ALİ ŞERBETÇİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ölüm aylığı veya ölüm geliri almakta iken evlenmeleri nedeniyle aylıkları kesilen hak sahibi kız çocuklarına, evlenme ödeneği, kamuoyunda bilinen adıyla çeyiz parası ödüyor. Bir defaya mahsus verilen bu ödeme, evlilik nedeniyle kesilen ölüm aylığı veya ölüm gelirinin belirli bir süreye karşılık gelen tutarının peşin olarak hak sahibine ödenmesini kapsıyor.

Ancak ödeneğin kapsamı ve ödeme süresi, sigortalının tabi olduğu sosyal güvenlik mevzuatına göre farklılık gösteriyor.

■ Kimler yararlanabiliyor?

İlk defa 1 Ekim 2008 tarihinden sonra çalışmaya başlayan sigortalıların hak sahibi kız çocukları, ölüm geliri veya ölüm aylığı almakta iken evlenmeleri nedeniyle aylıkları kesildiğinde evlenme ödeneğinden yararlanabiliyor.

Bu kapsamda hak sahiplerine, evlenme tarihindeki ölüm geliri veya ölüm aylığının iki yıllık (24 aylık) tutarı, bir defaya mahsus olmak üzere peşin olarak ödeniyor.

■ Evlenme sonrası aylık nasıl işliyor?

Evlenme ödeneği alan hak sahibi kız çocuklarının ölüm geliri veya ölüm aylıkları, evlenme tarihini izleyen ödeme dönemi başından itibaren durduruluyor.

Durdurulan gelir veya aylıklar iki yıllık sürenin sonunda kesiliyor. Bu tarihten itibaren, hak sahibi bulunması halinde diğer hak sahiplerinin gelir veya aylıkları yeniden hesaplanarak artırılıyor.

■ Boşanma halinde aylık yeniden bağlanıyor mu?

Evlenme ödeneği alan hak sahibi kız çocuklarının daha sonra boşanmaları halinde, hak sahipliğinden doğan ölüm geliri veya ölüm aylığı yeniden bağlanabiliyor.

Ancak boşanmanın, evlenme ödeneğinin alındığı tarihten itibaren iki yıl içinde gerçekleşmesi halinde, bu iki yıllık süre boyunca ölüm geliri veya ölüm aylığı bağlanmıyor.

İki yıllık sürenin dolmasının ardından hak sahipliği şartlarının devam etmesi halinde ölüm geliri veya ölüm aylığı yeniden bağlanıyor.

■ Emekli Sandığı kapsamındakiler için uygulama nasıl?

İlk defa 1 Ekim 2008 tarihinden önce 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu kapsamında kamu görevlisi olarak çalışan sigortalıların hak sahipleri için ise farklı hükümler uygulanıyor.

Bu kapsamda evlenmeleri nedeniyle dul veya yetim aylığı kesilen eş (kadın veya erkek), kız çocukları ve anneye, almakta oldukları dul veya yetim aylığının 12 aylık tutarı, bir defaya mahsus olmak üzere evlenme ikramiyesi olarak ödeniyor. Ancak evlilik tarihinden itibaren 12 ay dolmadan boşananlar veya evliliğin butlanına ya da feshine karar verilenlere yeniden aylık bağlanması halinde, ödenmiş bulunan evlenme ikramiyesinin 12 aydan eksik süreye isabet eden kısmı tahsil edilinceye kadar aylık ödemesi yapılmıyor.

■ Başvuru nasıl yapılıyor?

Evlenme ödeneğinden yararlanmak isteyen hak sahiplerinin, SGK tarafından hazırlanan Gelir/Aylık/ Ödenek Talep Belgesi ile başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Evlenme tarihi henüz nüfus kütüğüne işlenmemişse, başvuru dilekçesine evlenme cüzdanının bir örneğinin de eklenmesi zorunlu bulunuyor.

Başvurular;

4/a (SSK) ve 4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılar için, sigortalının dosyasının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü'ne,

5510 sayılı Kanun'a tabi kamu görevlilerinin (4/c) hak sahipleri ile 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'na tabi sigortalıların hak sahipleri için ise dilekçe ile SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı (Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhiye/ ANKARA) adresine yapılıyor.

Bu ödeme yalnızca bir defaya mahsus yapılıyor. Bu nedenle hak sahiplerinin başvuru şartlarını dikkatle incelemeleri ve gerekli belgelerle birlikte başvurularını eksiksiz şekilde gerçekleştirmeleri önem taşıyor.