Bu 2 hata göbek yağlanmasına neden oluyor! Beslenme uzmanı uyardı

(Takvim Foto Arşiv)
2. Yetersiz Protein Tüketimi
Kahvaltıda yeterli protein almanın önemi, kilo verme sürecinde sıkça göz ardı ediliyor. Lawuk'a göre, en sık yapılan ikinci hata "biraz sütle birlikte meyveli güzel küçük bir kase tahıl" tercihidir. Kadınlar, yüksek karbonhidratlı diyetler tükettiklerinde kilo alabilirler; bu durum, değişen hormonların iştahı artırmasıyla daha da kötüleşir.
(Takvim Foto Arşiv)
Yeterli protein almadıklarında, kadınlar sağlıksız atıştırmalıklar tüketme eğiliminde olabilirler, bu da göbek yağının birikmesine yol açabilir. Uzman, yetersiz protein alımının kadınların kas kütlesini kaybetmelerine ve bunun sonucunda hareket kabiliyetinin azalmasına neden olabileceğini vurguluyor.
(Takvim Foto Arşiv)
Dengeli Beslenmenin Önemi
Kadınların sağlıklı yaşlanma sürecinde ve göbek yağının birikmesini önlemek için yeterli protein, lif, vitamin, mineral ve diğer temel besin maddelerini almaları büyük önem taşıyor. Doğru kahvaltı alışkanlıkları, kilo kaybı hedeflerine ulaşmada kritik bir rol oynamaktadır. Kilo verme yolculuğunuzda, bu iki basit hatayı fark ederek daha sağlıklı seçimler yapabilir ve beslenme düzeninizi optimize edebilirsiniz.