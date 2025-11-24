BEKİR HAZAR

Sosyal medyada ilginç bir görüntü vardı. Amerikalı bir Yahudi senatör "Bizler tarih boyunca hep bulunduğumuz ülkelerden kovulduk. Yakın bir gelecekte büyük gücümüze rağmen Amerika'dan da kovulabiliriz. Buna hazırlıklı olmalıyız" diye bağırıyordu.

Böyle çığlık atması normaldi. Çünkü tüm dünyada öfkeyi bebekleri katlederek üzerine çeken Siyonizm, Amerika'da da artık nefret odağıydı. Bu öfke dalga dalga büyüyordu. Gazze'de bebeklerin öldürülmesine destek veren ünlü isimlerin, katıldıkları etkinliklerde "Katiller" diye protesto edilmesinden tutun, okullarda dahi artık kovalanan, darp edilen bir Siyonizm öfkesi vardı. Sosyal medya bu görüntülerle çalkalanıyordu. İsrail'i kuran küresel sermayenin başkenti New York'ta bir Müslümanı Belediye Başkanlığına taşıyan oylar da bu öfke selinin bir sonucuydu. İsrail artık attığı her adımda kendini vuruyordu.

Örneğin şu an Amerika "Epstein" davası ve gizliliği Trump tarafından kaldırılan binlerce belge ve konuşmayla sarsılıyor. Amerika'dan aldığı destekle, kendini dokunulmaz gören cücük kadar İsrail, en büyük hamisinin kuyusunu kazıyor. Artık ABD'de kurduğu paralel devlet hergün deşifre olurken, üzerine bir de Epistein gibi ajanları ile kurduğu organize şantaj örgütleri de su yüzüne çıkıyor. İsrail en büyük müttefiği ve koruyucusunun adeta anasını belliyor Amerikan toprakları içinde. 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna fuhuş ağı kuran Epstein, tutuklandıktan sonra cezaevindeki hücresinde 2019'da ölü bulunmuştu. Aslında onu öldüren İsrail istihbaratı MOSSAD'dı.

Çünkü kendilerine çalışan bir ajan olan Epstein deşifre olmuştu. İsrail'in ABD'de siyasileri ve önemli isimleri reşit olmayan çocuklarla, Epistein aracılığıyla okyanustaki fuhuş adasında buluşturması, görüntülerini çekip ŞANTAJ dosyaları hazırlatması ortaya çıkmak üzereydi. İtirafçı olma ihtimaline karşı cezaevindeki ajanları Epistein'i öldürdüler. Epstein'in sevgilisi ve ortağı Ghislaine Maxwell de bir Yahudi'ydi ve MOSSAD ajanıydı. Reşit olmayan kız çocuklarının fuhuş ağına katılmasını sağladığı gerekçesiyle 2022'de 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Eski İsrail istihbaratçısı Ari Ben-Menashe, Ghislaine'nin babası Robert Maxwell ve Epstein'in İsrail ajanları olduğunu açıklamış, fuhuş ağının Mossad'ın bilgi toplaması ve ünlü isimlere şantaj uygulaması için kurulduğunu ilan etmişti. Trump'ın en büyük destekçilerinden Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene de Epstein ve İsrail istihbaratı arasındaki bağlantıyı ekranlarda açıklamıştı. Ayarttığı kız çocuklarıyla fuhuş ağı kurmakla suçlanan milyarder Jeffrey Epstein'in ünlü Yahudi yazar Noam Chomsky'yle ilişkisi de açıklanan belgelerle ortaya çıktı.

Chomsky, Epstein'e 2008'de yazdığı referans mektubunda şu ifadeleri kullandı: "5 yılı aşkın süre önce Jeffrey Epstein'le tanıştım. O zamandan beri düzenli temastayız. Hem profesyonel işlerimizi hem de ortak ilgi alanlarımızı ele aldığımız pek çok uzun ve derin sohbet gerçekleştirdik. Bunlar benim için en değerli deneyimler.". Guardian, Epstein'in 2015'te gönderdiği bir e-postada New York ve New Mexico'daki evlerinde kalmasını Chomsky'ye teklif ettiğini de öne sürüyor.

Amerikan basını da bir Aşkenazi Yahudisi olan Chomsky'i bile hemen rezil edercesine sayfalarında ifşa ediyor. Nedenine gelmeden önce en kritik soru şu; "İsrail bir Yahudi'yi bile fuhuşçu ajanı ile buluşturup niçin görüntülüyor. Neden onu da dosya ateşinin içine atıyor?" Eğer İsrail'e sallarsanız hemen gereken yapılır da ondan.

Nitekim Chomsky bakın ne diyordu; "Ortadoğu'da azgınlık yapan, şiddeti taşıyan terör eylemleri gerçekleştiren, sürekli yasadışı eylemler yürüten iki devlet var. İkisinin de nükleer silahları var. ABD ve İsrail. İkisi de ana nükleer güç. ABD ezici olarak dünyada en büyük tehdittir. Obama döneminde nükleer silah geliştirmeye 1 trilyon dolar ayrıldı. Nükleer bilim adamları tarafından oluşturulan ünlü kıyamet günü saati gece yarısı iki dakikaya yaklaştırıldı. Gece yarısı bir son. Tehdit en yakın saate getirildi. ABD ve İsrail terör devletidir.

İkisi de haydut devlettir. Amerika sürekli, İsrail'e tehditler oluşturacak politikalar uyguluyor. Bunu İsrail'i destekleme adı altında yapıyor. İsrail kendi başına güvenliğini genişletme kararları aldı. Böyle bir karar sonun başlangıcı. Çünkü finalde iç dejenerasyonu, öfkeyi, muhalefeti ve muhtemel YIKIMI getirir." Son söz; Görünen o ki bunlar birbirinin altını oyarak ve yiyerek YIKIMI getirecekler.