ALİ ŞERBETÇİ

İşverenimiz artık gece çalışması yapılacağını, fabrikaya vardiya sistemi getireceğini belirtti ve bunun için hazırlıklara başlandı.

İş yerinde gece çalışması nasıl yapılacak? Gece çalışmasının koşulları nedir? Gece çalışması nasıl yapılır? Şartlar nasıl düzenlenmeli?



Gece çalışma postaları, 24 saatlik süre içinde en az 3 işçi postası çalıştırılacak şekilde düzenleniyor. Yani 24 saatlik çalışma yapılan iş yerlerinde çalışma süreleri 8'er saat olarak 3 posta şeklinde belirlenebilir. Bu süre için 2017 yılında yapılan bir düzenleme ile turizm, özel güvenlik ve sağlık işlerinde esneklik sağlandı.Turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü iş yerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde düzenleme 24 saatte iki posta olacak şekilde yapılabilir. Bu sektörlerde çalıştırılan işçiler için 12'şer saat olarak günde 2 posta ile çalışma yürütülebilecek. Bu çalışma yürütülürken 4857 sayılı İş Kanunu'nda belirtilmiş çalışma sürelerine uyulmak zorundadır.

Çalışma süresi en fazla haftada 45 saat olarak belirlenir.



Günlük çalışma saati en fazla 11 saat olarak belirlenir. Gece 12'şer saatlik postalarda çalıştırılmak istenen işçilerden yazılı onay alınması gerekiyor. Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde 7.5 saatten çok çalıştırılmaları yasak. Ancak turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla 7.5 saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir. Ayrıca, işveren veya işveren vekilleri, postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, her postada çalışan işçilerin ad ve soyadlarını kapsayan listeleri bakanlıkça talep edildiğinde sunmak üzere iş yerinde bulundurmakla da yükümlüdür.



Turizm özel güvenlik ve sağlık hizmeti sunan sektörlerde çalışan işçiler ya da alt işverene bağlı aşağıdaki işleri yapan işçiler hakkında bu yönetmelik kapsamında 24 saatlik çalışmada 12'şer saatlik postalar uygulanabiliyor.



ÜCRETİ NASIL ÖDENİYOR?



Fazla mesai uygulamasında Kanun'a göre yapılan her bir saat fazla mesai karşılığında ilave olarak yüzde 50 zamlı ücretin ödenmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır. Ancak gece döneminde yapılan fazla mesailerin hesaplanmasında eğer iş yerinde yapılan çalışmalar aynı zamanda haftalık 45 saati de aşıyorsa ödemenin bahsi geçtiği üzere yüzde 50 zamlı olarak yapılması, haftalık çalışmalar 45 saati aşmıyorsa bu kez gece yapılan her bir saat fazla mesai karşılığında işçiye yalnızca çalıştığı sürelerin zamlı kısmının ödenmesi kabul edilmekte. Konuyu örneklendirirsek, işçinin haftanın 5 günü 21.00-07.00 saatleri arasında 1 saat ara dinlenmesi kullanmak suretiyle çalıştığı varsayılırsa, çalışma süresi haftalık 45 saat olacaktır. Ancak gece döneminde 7.5 saat çalışma sınırı 1.5 saat aşıldığından, haftalık fazla çalışma süresi (1.5 x 5=7.5) olacaktır.



Ücretlendirme noktasında ise fazla çalışılan 7.5 saatin ücreti normal ücret içerisinde ödendiğinden, (7.5 x 0.5= 3.75) saat çalışma karşılığına tekabül eden zamlı ücretin ödenmesi yeterli olacaktır. Ancak, İş Kanunu'nda yapılan değişiklik gereği turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde 7.5 saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabileceği kabul edildiğinden, günlük en çok çalışma süresi olan 11 saatin üzerinde yapılan çalışmalar fazla çalışma olarak değerlendirilecek ve fazla çalışma ücretinin hesabında haftalık çalışma süresinin 45 saati aşıp aşmadığı hususu dikkate alınacaktır.

Son olarak, gece döneminde çalışma süresinin 7.5 saati aşamayacağı kanunda emredici şekilde düzenlendiğine göre, bu süreyi aşan çalışmaların denkleştirmeye tabi tutulamayacağı ve zamlı ücret ödemesi veya serbest zaman kullanımının sağlanmasının söz konusu olacağı kabul edilmektedir.