ALİ ŞERBETÇİ

Milyonlarca işletme ve vatandaşı ilgilendiren SGK prim borçlarına yönelik yeni düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Yeni düzenlemeyle birlikte SGK'ya 1 milyon liraya kadar borcu bulunan işletmeler ve vatandaşlar, teminat göstermeksizin 6 yıla kadar taksitlendirme imkanından yararlanabilecek.6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 48. maddesinde yapılan değişiklikle birlikte SGK prim borçlarında uygulanan tecil ve taksitlendirme süresi iki katına çıkarıldı.Mevcut uygulamada en fazla 36 ay olan taksit süresi, yeni düzenlemeyle 72 aya yükseltildi. Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.Düzenleme yürürlüğe girdikten sonra SGK'ya prim borcu bulunan işverenler, esnaflar ve sigortalılar yeni yapılandırma imkanından faydalanabilecek.Yeni düzenleme kapsamında SGK borçları, yasal faiz uygulanmak kaydıyla 6 yıla kadar vadeli şekilde ödenebilecek.Düzenlemenin özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler açısından önemli bir rahatlama sağlaması bekleniyor.5510 sayılı Kanun'a göre limited şirket ortaklarının sigortalılığı, şirketin ticaret sicil memurluklarınca tescil edildiği tarihten itibaren başlatılır ve ticaret sicil memurluklarınca tescil edildikleri tarihten itibaren 15 gün içinde SGK'ya bildirilir. Burada bildirim yükümlülüğü ticaret sicil memurluğuna aittir. Ancak, limited şirket ortaklarından hisse devri alan yeni ortakların sigortalılıkları, ortaklar kurulunca devrin yapılmasına karar verildiği tarihte başlar ve bu tarihin, ortaklar kurulu kararının, hisse devrine ilişkin tanzim edilen noter devir sözleşmesinin, devrin yapıldığının işlendiği pay defterinin birer sureti veya devir ticaret sicil memurluğunca tescil edilmiş ise ticaret sicil gazetesinde ilan edildiği nüshasının ibraz edilmesi kaydıyla şirket yetkililerince ortaklar kurulu karar tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kuruma bildirilmesi gerekir.Bu açıklamalar ışığında; limited şirketinize, mevcut ortaklardan birinin hissesinin bir başkasına devredilmesi yoluyla yeni bir ortak alındığı için, bu yeni ortağın şirket yetkilileri tarafından SGK'ya bildirilmesi gerekmektedir. Burada bildirim yükümlülüğü vergi dairelerine veya ticaret sicil memurluklarında değil, şirket yetkililerindedir. Ayrıca, devir hakkında ortaklar kurulunda karar alınacağına göre, bu tarihten itibaren 15 gün içinde SGK'ya bildirim yapmanız halinde herhangi bir ceza ile karşılaşmazsınız.