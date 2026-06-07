ALİ ŞERBETÇİ

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■ Kamu kurumlarında memur ve sözleşmeli personel olarak görev yapmak isteyen milyonlarca aday için 2026 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) takvimi büyük önem taşıyor. Başvuru tarihlerini kaçırmak istemeyen adayların sınav ve başvuru takvimini dikkatle takip etmeleri gerekiyor.2026 yılında KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim ve Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumları farklı tarihlerde gerçekleştirilecek.KPSS Lisans Genel Yetenek–Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 Pazar günü yapılacak. Sınava katılmak isteyen adaylar başvurularını 1 Temmuz 2026 ile 13 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek. KPSS Alan Bilgisi oturumları ise 12 ve 13 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanacak.Ön lisans mezunları ile sınav tarihinde mezun olabilecek adaylar için düzenlenecek KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Bu sınav için başvurular 29 Temmuz 2026 ile 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.Lise ve dengi okul mezunları ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde mezun olabilecek adayların katılabileceği KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak. Sınav başvuruları ise 27 Ağustos 2026 ile 8 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev almak isteyen adayların katıldığı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak. DHBT başvuruları 22 Eylül 2026 ile 30 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak.Sayın Okurum, kıdem tazminatının hesabında ikramiye ve ilave tediyeler (tevşik, başarı vb), temettüf, devamlı ödenen primler, devamlı ödenen bayram parası, kasa ve unvan tazminatı, imza tazminatı, mali sorumluluk tazminatı, yemek, gıda, erzak yardımları, taşıt, aile, konut, giyim yardımları, havlu, sabun yardımı, ayakkabı veya bedeli (sosyal yardım niteliğinde olmak şartı ile), her yıl verilen yıllık izin harçlığı, çocuk yardımı, düzenli ödenen eğitim yardımı, gece zammı, vardiya primi, kıdem zammı, yüzde usulünün uygulandığı işlerdeki bahşişler gibi süreklilik arz eden ödemeler dikkate alınır. Fazla çalışma kıdem tazminatının hesabında dikkate alınmaz.