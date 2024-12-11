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Deyrizor'daki "Özgürlük Şafağı"nın perde arkası! Ankara PKK-ABD'nin "Teröristan" vanasını kesti... IKBY'den "Semelka" hamlesi

"Özgürlük Şafağı" operasyonlarıyla Tel Rıfat, Münbiç ve Deyrizor terörden arındırıldı. Deyrizor, Suriye'nin en büyük enerji kaynaklarına ev sahipliği yapan bir şehir. PKK'nın ABD'nin icazetiyle Ömer, İzbe, Tenek ve Koniko petrol-gaz sahalarından yıllık 2.5 milyar dolar gelir elde ettiği biliniyor. Gelinen bu noktada Ankara, PKK'nın "Teröristan" vanasını kesmiş oldu. IKBY'de Semalka Sınır Kapısı'nı kapatarak PKK'nın petrol kaçakçılığının önüne geçti. Takvim.com.tr Deyrizor'daki 'Özgürlük Şafağı'nın perde arkasını açıklıyor.

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Giriş Tarihi :11 Aralık 2024 , 14:14 Güncelleme Tarihi :11 Aralık 2024 , 15:07
Deyrizor’daki Özgürlük Şafağının perde arkası! Ankara PKK-ABD’nin Teröristan vanasını kesti... IKBY’den Semelka hamlesi

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Suriye'nin kuzeyini ve Fırat Nehri havzasını PKK/YPG'den arındıran Ankara destekli Özgürlük Şafağı operasyonları hız kesmeden sürüyor.

İşgal altındaki Tel Rıfat - Münbiç - Deyrizor hattı terörden arındırıldı. Rakka'ya yürüyen SMO mücahitleri Süleyman Şah Türbesi sınırlarına yaklaştı.

Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvası Münbiç'in ardından Deyrizor'un temizlenmesi, Suriye'de terör varlığını sona erdirme yolunda önemli bir aşama olarak kayıtlara geçti.

CENTCOM PKKya gitti Blinken Türkiyeye geliyor! ABDde Suriye sancısı... YPGyi perişan eden Özgürlük Şafağı ayarlarını kaçırdıCENTCOM PKKya gitti Blinken Türkiyeye geliyor! ABDde Suriye sancısı... YPGyi perişan eden Özgürlük Şafağı ayarlarını kaçırdı


Deyrizor operasyonu PKK/YPG'yi köşeye sıkıştırdığı kadar ABD'yi de huzursuz etti. Beyaz Saray, Ankara'yı hedefe aldı...

"Türkiye'nin Suriye operasyonları sorunlu" denilerek YPG'ye arka çıkıldı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla apar topar Suriye'de terör örgütü PKK/YPG ile görüştü.

Deyrizor PKK/YPG işgalinden kurtarıldı (Takvim.com.tr)Deyrizor PKK/YPG işgalinden kurtarıldı (Takvim.com.tr)


DEYRİZOR NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Peki Deyrizor PKK ve ABD için neden bu kadar önemli? Takvim.com.tr perde arkasını açıklıyor...

Fırat Nehri üzerine kurulu Deyrizor, Suriye'nin en büyük enerji kaynaklarına ev sahipliği yapıyor.

Deyrizor kırsalındaki Ömer, İzbe, Tenek ve Koniko petrol-gaz sahaları PKK'nın işgali altındaydı. Örgütün ABD'nin desteğiyle buradan çıkarılan petrollerden finansman elde ettiği biliniyor. Günlük 150 bin varil üretilen ham petrol Semelka Sınır Kapısı üzerinden Irak'ın kuzeyine kaçırılıyor, Suriyelilerin yıllık 2.5 milyar doları PKK tarafından çalınıyordu.

PKK, ABD desteğiyle Suriye petrollerinden finansman elde ediyor (Takvim.com.tr)PKK, ABD desteğiyle Suriye petrollerinden finansman elde ediyor (Takvim.com.tr)

ANKARA PKK'NIN TERÖRİSTAN VANASINI KESTİ

Son olarak Deyrizor'a yapılan Özgürlük Şafağı Operasyonu ile terör örgütünün işgal ettiği petrol sahaları kurtarılmış oldu. Böylelikle Ankara, PKK'nın "Teröristan" finansmanına kesik attı.

BİR DARBE DE IKBY'DEN! SINIR KAPISI KAPATILDI

PKK'nın petrol kaçakçılığına bir darbe de Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nden geldi. IKBY, Semelka Sınır Kapısı'nı kapatarak örgütün paravan şirketler üzerinden kaçırmaya kaltığı petrol TIR'larının geçişini engelledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (Takvim.com.tr)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (Takvim.com.tr)

"PKK İLE SAVAŞMAMIZ, PETROLÜ SURİYE HALKINA VERMEMİZ GEREKİYOR"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geride bıraktığımız aylarda "PKK/YPG ile savaşmamız, elindeki petrolü, enerji kaynaklarını Suriye halkına geri vermemiz gerekiyor" demişti.

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