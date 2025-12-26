PODCAST CANLI YAYIN
Hilvan'da silahlı saldırı: 1 ölü!

Hilvan'da silahlı saldırı: 1 ölü!

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Hışman Ulak, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti. Olay, Hilvan ilçesinde meydana geldi.

Olay Cumhuriyet Caddesi'nde Yaşandı

Edinilen bilgiye göre olay, Hilvan ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, husumetlileri tarafından silahlı saldırıya uğrayan Hışman Ulak (36) yaralandı.

Hastanede Hayatını Kaybetti

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak ambulansla Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hışman Ulak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze Yakınlarına Teslim Edildi

Hışman Ulak'ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Saldırganlar Aranıyor

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Bunlar da Var

Malatya'da feci olay: Milyonluk taylar karayolunda telef oldu
Malatya'da feci olay: Milyonluk taylar karayolunda telef oldu
Van Erciş'te korkutan apartman yangını!
Van Erciş'te korkutan apartman yangını!
Batman-Kozluk karayolunda zincirleme kaza: 2’si ağır 14 yaralı
Batman-Kozluk karayolunda zincirleme kaza: 2’si ağır 14 yaralı
Tokat’ta silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
Tokat’ta silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle