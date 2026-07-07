ALİ ŞERBETÇİ

İşçi olarak çalışan birisinin aynı anda ikinci bir işte çalışması İş Kanunu bakımından bir engel doğurur mu? İkinci işte çalışmak yasak mı? İki yerden sigorta primi yatsa sakıncası var mı?

İş sözleşmesinde başka bir işte çalışma yasağı yoksa veya işveren işçinin başka bir işte çalışmasına izin vermiş ise işçi başka bir işte de çalışabilir. Adınıza iki yerden prim yatmasında SGK açısından sakınca yok. Ancak işverenin ikinci işinizi yapmanıza izin vermesi gerekir. Böyle bir izni yoksa işveren bunu öğrendikten itibaren 6 iş günü içinde işçinin iş sözleşmesini tazminatsız olarak sona erdirebilir. Yasal olarak ikinci işte çalışmanın ya da iki yerden prim yatmasının sakıncası yok ama işverenin izni gerekir.

Vergi indiriminden faydalanıp emekli oldum. Emekli olduktan sonra bir firmada iki yıldır çalışıyorum. Çalıştığım firma eleman çıkarmayı düşünüyor. Ben emekli olduğum için de başta beni çıkaracaklarını söylediler. İşe iade imkanım var mı?

4857 sayılı İş Kanunu'nun 18'inci maddesinde "30 veya daha fazla işçi çalıştıran iş yerlerinde en az 6 aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, iş yerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır" denilmektedir. İşveren, işçinin emekli olarak çalıştığını sebep göstererek iş akdini feshedemez. Bunun üzerine işçi, işe iade için başvuru yapabilir.

Raporlu olduğumuz tarihlerde yol ve yemek ödemesi yapılmıyor. Bu doğru mudur?

Nakdi olarak ödenmesi öngörülen yol ve yemek bedellerinin günlük tutarları ile ayda kaç gün üzerinden ödeneceğinin ihale şartnamesinde belirtilmesi zorunludur. Buna göre, haftanın 5 günü çalışılan iş yerlerinde 22 gün, haftanın 6 günü çalışılan işyerlerinde 26 gün üzerinden yol ve yemek bedelleri hesaplanacaktır.

Yol ve yemek bedelleri fiili çalışma karşılığı ödenen ücretlerdendir. Bu itibarla, çalışılmayan yahut raporlu olunun günlerde işverenin yol ve yemek bedellerini ödememesi mümkündür.

Uzun zamandır bir iş yerinde çalışmaktayız. 2 yıldan fazla oldu, toplantılardan birinde patron bana hakaret etti. Bununla ilgili olarak şahitlerim de var. Ben ne yapabilirim?

İş Kanunu'nun 24'üncü maddesine göre, işverenin işçisine hareket etmesi işçiye iş sözleşmesini bildirimsiz olarak feshetme hakkı vermektedir.

Şahitleriniz de varsa yani ispat edebiliyorsanız iş sözleşmenizi feshederek kıdem tazminatı talep edebilirsiniz.