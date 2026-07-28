ALİ ŞERBETÇİ

Emzirme ödeneği kimlere verilir?

Emzirme ödeneği, doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeğe verilmekte.

Ayrıca hizmet akdine tabi ya da kendi adına ve hesabına yaptıkları çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine emzirme ödeneği ödenmekte. Emzirme ödeneği hizmet akdine tabi çalışan (4/a'lı) sigortalılar ile kendi adına ve hesabına (4/b'li) çalışan sigortalının yararlanabildiği bir ödemedir. Kamu görevlisi olan sigortalılara 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince kendi kurumlarınca ödeme yapılmakta olup bu kişilere emzirme ödeneği ödenmemekte.

İş Kanunu'na göre zaman aşımı kaç yıl içinde dolar? Ben 13 yılımı doldurdum, kaç gün yıllık izin hakkım var? Ayrıca tazminatlı şekilde işten ayrılırsam ne kadar tazminat alırım? Tazminattan kesinti olur mu?

İş Kanunu'na göre ücretlerde zamanaşımı 5 yıl, tazminatlarda ise 10 yıldır. Ücretlerdeki zamanaşımı ücreti hak ettiğiniz tarihten itibaren başlamaktadır. Tazminatlarda ise iş sözleşmesinin sona erdiği tarihte başlar. Hizmeti 13 yıl olan bir işçiye 20 gün izin verilir. İş Kanunu'na göre emeklilik nedeniyle iş sözleşmesi sona eren işçiye işverenlikçe kıdem tazminatı ödenir. İhbar tazminatı iş sözleşmesinin bildirim sürelerine uyulmaması halinde ödenecek bir tazminattır. Bunun dışında kullandırılmayan yıllık izinler ve ödenmeyen ücretler varsa aktin feshinde bunların da ödenmesi gerekir. Aynı işyerinde 13 yıl çalışmış iseniz son brüt ücretiniz üzerinden 13 aylık ücretiniz tutarında kıdem tazminatına hak kazanırsınız. Kıdem tazminatından sadece damga vergisi kesilir. Başka bir kesinti yapılmaz.

Eksik günlerimi borçlanma ile tamamlayıp 4.5 yıl çalıştığım şirketten tazminatımı alabilir miyim? İşten ayrıldıktan sonra ne kadar daha sağlık yardımı alabilirim? Ya da nasıl sağlık yardımı alırım?

İşe başlangıcınıza göre sigortalılık sürenizi tamamlamışsanız ve eksik prim günlerini borçlanıp ödeyerek prim gününüzü de tamamladığınız takdirde sadece yaşı bekleyecekseniz SGK'dan bu süreleri doldurduğunuza ilişkin alacağınız yazı ile işverenliğe müracaat ederek tazminatınızı alabilirsiniz. İşten ayrıldıktan sonra toplamda 100 gün daha sağlık yardımı alırsınız. 100 gün tamamlandıktan sonra çalışmamanız durumunda genel sağlık sigortası primi ödemelisiniz. Bunun için gelir testi yaptırmanız gerekiyor. Ailedeki kişi başına düşen gelire göre de ya devlet tarafından sağlık hizmeti alacak ya da genel sağlık sigortası primi ödemeniz gerekecektir.