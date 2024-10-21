Bu 2 hata göbek yağlanmasına neden oluyor! Beslenme uzmanı uyardı

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Kilo kaybı hedeflerimize ulaşmak için düzenli aktivite ve doğru diyet gibi temel unsurlara bağlı kalmak oldukça önemlidir. Ancak sabahları yaptığımız belirli beslenme hatalarından kaçınmak da kritik bir rol oynamaktadır. Beslenme uzmanı Sarah Lawuk, kahvaltıda yapılan iki yaygın hatayı vurguluyor ve bu hataların nasıl vücutta yağ birikimine yol açabileceğini açıklıyor.

(Takvim Foto Arşiv) 1. Aç Karnına Kahve İçmek Sabahları aç karnına kahve içmek, özellikle menopoz dönemindeki kadınlar için zararlı olabilir. Uzman Lawuk, bu durumun kadınların göbek yağlarını artırabileceğini belirtiyor. "Birçok kadın, daha az yemek ve aralıklı oruç tutarak kalori alımını düşürmeye çalışıyor," diyor. Ancak sabah kahvesinin kortizol seviyelerini artırarak hormonal dengesizliklere neden olabileceği vurgulanıyor.