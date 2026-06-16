Yılmaz Özdil’den Özgür Özel yönetimine medya ve tehdit suçlaması
CHP’de butlan krizi parti içi hesaplaşmaya dönüşürken Yılmaz Özdil, Özgür Özel yönetimini hedef aldı. Dün “Piro Kemal” denilen Kılıçdaroğlu’nun bugün aynı kadrolar tarafından suçlandığını belirten Özdil, medya ağı, para trafiği ve WhatsApp tehdidi iddiaları için “Butlan bile devede kulak kalacak” diyerek CHP’de kavganın daha da büyüyeceğini söyledi.
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- CHP yandaşı gazeteci Yılmaz Özdil, Özgür Özel'e yakın Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut ve Gökhan Günaydın gibi isimlerin geçmişte Kemal Kılıçdaroğlu tarafından partiye getirildiğini, şimdi ise yine Kılıçdaroğlu tarafından ihraç edildiğini belirtti.
- Özdil, Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu için 'utanç verici' ve 'atanmış paralel' ifadelerini kullandığını, geçmişte ise Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu olduğunu hatırlatarak tutarsızlık olduğunu savundu.
- Özdil, Özgür Özel yönetiminin gazetecileri kiraladığını, televizyonlara para verildiğini ve sosyal medyada troll ağıyla faaliyet gösterildiğini iddia etti.
- Özdil, Özgür Özel'in kendisini WhatsApp mesajıyla tehdit ettiğini ileri sürerek bu iddiasını somut örnekler ve tanıklarla açıklayacağını duyurdu.
- Özdil, CHP'de 2010'dan bu yana 'guguk kuşu operasyonu' yürütüldüğünü öne sürerek partiyi kimliksizleştirme operasyonu yapıldığını iddia etti.
CHP'de kurultay süreciyle başlayan butlan tartışmaları parti içindeki hesaplaşmayı derinleştirirken, CHP yandaşı gazeteci Yılmaz Özdil'den dikkat çeken açıklamalar geldi.
Özdil, CHP'de yaşanan krizin yalnızca hukuki bir tartışma olmadığını, aynı zamanda parti içindeki kadroların birbirine karşı yürüttüğü sert bir hesaplaşmaya dönüştüğünü söyledi.
Manisa Milletvekili Özgür Özel'e yakın bazı isimler hakkında partiden ihraç süreci başlatıldığını vurgulayan Özdil, Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut ve Gökhan Günaydın gibi isimlerin geçmişte Kemal Kılıçdaroğlu tarafından parti yönetimine taşındığını hatırlattı.
Özdil, "Kılıçdaroğlu bu isimleri kendi elleriyle partiye monte etmişti. Paraşütle getirip partinin tepesine koymuştu. Şimdi kendi elleriyle partiye monte ettiği isimleri yine kendi elleriyle kapının önüne koyuyor" değerlendirmesinde bulundu.
DÜN ÖVDÜLER, BUGÜN HEDEF ALDILAR
Yılmaz Özdil, CHP içindeki en büyük çelişkinin Kılıçdaroğlu'na yönelik değişen söylemde görüldüğünü savundu.
Bir dönem Kılıçdaroğlu için "Gandhi Kemal", "Piro Kemal", "Ecevit Kemal" ve "Dersimli Kemal" ifadelerinin kullanıldığını hatırlatan Özdil, bugün aynı çevrelerin Kılıçdaroğlu'nu "sarayın aparatı", "sarayın adamı" ve "proje" olmakla suçladığını söyledi.
Özdil, Ali Mahir Başarır'ın "Kılıçdaroğlu kasetten bu yana projeymiş" sözlerinin yanı sıra, Umut Akdoğan'ın "cahil", Burhanettin Bulut'un ise "sarayın adamı, sarayın dili" çıkışlarını da hatırlattı.
Kılıçdaroğlu'nu bugün ağır sözlerle hedef alan isimlerin geçmişte onun eliyle parti yönetimine taşındığını vurgulayan Özdil, "CHP'nin gerçek evlatlarını yuvadan dışarı atıp bunları partiye monte eden de proje dedikleri Kılıçdaroğlu'ydu" diyerek Özel ekibinin koltuk hırsını hedef aldı.
Özdil, "Bugün sizi partiden ihraç edince 'Hain Kemal' dediğinize, daha dün sizi partiye monte ettiğinde 'Piro Kemal' demiyor muydunuz?" ifadeleriyle tepki gösterdi.
ÖZEL'İN SÖZLERİ DE HEDEFTE
Yılmaz Özdil, Manisa Milletvekili Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'na yönelik açıklamalarını da eleştirdi.
Özel'in Kılıçdaroğlu için "utanç verici" ve "atanmış paralel" ifadelerini kullandığını belirten Özdil, bunun CHP içinde suçlamaların karşılıklı hale geldiğini savundu.
Özdil, Özgür Özel'in geçmişte Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu olduğunu hatırlatarak, bugün Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Özel'in dün aynı ismin en sert savunucularından biri olduğunu vurguladı.
Özdil, Özel'in "Kılıçdaroğlu'nu eleştirenlerin üstünü kazıyın; ya AK Partili çıkar ya da troll çıkar" sözlerini hatırlatarak, Özgür Özel'in koltuk için yaptığı keskin dönüşü gözler önüne serdi.
Özdil ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde Özel'in kameralar önünde verdiği desteği hatırlatarak, bugün sergilenen tavrın siyasi tutarsızlık olduğunu ileri sürdü.
"CHP SEÇMENİ YILLARCA YANILTILDI"
Açıklamalarında CHP seçmenine de seslenen Özdil, parti tabanının yıllarca yanlış yönlendirildiğini savundu.
Özdil, CHP'de 2010'dan bu yana bir "guguk kuşu operasyonu" yürütüldüğünü öne sürdü.
Bu süreci "CHP'yi CHP'sizleştirme" ve "partiyi kimliksizleştirme" operasyonu olarak tanımlayan Özdil, parti seçmeninin çaresiz bırakıldığını iddia etti.
Özdil, "Kızmaca darılmaca yok; kendimi yakma uğruna ben bunu namusumla size anlattım" ifadelerini kullandı.
"BUTLAN BİLE DEVEDE KULAK KALACAK"
Yılmaz Özdil, CHP'deki krizin yalnızca butlan tartışmasıyla sınırlı kalmayacağını belirterek dikkat çeken yeni iddialar ortaya attı.
Özgür Özel yönetiminin medya ilişkilerini hedef alan Özdil, "Butlan bile devede kulak kalacak" sözleriyle CHP'de çok daha büyük bir tartışmanın kapıda olduğunu savundu.
Özdil, bazı gazetecilerin ve televizyonların parti içi mücadelede kullanıldığını ileri sürerek, medya üzerinden algı operasyonu yürütüldüğünü iddia etti.
Sosyal medyada kiralık troll ağıyla faaliyet gösterildiğini de öne süren Özdil, Özel yönetiminin medya yapılanmasına ilişkin somut bilgiler paylaşacağını söyledi.
Özdil, "Özgür Özel yönetiminin medyayı nasıl devşirdiğini, hangi gazetecilerin kiralandığını, hangi televizyonlara nasıl para verildiğini, sosyal medyada kiralık troll ağıyla nasıl faaliyet gösterildiğini anlatacağız" ifadelerini kullandı.
Özdil ayrıca, Özgür Özel'in kendisini WhatsApp mesajıyla tehdit ettiğini de ileri sürerek, bu iddiasını "somut örnekler ve tanıklarla" açıklayacağını duyurdu.
Bu sözlerle CHP'de butlan krizi, parti içi kavganın ötesine geçerek medya, para trafiği ve tehdit iddialarının konuşulacağı yeni bir hesaplaşma sürecine taşındı.