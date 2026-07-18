ALİ ŞERBETÇİ

Bir şirkette 10 yıldır çalışıyorum. Her yıl yıllık iznimin hepsini kullandırmıyorlar. İzinlerim her yıl birike birike şu an itibarıyla 150 gün oldu. Bu bana haklı fesih hakkı verir mi?

İşçinin hak kazanmış olduğu haklarını işverenin kullandırmaması çalışma hukukuna aykırıdır. Şöyle ki; Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin 2001/17459 esas numaralı kararında; "Hak kazandığı izni çalışmakta iken işverenden isteyen işçi kendisine böyle bir iznin kullandırılmayacağı açık ve kesin şekilde ifade edildiği takdirde İş Kanunu'nda tanınmış olan haklarını kullanabilir" denilmektedir. Bu nedenle sizin içinde bulunduğunuz durum da buna örnek teşkil etmektedir. Bu da size sözleşmenizi haklı bir nedenle feshetme yetkisi veriyor demektedir.

Fabrikamızda çalışan işçimiz bazı hafta sonları tatil dönüşünden sonra işe başlamayıp birkaç gün sonra işe geliyor.

Bunu birkaç kez yaptı. "Çok hastaydım o yüzden işe gelemedim" ya da "Eşim, çocuğum hastaydı" gibi mazeret beyan ediyor. Tabii biz bu mazeretlere inanmıyoruz. Bu yüzden işçimizi tazminat ödemeden işten çıkartmak istiyoruz. Ne yapmamız lazım?

İş Kanunu'na göre işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç iş günü işine devam etmemesi durumunda işveren işçiyi tazminat ödemeden işten çıkartır.

İşverenin durumu tespit ederek belgelendirmesi gerekir. Sonra işçinin savunmasını alması gerekir.

Haklı bir sebebi yoksa iş sözleşmesini feshedebilir.

Şirket ortaklığımdan dolayı Bağ-Kur sigortalısıyım. SSK'ya geçmeyi düşünüyorum. Fakat şirket ortaklığımı bırakamıyorum. Şirket ortaklığım devam ederken SSK primi ödeyebilir miyim? SSK primlerini ortağı olduğum şirketten ödesem sayılır mı? Ne yapabilirim?

Sayın okurum, şirket ortaklığınız devam ederken SSK'lı bir işte çalışmanızda herhangi bir engel bulunmamakta.

SSK'lı olarak çalışırsanız 4/a hizmetiniz geçerli olur, Bağ- Kur sigortalılığınız durur.

Fakat gerek kendinize ait iş yerinizden gerekse ortağı olduğunuz şirketten adınıza çalışan sigortalı primi (4/a) ödeyemezsiniz. Bu durumda adınıza yatacak olan SSK (4/a) primleri geçerli olmaz.

Dolayısı ile eğer SSK'ya geçecekseniz başkasına ait iş yerinde çalışmanız gerekmektedir.

ÖLÜM AYLIĞINI KİMLER ALIR?



Eşi vefat etmiş dul bayanım, SSK'dan kendi adıma emekliyim. Babam da SSK'dan emekli idi, vefat etti. Babamdan ayrıca SSK maaşı bağlanabilir mi? Ek olarak onun emekli maaşını da alabilir miyim?

Kız evlatlarının anne veya babadan yetim maaşı alabilmeleri için bazı şartlar bulunmaktadır. Bunlar, evli olmamak, kendi adına sigortalı çalışıyor olmamak ve yine kendi çalışmalarından dolayı emekli aylığı almıyor olmak. Bakıldığında her ne kadar eşinizin ölümünden dolayı evli olmasanız da kendi çalışmalarınızdan dolayı emekli olduğunuzu belirtmişsiniz. Kendi emekliliğinizden ötürü babanızdan ya da annenizden ölüm aylığı alamazsınız.

Ancak vefat etmiş olan eşinizden dolayı eğer bağlanmış ya da bağlanacak ölüm aylığı bulunuyorsa, onu alabilirsiniz. Vefat eden eşten dolayı ölüm aylığı almaya çalışmak ya da kendi çalışmalarından dolayı emekli olmak engel teşkil etmemektedir. Yani hem kendi emekli aylığınızı hem de eşinizden ölüm aylığı alabilirsiniz.