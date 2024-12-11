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Kanarya evde yok! Fenerbahçe Athletic Bilbao'ya 2-0 yenildi MAÇ SONUCU

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Athletic Bilbao'yu ağrladı. Sarı lacivertliler, Samet Akaydin'in hatası sonrası Inaki Williams'ın golü ile karşılaşmaya neredeyse 1-0 yenik başladı. Yıldız futbolcu ilk yarı bitmeden farkı ikiye çıkardı. Milli stoperin protesto edildiği ve yönetimin istifaya davet edildiği mücadelede Kanarya sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Jose Mourinho ve öğrencileri evinde büyük yara alırken kalan 2 karşılaşma çok daha kritik bir hale geldi. İşte Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçında yaşananlar ve atılan goller...

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Giriş Tarihi :11 Aralık 2024 , 17:15 Güncelleme Tarihi :11 Aralık 2024 , 20:23
Kanarya evde yok! Fenerbahçe Athletic Bilbao’ya 2-0 yenildi MAÇ SONUCU

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Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, Athletic Bilbao'ya 2-0 yenildi. İşte Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçında yaşananlar ve atılan goller...

Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizFenerbahçe - Athletic Bilbao maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Samet Akaydin'in, kaleci Dominik Livakovic'e geri pasında araya giren Gorka Guruzeta topla ceza sahası içine girdi. Guruzeta'nın, kaleci Livakovic ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda sağ tarafına verdiği pasta Inaki Williams meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-1

27. dakikada Sofyan Amrabat'ın kaptırdığı topla ceza sahası içinde giren Gorka Guruzeta'nın kaleci Dominik Livakovic ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Livakovic meşin yuvarlağı kurtardı.

42. dakikada Allan Saint-Maximin'in pasında topla buluşan Sebastian Szymanski'nin ceza sahası dışının sol tarafından plase vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı gitti.

45. dakikada Ohian Sancet'in pasında sağ kanatta topu alan Inaki Williams'in ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

GOLLER

Athletic Bilbao, Inaki Williams ile öne geçti

Inaki Williams'ın attığı ikinci gol

Allan Saint-Maximin (AA)Allan Saint-Maximin (AA)

MOURINHO'DAN DEĞİŞİKLİKLER

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao'yu konuk etti. Teknik Direktör Jose Mourinho, son oynanan Beşiktaş derbisine göre ilk 11'de bazı değişiklikler. yaptı.

Savunmada, Mert Müldür sağ bekteki yerine sol bekte görev aldı. Bu değişiklik Filip Kostic'in UEFA listesinde bulunmaması nedeniyle yapıldı. Orta sahada, sarı kart cezalısı Fred'in yerine İsmail Yüksek sahaya çıkarken, hücum hattında Oğuz Aydın'ın yerine Sebastian Szymanski forma giydi. Forvette ise Edin Dzeko'nun yerine Youssef En-Nesyri gol aradı.

Fred (AA)Fred (AA)

KADRODA YER ALMADILAR

Sarı-lacivertlilerde tedavisi süren Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra, Mert Hakan Yandaş ile antrenmanda darbeye bağlı hafif sakatlık yaşayan İrfan Can Eğribayat kadroda yer almadı. Fred de sarı kart cezası nedeniyle kadroda bulunmadı.

Samet Akaydin (DHA)Samet Akaydin (DHA)

SAMET'E TEPKİ

Fenerbahçe'nin Ahtletic Bilbao karşısında yediği ilk gol Samet Akaydin'in kısa düşen pası sonrasında geldi. Milli stoper, Livakovic'e dönmek isterken İspanyollar topu kaptı ve Inaki Williams ağları bulan isim oldu.

Bu golün ardından sarı lacivertli taraftarlar, deneyimli stoperin topu ayağına aldığı her an protestoda bulunarak ıslıkladı. Anons ile tepkilerin önüne geçilmek istendi ancak tribünlerden bu uyarıya da karşılık verildi.

Ali Koç (AA)Ali Koç (AA)

ALİ KOÇ'A İSTİFA ÇAĞRISI

Süper Lig'de Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de Athletic Bilbao karşısında da skorun 2-0'a gelmesi sonrasında tribünler Başkan Ali Koç'a da istifa çağrısında bulundu. Tribünlerin büyük bir kısmı ilk yarı biterken büyük tepki gösterdi.

Mert Müldür (AA)Mert Müldür (AA)

MERT CEZALI

Fenerbahçe'de sarı kart gören Mert Müldür, cezalı duruma düştü. Milli sağ bek, Lyon karşısında forma giyemeyecek.

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