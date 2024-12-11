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Terör örgütü PKK/YPG'ye şok! Trump'tan Suriye açıklaması: "Biz karışmayacağız"

Suriye'de Esad rejimin çökmesine ilişkin açıklamalarda bulunan ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, "Kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar çünkü biz karışmayacağız." dedi. Trump'a yakın isimlerden Robert Kennedy Jr., Başkan seçilen Trump'ın, ABD askerlerini Suriye'nin kuzeyinden çekmek istediğini açıklamıştı. Bu durum Trump'ın yeni döneminin ilk işareti olarak değerlendirilirken ABD'den yardım isteyen PKK/YPG'nin de yeni dönemde desteklenmeyeceği yorumlarına neden oldu.

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Giriş Tarihi :11 Aralık 2024 , 20:45 Güncelleme Tarihi :11 Aralık 2024 , 20:55
Terör örgütü PKK/YPG’ye şok! Trump’tan Suriye açıklaması: Biz karışmayacağız

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ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, 7 Aralık'taki Notre Dame Katedrali'nin açılışı için Paris'e yaptığı ziyaret kapsamında Paris Match dergisine röportaj verdi.

SON DAKİKA | Trump'tan Yeni Suriye mesajı!

ÖNCELİK RUSYA VE UKRAYNA SORUNU

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, röportajda uluslararası krizleri ve Orta Doğu'daki durumu değerlendirirken, uluslararası krizlerde "önceliklerinin" Rusya ile Ukrayna sorununun çözülmesi olduğunu belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (ortada), Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy (sağda) ve ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump (solda), Fransa'nın başkenti Paris'te Rusya-Ukrayna Savaşı'nı ele aldı. Macron ve Trump, Paris'te Elysee Sarayı'nda ikili görüşme için bir araya geldi, daha sonra Zelenskiy de bu görüşmeye katıldı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ele alındığı üçlü görüşme yaklaşık 30 dakika sürdü. (AA)Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (ortada), Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy (sağda) ve ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump (solda), Fransa'nın başkenti Paris'te Rusya-Ukrayna Savaşı'nı ele aldı. Macron ve Trump, Paris'te Elysee Sarayı'nda ikili görüşme için bir araya geldi, daha sonra Zelenskiy de bu görüşmeye katıldı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ele alındığı üçlü görüşme yaklaşık 30 dakika sürdü. (AA)

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü ve Suriye'de Beşşar Esed rejiminin çöktüğü Orta Doğu'daki duruma ilişkin Trump, "Orta Doğu yönetimi daha az zor bir durum." ifadesini kullandı.

SURİYE'YE KARIŞMAYACAĞIZ

Trump, "Dünyada çok fazla kriz var. Geçtiğimiz günlerde Suriye'den haberler aldık. Kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar çünkü biz karışmayacağız. Fransa da karışmayacak." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (sağda), ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ı (solda) başkent Paris'teki Elysee Sarayı'nda kabul etti. (AA)Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (sağda), ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ı (solda) başkent Paris'teki Elysee Sarayı'nda kabul etti. (AA)

Önceliklerinin Ukrayna'nın Rusya ile sorununun çözümü olduğunu yineleyen Trump, "Bu iki ülke inanılmaz insan kaybı yaşıyor. Yüz binlerce asker öldürüldü. Orta Doğu da önemli ama (onun) yönetilmesinin Ukrayna ve Rusya'ya kıyasla daha az zor bir durum olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (ortada), Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy (solda) ve ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump (sağda), Fransa'nın başkenti Paris'te Rusya-Ukrayna Savaşı'nı ele aldı. Macron ve Trump, Paris'te Elysee Sarayı'nda ikili görüşme için bir araya geldi, daha sonra Zelenskiy de bu görüşmeye katıldı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ele alındığı üçlü görüşme yaklaşık 30 dakika sürdü. (AA)Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (ortada), Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy (solda) ve ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump (sağda), Fransa'nın başkenti Paris'te Rusya-Ukrayna Savaşı'nı ele aldı. Macron ve Trump, Paris'te Elysee Sarayı'nda ikili görüşme için bir araya geldi, daha sonra Zelenskiy de bu görüşmeye katıldı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ele alındığı üçlü görüşme yaklaşık 30 dakika sürdü. (AA)

ZELENSKI VE MACRON İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Paris ziyareti kapsamında Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmüştü.

Donald Trump ve Robert Kennedy Jr (Reuters)Donald Trump ve Robert Kennedy Jr (Reuters)

TRUMP ASKERLERİ ÇEKMEK İSTİYOR

Trump'a yakın isimlerden Robert Kennedy Jr., Başkan seçilen Trump'ın, ABD askerlerin Suriye'nin kuzeyinden çekmek istediğini açıklamıştı.

ABD ve terör örgütü PKK/YPG ortaklığı (AA)ABD ve terör örgütü PKK/YPG ortaklığı (AA)


YENİ DÖNEMDE PKK/YPG'YE DESTEK SONA MI ERECEK?

Buna paralel olarak Trump'ın yaptığı Suriye açıklaması, Trump'ın yeni döneminin ilk işareti olarak değerlendirilirken ABD'den yardım isteyen PKK/YPG'nin de yeni dönemde desteklenmeyeceği yorumlarına neden oldu.

Bilindiği gibi "Teröristan" hayali suya düşen PKK/YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin geçtiğimiz günlerde "Kaçtık" itirafında bulunmuş ve ABD'den yardım istemişti.

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