ÖNCELİK RUSYA VE UKRAYNA SORUNU ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, röportajda uluslararası krizleri ve Orta Doğu'daki durumu değerlendirirken, uluslararası krizlerde "önceliklerinin" Rusya ile Ukrayna sorununun çözülmesi olduğunu belirtti.

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump , 7 Aralık'taki Notre Dame Katedrali'nin açılışı için Paris'e yaptığı ziyaret kapsamında Paris Match dergisine röportaj verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (ortada), Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy (sağda) ve ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump (solda), Fransa'nın başkenti Paris'te Rusya-Ukrayna Savaşı'nı ele aldı. Macron ve Trump, Paris'te Elysee Sarayı'nda ikili görüşme için bir araya geldi, daha sonra Zelenskiy de bu görüşmeye katıldı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ele alındığı üçlü görüşme yaklaşık 30 dakika sürdü. (AA)

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü ve Suriye'de Beşşar Esed rejiminin çöktüğü Orta Doğu'daki duruma ilişkin Trump, "Orta Doğu yönetimi daha az zor bir durum." ifadesini kullandı.

SURİYE'YE KARIŞMAYACAĞIZ



Trump, "Dünyada çok fazla kriz var. Geçtiğimiz günlerde Suriye'den haberler aldık. Kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar çünkü biz karışmayacağız. Fransa da karışmayacak." dedi.