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ALİ ŞERBETÇİ
ALİ ŞERBETÇİ
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Yöneticiler sigortalı olmak zorunda mı?

Eklenme Tarihi 28 Haziran 2026

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Bu yılın başında, İstanbul'da bulunan köy derneğimize dernek başkanı seçildim. Yürüttüğüm görev nedeniyle aylık belli bir tutarda huzur hakkı alıyorum. Aldığım bu huzur hakkı nedeniyle sigortalı olmam gerekir mi? A.Ç.

Türk Medeni Kanunu'na göre dernekler, gerçek veya tüzel en az 7 kişinin kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları, tüzel kişiliğe sahip topluluklardır. Dernek hizmetleri gönüllüler veya yönetim kurulu kararı ile göreve başlatılan ücretliler aracılığıyla yürütülür.

Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilebilir, yönetim ve denetim kurulu üyeleri dışındaki üyelere ise ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık ödenmemektedir.

Dernek başkanları ile derneğin yönetim ve denetim kurullarına seçilenler, bu göreve seçimle geldiklerinden ve aralarındaki hukuki ilişki vekalet akdine dayandığı için sigortalı sayılmazlar. Bu görevlerinden dolayı huzur hakkı veya sair bir ad altında ücret almaları da vekalet akdinin niteliğini değiştirmez.

Diğer taraftan, dernek başkanları ile derneğin yönetim, denetim kurullarına seçilenler ve dernek üyeleri; bu görevleri haricinde, hizmet akdine tabi olarak, üçüncü şahısların yapabilecekleri işleri yapmaları karşılığında ücret ödenmesi şartıyla 5510 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar.

ÜCRET ÖDENMEZSE FESİH HAKKI DOĞAR

Özel bir şirkette çalışıyoruz. İşveren maaşlarımızı geciktiriyor. İki aylık maaşımız içerde. İşten ayrılırsak tazminat alabilir miyiz? Nasıl bir yol izleyelim? D.K.

Sevgili Okurum, İş Kanunu'na göre; işçiye ücreti kanun hükümleri veya sözleşme hükümlerine uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse işçinin iş sözleşmesini bildirimsiz olarak fesh etme ve tazminatını alma hakkı vardır. Bu durumda işçinin bu nedenle iş sözleşmesini fesh ettiğini noterden göndereceği ihtarname ile işverenliğe bildirerek tazminatını talep etmesi gerekir. İşveren bu ihtarnameye rağmen tazminatını ödemez ise ya yargı yoluna başvuracaksınız ya da Çalışma Bakanlığı'na konuyla ilgili şikayet dilekçesi vereceksiniz.

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