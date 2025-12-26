Hilvan'da silahlı saldırı: 1 ölü!

Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti. Olay, Hilvan ilçesinde meydana geldi.

Olay Cumhuriyet Caddesi'nde Yaşandı

Edinilen bilgiye göre olay, Hilvan ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, husumetlileri tarafından silahlı saldırıya uğrayan Hışman Ulak (36) yaralandı.

Hastanede Hayatını Kaybetti

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak ambulansla Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hışman Ulak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze Yakınlarına Teslim Edildi

Hışman Ulak'ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Saldırganlar Aranıyor

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.