Yılmaz Özdil’den Özgür Özel yönetimine medya ve tehdit suçlaması

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster CHP yandaşı gazeteci Yılmaz Özdil, Özgür Özel'e yakın Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut ve Gökhan Günaydın gibi isimlerin geçmişte Kemal Kılıçdaroğlu tarafından partiye getirildiğini, şimdi ise yine Kılıçdaroğlu tarafından ihraç edildiğini belirtti.

Özdil, Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu için 'utanç verici' ve 'atanmış paralel' ifadelerini kullandığını, geçmişte ise Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu olduğunu hatırlatarak tutarsızlık olduğunu savundu.

Özdil, Özgür Özel yönetiminin gazetecileri kiraladığını, televizyonlara para verildiğini ve sosyal medyada troll ağıyla faaliyet gösterildiğini iddia etti.

Özdil, Özgür Özel'in kendisini WhatsApp mesajıyla tehdit ettiğini ileri sürerek bu iddiasını somut örnekler ve tanıklarla açıklayacağını duyurdu.

Özdil, CHP'de 2010'dan bu yana 'guguk kuşu operasyonu' yürütüldüğünü öne sürerek partiyi kimliksizleştirme operasyonu yapıldığını iddia etti.

CHP'de kurultay süreciyle başlayan butlan tartışmaları parti içindeki hesaplaşmayı derinleştirirken, CHP yandaşı gazeteci Yılmaz Özdil'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Özdil, CHP'de yaşanan krizin yalnızca hukuki bir tartışma olmadığını, aynı zamanda parti içindeki kadroların birbirine karşı yürüttüğü sert bir hesaplaşmaya dönüştüğünü söyledi. Manisa Milletvekili Özgür Özel'e yakın bazı isimler hakkında partiden ihraç süreci başlatıldığını vurgulayan Özdil, Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut ve Gökhan Günaydın gibi isimlerin geçmişte Kemal Kılıçdaroğlu tarafından parti yönetimine taşındığını hatırlattı. Özdil, "Kılıçdaroğlu bu isimleri kendi elleriyle partiye monte etmişti. Paraşütle getirip partinin tepesine koymuştu. Şimdi kendi elleriyle partiye monte ettiği isimleri yine kendi elleriyle kapının önüne koyuyor" değerlendirmesinde bulundu.

DÜN ÖVDÜLER, BUGÜN HEDEF ALDILAR Yılmaz Özdil, CHP içindeki en büyük çelişkinin Kılıçdaroğlu'na yönelik değişen söylemde görüldüğünü savundu. Bir dönem Kılıçdaroğlu için "Gandhi Kemal", "Piro Kemal", "Ecevit Kemal" ve "Dersimli Kemal" ifadelerinin kullanıldığını hatırlatan Özdil, bugün aynı çevrelerin Kılıçdaroğlu'nu "sarayın aparatı", "sarayın adamı" ve "proje" olmakla suçladığını söyledi. Özdil, Ali Mahir Başarır'ın "Kılıçdaroğlu kasetten bu yana projeymiş" sözlerinin yanı sıra, Umut Akdoğan'ın "cahil", Burhanettin Bulut'un ise "sarayın adamı, sarayın dili" çıkışlarını da hatırlattı. Kılıçdaroğlu'nu bugün ağır sözlerle hedef alan isimlerin geçmişte onun eliyle parti yönetimine taşındığını vurgulayan Özdil, "CHP'nin gerçek evlatlarını yuvadan dışarı atıp bunları partiye monte eden de proje dedikleri Kılıçdaroğlu'ydu" diyerek Özel ekibinin koltuk hırsını hedef aldı. Özdil, "Bugün sizi partiden ihraç edince 'Hain Kemal' dediğinize, daha dün sizi partiye monte ettiğinde 'Piro Kemal' demiyor muydunuz?" ifadeleriyle tepki gösterdi.