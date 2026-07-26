ALİ ŞERBETÇİ

Özel bir firmada çalıştım. Maaşım yüksek olmasına rağmen asgari ücretten ödendi. Ben bu iş yerinden ayrıldım, bir miktar alacağım kaldı. Eski işverenim alacağımı ödemek istemiyor. Ne yapabilirim?

Sevgili okurum, ücretinizin yüksek olduğuna ilişkin elinizde belgeler var ise yani bunu ispatlayabiliyorsanız, kalan alacağınızı yasal yollara başvurarak işverenden talep edebilirsiniz. Ancak ücret bordolarını vs. belgeleri asgari ücret üzerinden imzalamış iseniz ve bunlarda itirazi bir kayıt koymadıysanız herhangi bir alacak talebinde bulunamazsınız. Aylığı düşük göstermek yarın emekli olduğunuzda düşük emekli aylığı demektir. Bu nedenle hakkınızı sonuna kadar arayın.

Kamu kurumlarında 4857 sayılı Kanun'a tabi çalışmakta olan bir personele refakat izni verilir mi?

5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un ek 1'inci maddesi çerçevesinde kamu kurumlarında 4857 sayılı Kanun'a tabi çalışan personelin refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek kardeşinin ağır kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine en çok altı aya kadar ücretsiz izin imkanı var.

Bu sürenin bir katına kadar uzatılabilmesi mümkün.

Bir otobüs firmasında şoför olarak çalışmaktayım. Firma şehir içi veya şehir dışında yazılan tüm trafik cezalarını bizden tahsil ediyor. Zaten asgari ücretten az yüksek maaş alırken cezaların bize ödetilmesi yasal mıdır? T.T.

İşçinin işini özenle yapması kurallara uyması gerekmektedir. Trafik cezalarının işçiden tahsil edilmesi yasaldır. Bu nedenle trafikte çok daha dikkatli olmanız gerekmektedir. Bu tip cezaların kesilip kesilmeyeceği tamamen işverene aittir.