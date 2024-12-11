Beşar Esad’ın uyuşturucu imparatorluğu! Captagon’dan milyarlarca dolar akıyordu

TERÖRİSTLERİN BİR NUMARASI

Amfetamin ve teofilinin bir türevi olan Captagon, ilk olarak 1961 yılında Alman ilaç firması Degussa AG tarafından geliştirildiğinde DEHB, narkolepsi ve depresyon tedavisi olarak satılıyordu. Ancak uyuşturucu bağımlıları, tabletin enerji patlamaları, uyanıklık ve bazen de bir tür öfori hissi elde etmenin ucuz ve hızlı bir yolu olduğunu keşfettiler.

Captagon, yorgunluğu uzaklaştırma ve kendilerini kurşunlara karşı dayanıklı hissettirme yeteneğine değer veren DAEŞ teröristleri gibi savaşçılar tarafından tercih edilen bir madde olarak görülüyor.