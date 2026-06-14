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ALİ ŞERBETÇİ
ALİ ŞERBETÇİ
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7 yıl görev yapanlar kamuya geçebilecek

Eklenme Tarihi 14 Haziran 2026
Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan binlerce sözleşmeli erbaş ve eri ilgilendiren önemli bir kanun teklifi TBMM komisyonunda kabul edildi. Teklifin yasalaşması halinde, en az 7 yıl görev yaptıktan sonra ayrılan sözleşmeli erbaş ve erlere çeşitli kamu kurumlarında çalışma imkânı tanınacak. Düzenleme ile uzun yıllar güvenlik hizmetlerinde görev yapan personelin bilgi ve tecrübelerinin kamu kurumlarında değerlendirilmesi amaçlanıyor.
Belirli şartları taşıyan sözleşmeli erbaş ve erler için kamuya geçişte özel bir sistem uygulanacak. Teklife göre, en az 7 yıl görev yapan sözleşmeli erbaş ve erler; infaz ve koruma memuru, bekçi, zabıta memuru gibi birçok kadroya atanabilecek. Düzenlemede yüzde 10 kontenjan, kura sistemi ve 41 yaş şartı yer alıyor.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Bu haktan yararlanabilmek için;
En az 7 hizmet yılını tamamlayarak ayrılmış olmak,
Nitelik belgesinin olumlu olması,
İlgili kadro için aranan şartları taşımak,
Başvuru tarihinde 41 yaşını doldurmamış olmak gerekecek.

HANGİ KADROLARA ATANABİLECEKLER?

Teklif yasalaşırsa sözleşmeli erbaş ve erler; infaz ve koruma memuru, çarşı ve mahalle bekçisi, orman muhafaza memuru, idari gözetim personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, zabıta memuru, itfaiye eri, şoför, destek personeli kadroları ile sözleşmeli pozisyonlara atanabilecek.

YÜZDE 10 KONTENJAN

Kamu kurumları, bu kapsamda yapılacak personel alımlarında toplam kontenjanlarının yüzde 10'unu sözleşmeli erbaş ve erler için ayıracak. Başvurular her yıl alınacak. Kamu kurumlarının bildirdiği kontenjanlar doğrultusunda, ilan edilen kadro sayısının dört katı kadar aday kura ile belirlenerek sözlü sınava çağrılacak.
Adaylar; genel kültür ve genel yetenek, muhakeme ve ifade kabiliyeti, liyakat ve göreve uygunluk, özgüven ve ikna kabiliyeti, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklık kriterlerine göre değerlendirilecek.
Teklifte dikkat çeken düzenlemelerden biri de koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarına yönelik... Buna göre en az 7 yıl görev yaptıktan sonra ayrılan sözleşmeli erbaş ve erlerden, 5188 sayılı Kanun kapsamında özel güvenlik temel eğitimi şartı ile bazı eğitim şartlarının aranmayacağı öngörülüyor.

GEÇMİŞ HİZMETLER DE DEĞERLENDİRİLECEK

Sözleşmeli erbaş ve er olarak geçen hizmet süreleri memuriyette derece ve kademesinde değerlendirilecek. Her hizmet yılı için bir kademe, her üç hizmet yılı için bir derece verilecek. Bu kapsamda memur kadrolarına atananlar en az 4 yıl başka bir unvana atanamayacak. Atama hakkını kullanmasına rağmen göreve başlamayanlar veya sonradan ayrılanlar ise bu haktan yeniden yararlanamayacak.
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