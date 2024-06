BEKİR HAZAR

Akşamdan kalmaysanız çözmek için ne yaparsınız?

Daha çok içersiniz.

ABD'nin yaptığı da bu. Ekonomiye sürekli ekstra para pompalamak aslında uzun vadede genel ekonomiyi iyileştiriyor görünebilir. Fakat sonuçları ancak bu balon patladığında göreceğiz" diyordu adam önceki gün.

Ona göre dünyayı sarsacak yeni bir ekonomik kriz kapıdaydı. Hatta tarih de veriyor, 2025'in ortalarında çöküşün başlayacağını duyuruyordu.

Kafayı çevirip "Es" geçilecek, yabana atılacak bir iddia değildi bu. Çünkü açıklamayı yapan kişi The Great Depression Ahead (Gelecekteki Büyük Buhran) adlı kitabıyla Çok Satanlar Listesi'ne giren dünyaca ünlü ekonomist Harry Dent'ten başkası değildi. Amerika'da Fox kanalında "Washington yapay bir ekonomik balon oluşturdu. Bu balon 14 yıldır devam ediyor. Çoğu balon 5 ila 6 yıl sürerken, bu sefer daha da uzadı. Dolayısıyla 2008-2009'da yaşadığımızdan daha büyük bir çöküş artık kaçınılmaz" diye haykırıyordu. ABD'nin emlak sektörüyle bir kez daha krize gireceğini, borsanın dahi yerle bir olacağını belirtiyordu.

"Çok az kaldı. Bu iş bitti. Geçmiş olsun" diye de final yapıyordu.

Ona göre ABD akşamdan kalmaydı ve sabah uyandığında yine içiyordu.

Borcu 35 trilyonu aşan ve para basıp piyasaya sürerek günü kurtarmaya çalışan ülkenin komaya girmesi kaçınılmazdı. Hep söylüyoruz burada. On binlerce bebek ve çocuğun Gazze'de katledildiği soykırıma bombalarla sınırsız destek vererek ortak olursanız ilahi adaletten asla kaçamazsınız. Belanızı bulacaksınız. Sadece ve sadece paraya tapanların insan haklarını toprağa gömdüğü soykırımda ilahi adalet onları en sevdikleri yerden vuracak. Taptıkları paradan inşallah.

Dünyanın yeni bir ekonomik buhranla sarsılması beraberinde muazzam krizleri ve savaşları da getirecek.

Kendilerini kurtarmak isteyen Paradorlar, savaşlarla çıkış arayıp, yeni bataklara saplanacaklar.

Artık bir labirente girdiler, çıkış çok zor.

Böyle bir ortamda Türkiye'nin de önü çok açılacak. Yepyeni tarihi fırsatlarla buluşacağız.

Ankara 20 yıldır Türkiye yüzyılına hazırlanıyor.

Bizi darbelerle, her türlü vesayetle, sınırlarımızın her köşesinde terörle içeride tutmaya kalkanlara karşı senelerdir karşı önlemlerle yatırımlar yapıyoruz. Bu muazzam yatırımlar artık sınırları aştı.

Hemen dibimizde savaş ve terörle bize duvar örmeye kalkanlara karşı savunma sanayiini güçlendiren Türkiye, yollar, köprülerle de bugünlere hazırlandı.

Boru hatlarıyla yeryüzünün en büyük enerji ağlarını hızla örmeye başladı.

THY gibi silik bir kurumu dünyanın bir numarası haline getirerek, dibimizde kurulan duvarları, terör tarlalarını aştı. Bunu engellemek için içeride kullanışlı papağanlarla saldırıya geçtiler. THY dahil her türlü yatırıma "İtibarsızlaştırma terörü" gerçekleştirdiler. Ancak durduramadılar. Fransa'nın en ciddi yayın organı Le Monde önceki gün "THY'nin elde ettiği sonuçlar rakiplerini kıskandıracak ve bu zamana kadar görülmemiş boyutlara ulaştı" diye yazıyordu.

İçimizdeki ittihatçı kafaların aylarca saldırdığı İstanbul Havalimanı'nın lokomotif olduğunu ve 5 yıl içinde Avrupa'nın en işlek merkezi haline geldiğini duyurdu.

"THY'nin cirosu 21 milyar euroya ulaştı.

5.52 milyar dolarlık net kârla, bu alanda en önde olan İngilizleri sollayarak ikiye katladı" diyerek alkış yağdırdı. "Türkiye artık küreselleşme merkezi" ilanını yaptı.

Sizlere hep dünyanın dört bir yanındaki Türkiye'nin hiç kimsede olmayan muazzam "Yumuşak Gücü"nden bahsediyorum. Batı'nın her yerde öfkeyle karşılandığını, nefret edildiğini aktarıyorum.

Buna karşılık Osmanlı torunlarının Balkanlarda, Kafkaslarda, Asya ve Afrika'da büyük coşkuyla karşılandığını, Batı'nın "Bizimle çalışmaya mahkum" olduğunu vurguluyorum. Nitekim ABD Büyükelçisi Jeff Flake önceki gün CNNTürk'te "Türkiye Afrika'daki yumuşak güçleriyle Çin'in tek alternatifi haline geldi" diyor, Amerika ve Fransızların dahi bazı ülkelerden kovulduğunu hatırlatıyordu.

ABD'li firmaların da pazarda tutunabilmek için Türk firmalarla ortaklık arayışında olduğunu söylüyordu.

Yıllarca Batı tarafından sömürülen mazlum halklarda ve ülkelerde Türk pasaportu öpülüp koklanırken, Batı'nınkiler yırtılıyordu. Böyle bir sevgiye, böyle bir aşka hiçbir ülke sahip değildi.

Bunu biliyorlar, görüyorlar ve o yüzden sınırlarımızın dibinde terör duvarları oluşturarak, dışarıya çıkışımızı engellemeye çalışıyorlar. Ancak hep söyledik. Uçak artık kalktı.

O duvarlar yakında nokta gibi kalacak. On binlerce masum çocuk ve bebeğin katili İsrail soykırımının ortağı ve paraya tapan Batı, Harry'nin dediği gibi balon gibi patlayacak.

Parayla vurulacaklar, kahırlarından perişan olacaklar.