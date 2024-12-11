Deyrizor’daki Özgürlük Şafağının perde arkası! Ankara PKK-ABD’nin Teröristan vanasını kesti... IKBY’den Semelka hamlesi

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Deyrizor PKK/YPG işgalinden kurtarıldı (Takvim.com.tr)





DEYRİZOR NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?



Peki Deyrizor PKK ve ABD için neden bu kadar önemli? Takvim.com.tr perde arkasını açıklıyor...



Fırat Nehri üzerine kurulu Deyrizor, Suriye'nin en büyük enerji kaynaklarına ev sahipliği yapıyor.



Deyrizor kırsalındaki Ömer, İzbe, Tenek ve Koniko petrol-gaz sahaları PKK'nın işgali altındaydı. Örgütün ABD'nin desteğiyle buradan çıkarılan petrollerden finansman elde ettiği biliniyor. Günlük 150 bin varil üretilen ham petrol Semelka Sınır Kapısı üzerinden Irak'ın kuzeyine kaçırılıyor, Suriyelilerin yıllık 2.5 milyar doları PKK tarafından çalınıyordu.