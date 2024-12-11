Deyrizor’daki Özgürlük Şafağının perde arkası! Ankara PKK-ABD’nin Teröristan vanasını kesti... IKBY’den Semelka hamlesi

Suriye'nin kuzeyini ve Fırat Nehri havzasını PKK/YPG'den arındıran Ankara destekli Özgürlük Şafağı operasyonları hız kesmeden sürüyor.
İşgal altındaki Tel Rıfat - Münbiç - Deyrizor hattı terörden arındırıldı. Rakka'ya yürüyen SMO mücahitleri Süleyman Şah Türbesi sınırlarına yaklaştı.
Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvası Münbiç'in ardından Deyrizor'un temizlenmesi, Suriye'de terör varlığını sona erdirme yolunda önemli bir aşama olarak kayıtlara geçti.
Deyrizor operasyonu PKK/YPG'yi köşeye sıkıştırdığı kadar ABD'yi de huzursuz etti. Beyaz Saray, Ankara'yı hedefe aldı...
"Türkiye'nin Suriye operasyonları sorunlu" denilerek YPG'ye arka çıkıldı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla apar topar Suriye'de terör örgütü PKK/YPG ile görüştü.
Deyrizor PKK/YPG işgalinden kurtarıldı (Takvim.com.tr)
DEYRİZOR NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?
Peki Deyrizor PKK ve ABD için neden bu kadar önemli? Takvim.com.tr perde arkasını açıklıyor...
Fırat Nehri üzerine kurulu Deyrizor, Suriye'nin en büyük enerji kaynaklarına ev sahipliği yapıyor.
Deyrizor kırsalındaki Ömer, İzbe, Tenek ve Koniko petrol-gaz sahaları PKK'nın işgali altındaydı. Örgütün ABD'nin desteğiyle buradan çıkarılan petrollerden finansman elde ettiği biliniyor. Günlük 150 bin varil üretilen ham petrol Semelka Sınır Kapısı üzerinden Irak'ın kuzeyine kaçırılıyor, Suriyelilerin yıllık 2.5 milyar doları PKK tarafından çalınıyordu.
PKK, ABD desteğiyle Suriye petrollerinden finansman elde ediyor (Takvim.com.tr)
ANKARA PKK'NIN TERÖRİSTAN VANASINI KESTİ
Son olarak Deyrizor'a yapılan Özgürlük Şafağı Operasyonu ile terör örgütünün işgal ettiği petrol sahaları kurtarılmış oldu. Böylelikle Ankara, PKK'nın "Teröristan" finansmanına kesik attı.
BİR DARBE DE IKBY'DEN! SINIR KAPISI KAPATILDI
PKK'nın petrol kaçakçılığına bir darbe de Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nden geldi. IKBY, Semelka Sınır Kapısı'nı kapatarak örgütün paravan şirketler üzerinden kaçırmaya kaltığı petrol TIR'larının geçişini engelledi.