gastronomi bölümüne ev sahibi şef olarak Ömür Akkor katılırken; Halil Sarıal, Emre Murat, Erşan Yılmaz, Gökhan Ali Çamkerten ve Michelin Rehberi Tavsiye Listesi'nde yer alan Şef Mevlüt Özkaya da programda yer alacak.

Malatya'nın tarihi, kültürü ve mutfağı festival boyunca ziyaretçilerle buluşacak.

Yemek kültürü yazarı Aylin Öney Tan, gastronomi yazarları Ebru Erke ve Müge Akgün ile BigChefs Kurucu Ortağı Gamze Cizreli de Malatya'nın yöresel lezzetlerini yerinde deneyimleyerek gastronomi mirasının tanıtımına katkı sunacak.

Festival boyunca kayısıdan kağıt kebabına, analı kızlı köfteden içli köfteye, kiraz yaprağı sarmasından yaprak döner ve tandır yemeklerine kadar birçok yöresel lezzet ziyaretçilerle buluşacak.

31 Lezzet Noktası'nda Malatya'nın yöresel tatları gastronomi tutkunlarını bekliyor.

SERGİLER VE GELENEKSEL SANATLAR ZİYARETÇİLERİ BEKLİYOR

Festival kapsamında Arslantepe Karşılama Merkezi'nde "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri", Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde ise "Yaşayan Miras: Malatya" sergileri sanatseverlerin ziyaretine açılacak.

Aynı merkezde düzenlenecek kısa film gösterimleri, geleneksel sanat atölyeleri ve uygulamalı etkinliklerle ziyaretçiler kültürel mirası yakından tanıma fırsatı bulacak.

İğne oyası, bez bebek yapımı, ahşap oyma, deri işleme, sıcak demir, bağlama, tespih yapımı ve geleneksel ağaç baskısı gibi birçok sanat dalında uzman isimler tarafından atölyeler gerçekleştirilecek. Etnospor Deneyim Alanı da festivalin dikkat çeken etkinlikleri arasında yer alacak.

Festival, konserlerden sergilere, çocuk etkinliklerinden söyleşilere kadar zengin bir program sunacak.

ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL FESTİVAL ALANI KURULACAK

Festival, çocukları da unutmayacak.

100. Yıl Kent Parkı'nda kurulacak Çocuk Köyü'nde yaratıcı atölyeler, dijital deneyim alanları, geleneksel oyunlar, Karagöz gösterileri ve VR Balon Turu gibi birçok etkinlik düzenlenecek.

FotoMaraton Çocuk organizasyonu da küçük katılımcıların festival heyecanına ortak olmasını sağlayacak.

Festival, Malatya'nın kültürel değerlerini daha geniş kitlelere tanıtmayı hedefliyor.

9 GÜN BOYUNCA KÜLTÜR VE SANAT ŞEHRİN HER NOKTASINDA YAŞANACAK

8-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek Malatya Kültür Yolu Festivali, konserlerden tiyatroya, sergilerden söyleşilere, geleneksel sanatlardan gastronomiye kadar geniş programıyla her yaştan ziyaretçiye hitap edecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği festival, Malatya'nın sosyal yaşamına hareket katacak.

Kültür, sanat, tarih ve gastronomiyi aynı çatı altında buluşturacak festival, Malatya'nın kültürel kimliğini ulusal ve uluslararası alanda daha görünür hale getirmeyi amaçlıyor.