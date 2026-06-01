Engelli çocuğu olana emeklilik fırsatı
ALİ ŞERBETÇİ
Engelli çocuğu olana emeklilik fırsatı

Eklenme Tarihi 01 Haziran 2026
Bedensel engelli bir çocuğum var. Hem ona bakıyorum hem de çalışıyorum. Erken emeklilik imkanından nasıl yararlanabilirim?

5510 sayılı Kanun'un 28'inci maddesine göre, yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunanların, 01.10.2008 tarihinden sonraki prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir.

Bu ilavenin yapılabilmesi için, kadın sigortalının bu durumunu SGK tarafından yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarınca düzenlenen sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi ve bu raporun SGK sağlık kurullarınca yapılan değerlendirme sonucu çocuğun başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli olduğunun tespit edilmesi zorunludur. Kadın sigortalılara verilen bu hak kanunun yürürlük tarihi olan 01.10.2008'den sonraki süreler için geçerli olduğundan, ilave edilecek sürenin tespitinde SGK Sağlık Kurulu kararında belirtilen tarih dikkate alınır.

Ağır engelli çocuğun ölümü veya bakıma muhtaçlığının kalkması halinde, kurul karar tarihinden ölüm tarihine veya bakıma muhtaçlığın kalktığına karar verilen sağlık kurulu rapor tarihine kadar geçen hizmetlerin dörtte biri prim ödeme gün sayısına eklenir. Bu açıklamalar ışığında, SGK tarafından yetkilendirilen bir hastaneden sağlık raporu alıp çocuğunuzun durumunu tespit ettirmeniz ve SGK'ya başvurmanız halinde, SGK Sağlık Kurulu'nun vereceği muhtaçlık kararı tarihinden itibaren geçen çalışma sürelerinizin dörtte biri toplam prim gün sayınıza eklenecek ve sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş olarak özetlenebilecek emeklilik koşullarından prim ödeme gün sayınızı doldurmanız kolaylaşacaktır. Bu yolla, yaş ve sigortalılık süresi koşullarını da sağlamanız kaydıyla, bakıma muhtaç çocuğunuz nedeniyle prim ödeme gün sayınızı daha erken doldurursanız, emekliliğiniz de daha erken mümkün olabilecektir.

Ayrıldığım iş yerinde maaşım düşük gösteriliyordu. Buradan bir miktar alacağım kaldı. Ancak eski işverenim ödemek istemiyor. Ne yapabilirim?

Ücretinizin yüksek olduğuna ilişkin elinizde belgeler var ise yani bunu ispatlayabiliyorsanız, kalan alacağınızı yasal yollara başvurarak işverenden talep edebilirsiniz. Ancak bordo vb. belgeleri asgari ücret üzerinden imzalamış iseniz ve bunlara itirazi bir kayıt koymadıysanız herhangi bir alacak talebinde bulunamazsınız. Aylığı düşük göstermek yarın emekli olduğunuzda düşük emekli aylığı demektir. Bu nedenle hakkınızı sonuna kadar arayın.
