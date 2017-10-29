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  1. Geçim indirimi ödenmesi zorunlu
Ali Şerbetçi ALİ ŞERBETÇİ
  • 29 Ekim 2017, Pazar

Maaşı vermeyen tazminat öder

Ali Bey, özel bir şirkette çalışıyoruz. Son zamanlarda bazı aylar maaş alıyor bazı aylar alamıyoruz ve aylığımız içeride birikiyor. İşten çıksak tazminat alabilir miyiz? Nasıl bir yol izleyelim? 5Ö415315 Nolu SMS:
Sevgili Okurum, iş kanununa göre; işçiye ücreti kanun hükümleri veya sözleşme hükümlerine uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse işçinin iş sözleşmesini bildirimsiz olarak fesh etme ve tazminatını alma hakkı vardır. Bu durumda işçi bu nedenle iş sözleşmesini fesh ettiğini noterden göndereceği ihtarname ile işverenliğe bildirerek tazminatını talep etmesi gerekir. İşveren bu ihtarnameye rağmen tazminatını ödemez ise ya İş mahkemesine dava açacaksınız ya da Çalışma Bakanlığı'na konuyla ilgili şikayet dilekçesi vereceksiniz.

Ali Bey, ben doğuştan özürlüyüm. Çalışma gücünü % 60 oranında kaybedenlerin malullük aylığına bağlanabileceği belirtiliyor. Başvuru yapsam maluliyetten emekli olabilir miyim? 5Ö249902 Nolu SMS:
Çalışma gücünün % 60 ını sonradan kaybedenler tam teşekküllü bir hastaneden alacağı raporla ve bu raporun SGK Sağlık kurulu heyeti tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda maluliyet aylığına bağlanabilmektedirler. Ancak sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce çalışma gücünü % 60 kaybedenler maluliyet aylığından faydalanamazlar. Siz doğuştan hastalığınızdan dolayı malulen emekli olamazsınız. Doğuştan özür durumunuzdan başka hastalık varsa ve bu çalışmaya engelse bu ayrı. Ayrıca vergi indiriminden faydalanıp daha erken ve daha az prim ödeyerek engelli emeklilik şartlarından faydalanma imkanınız olabilir.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

17.07.1979 doğum tarihim, SSK girişim 31.11.1997, askerliğimi 1998 yılında 18 ay yaptım. 5000 gün primim var. Ne zaman emekli olurum? 5...710966 Nolu SMS:
İşe başlangıç tarihinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. 57 şartınızdan dolayı 2036 yılından önce emekli olamazsınız. Bu durumda 17.07.2036 tarihine kadar prim gününüzü tamamlayarak bu tarihte emekli olabilirsiniz.
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