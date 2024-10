BEKİR HAZAR

BİR Jeremy Rifkin vardı.

Kemal Kılıçdaroğlu onu CHP'nin vizyon toplantısında danışman ve kurtarıcı olarak tanıtmıştı. Adam meğer CIA ile iş yapıyormuş. Mevzu ortaya çıktığında üzerinde kimse konuşmadı. Halbuki o Jeremy Rifkin, küresel sermayenin tetikçisi Soros'un milyon dolar yağdırarak İspanya'ya gönderdiği bir isimdi. Jeremy, Katalanlar'a İspanya'yı nasıl böleceklerini anlatan konferanslar veriyor, ardından Soros cebini yeşil Benjamin doldurup "Aferim" diyordu. FETÖ'nün Amerika'daki toplantılarına da katılıyordu sık sık. CHP'nin o vizyon toplantılarında bir isim daha tanıtıldı bizlere. Daron Acemoğlu idi bu partinin yeni danışmanı.

ABD'de MIT üniversitesinde profesördü. Geçtiğimiz hafta ona "Nobel ödülü" verdiler.

Kemalistler ve CHP çok sevindi, "Hurra" çekti. CHP'nin yeni lideri Özgür Özel'in, Daron Acemoğlu'nu yürekten kutlayan mesajı partinin sitesinde baş köşeye kondu. "Alo" demişti Özgür Bey Nobel ödüllü Daron Acemoğlu'na. Gurur duyduğunu söylemişti. Eee ne de olsa iktidara gelirlerse Daron Acemoğlu Maliye Bakanları olacaktı. Sosyal medyada da hemen Kemal Bey'in görüntüsünü servis ettiler. "İşte bizimle çalışan Daron Acemoğlu. Nobel ödülü alacak" diyordu. Vay be idi durumlar. Kemal Bey ödül verilmeden "Nobel"i bilmişti.

İşte ne müthiş bir öngörüydü bu.

Atatürk'e toz kondurmayan CHP fondaş ve yandaşı medya gururla sayfalarına taşıdı Nobel ödülünü.

Çok mutluydular.

Halbuki Ermeni asıllı Türk ve Amerikan vatandaşı olan Daron Acemoğlu yazdığı kitabında "Atatürk Devrimleri Türkiye'yi koridora sokmak amacı taşımıyordu. Latin alfabesine geçiş, kıyafet devrimi ve dini kurumların yeniden yapılandırılması gibi pek çok reform, topluma danışılmadan yapıldı ve zorla dayatıldı.

Bu reformlara direnenler, örneğin Batı tarzı şapka yerine fes takmakta ısrar edenler kovuşturmaya uğradı. Bazı durumlarda da infaz edildi" diyordu.

Yani öldürüldüğünü söylerken CHP'nin tek parti olduğu dönemini halka sorulmadan yapılan "DESPOTİK" reformlar sınıfına sokuyordu.

ABD'de NeoConlar'ın karargahı, İsrail'in bir numaralı lobisi AIPAC'a bağlı Washington Enstitüsü CHP'nin büyük değişime uğrayacağını 2014'te Amerika'dan dünyaya haykırmıştı. Rapora "YENİ CHP" başlığı atmıştı. "Daha dindar, daha liberal bir CHP geliyor" diye raporda tellal bağırtmışlardı. "Fosilleşmiş eski Kemalistler'in idaresi altındaki gelişimini durdurmuş ve donmuş eski CHP Batı karşıtı olmuştur.

Dönüşüp dindar olacak" iddiasında bulunmuşlardı. Şimdi bir bakıyoruz Atatürk devrimlerine inkılaplarına "Despotik" diyen biri, tespih ve seccade dağıtılan CHP'de Yüzyılın Vizyon toplantılarında kurtarıcı bakan adayı olarak görücüye çıkarılıyor. Parlatma sanatında usta olan AKIL ona "Nobel" verip cilalarken CHP'nin yeni lideri de "Alo" deyip duyduğu gurur haykırıyor, Atatürkçü medya "Hurra" çekiyordu.

PKK'nın siyasi kanadı HDP ile CHP'yi müttefik yapan AKIl, tabii ki Atatürk'e despot diyen adam için Atatürkçülere "Hurra" çektirip sevinç çığlıkları attırırdı. FETÖcüler de Daron Acemoğlu'nu çok seviyordu. 15 Temmuz darbe girişimleri başarılı olsaydı, Daron'un adı Hazine ve Maliye bakanı adayları içinde geçiyordu. Küresel Sermayenin tetikçisi Soros'u, tıpkı Jeremy gibi Daron Acemoğlu da çok seviyordu. Hatta bir kitap yazdı O kitap haber sitelerinde "Acemoğlu'ndan döviz kuru desleri" diye tanıtılıyor, şirin mi şirin gösteriliyordu Halbuki Daron kankası Soros'un dövizle nasıl oynayarak zengin olduğunu anlatıyordu. Anlatmadığı çok şey vardı tabii. Soros'un darbeleri destekleyerek ülkeleri karıştırıp, döviz kurlarını dibe vurdurunca topladığını, gerilim bittikten sonra yüksek fiyatla satıp milyarlarca dolarlık vurgun yaptığını söyleyemiyordu Kankasına ayıp olurdu.

Siyonist güç bastırırsa katillere bile ödül vermeye hazır bir irade var. Nitekim dört yıl önce İsrail Başbakanı soykırımcı ve çocuk katili Netanyahu bile Nobel ödülüne aday gösterildi. Hem de "Barış" ödülüne iyi mi?

ABD'de kurduğu lobiler sistemi ve dağıttığı milyarlarca dolarla, arkasındaki petrol-doğalgaz ve silah şirketleri ile paralel devlet oluşturup Amerika'yı esir alan bir İsrail var önümüzde. O İsrail ABD'de her yere sızıyor, paranın satın alma gücüyle her yerde at koşturuyor. Hatta okullara bile daldılar, girmedikleri üniversite kalmadı. ABD Eğitim Bakanlığı veri tabanına göre, yaklaşık 100 ABD üniversitesine İsrail'den toplam 375 milyon dolar tutarında bağış geldi. Tabii bunlar İsrail tarafının gönderdiği paralar.

Amerika'daki İsrail kurucusu küresel sermayenin şirketlerinden gelen paralar milyar dolarları buluyor. Üniversitelerde "Yahudi yerleşim yerleri" adında kulüpler bile kuruyor İsrail. Her yerden ablukaya alıyor.

Pensilvanya'da Mauro Finkelstein adında bir profesör vardı. Kendisi Yahudiydi.

İnstagramında "Siyonizmi normalleştirmeyin" diyerek tepkisini koydu. Aynı okulda MOSSAD'ın yönettiği öğrenci kulübü Hell'n Yahudi lideri öğrenci, Yahudi profesörün okudan atılması için başvuruda bulundu. Okul yönetimi "Emredersiniz" diyerek Yahudi'nin talebi üzerine Yahudi profesörü kovdu. Amerika'nın kılcal damarlarına kadar girmiş bir Siyonist ahtapotu tanımlayacak en güzel örnek bu. Yahudiyseniz bile Siyonizm'e karşıysanız yaşama şansınız yok. Columbia Üniversitesine bile İsrailli şirketlerden Siyonist kurumlardan 6 milyar dolardan fazla para geldiğini Beyaz Saray'ın resmi yayın organında okuyoruz. Michigan Üniversitesi 18 milyar dolar bağış topluyor.

Bunun büyük bölümü Siyonist şirketlerden. Gelelim Nobel ödülü verilen Daron Acemoğlu'nun profesör olarak görev yaptığı MIT'e... MIT'deki bazı öğrenciler, dron navigasyonu ve füze korumasına yardımcı olabileceğini söyledikleri projeler için İsrail Savunma Bakanlığı'ndan para alan bazı araştırmacıların isimlerini yayınladı. MIT sadece İsrail Savunma Bakanlığı'ndan 11 milyon dolardan fazla para kabul etti. Siyonist küresel sermayeden ise kaç milyar dolar geldiği sır gibi saklanıyor. En büyük bağışçılar Siyonist petrol-doğalgaz ve silah şirketleri. Şimdi İsrail İran'ı vurmaya hazırlanıyor. Netanyahu petrol tesislerini vurmak için yanıp tutuşuyor. Eğer İran'ın enerji tesisleri bombalanırsa dünyada petrol ve doğalgaz fiyatlarının nasıl fırlayacağını, Amerikan petrol-doğalgaz ve silah şirketlerinin nasıl yüzlerce milyar dolar daha kazanacağını da siz tahmin edin. Yarının Amerikasını ve dünyanın dört bir yanından gelip ülkelerini yönetmeye talip gençleri barındıran o üniversitelere İsrail Savunma Bakanlığı'nın bile bağış adı altında yatırım yapması boşuna değil. Biz işin NOBEL'ine bakarız. Bel altından vuranı görmeyiz. Soykırımdan sonra bile Amerikan kongresinde katil Netanyahu'yu ayakta alkışlayanların cebine girebilseniz şakşakçılığın nedenini kolayca anlarsınız. Amerikalı senatörlere bile milyar dolarlar bağış adı altında yağıyor. Hepsi satın alınıyor. Nobelatı'na aday çarklar böyle işliyor.