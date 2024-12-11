Kanarya evde yok! Fenerbahçe Athletic Bilbao’ya 2-0 yenildi MAÇ SONUCU

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, Athletic Bilbao'ya 2-0 yenildi. İşte Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçında yaşananlar ve atılan goller...
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, Athletic Bilbao'ya 2-0 yenildi. İşte Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçında yaşananlar ve atılan goller...
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Samet Akaydin'in, kaleci Dominik Livakovic'e geri pasında araya giren Gorka Guruzeta topla ceza sahası içine girdi. Guruzeta'nın, kaleci Livakovic ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda sağ tarafına verdiği pasta Inaki Williams meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-1
27. dakikada Sofyan Amrabat'ın kaptırdığı topla ceza sahası içinde giren Gorka Guruzeta'nın kaleci Dominik Livakovic ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Livakovic meşin yuvarlağı kurtardı.
42. dakikada Allan Saint-Maximin'in pasında topla buluşan Sebastian Szymanski'nin ceza sahası dışının sol tarafından plase vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı gitti.
45. dakikada Ohian Sancet'in pasında sağ kanatta topu alan Inaki Williams'in ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2
GOLLER
Athletic Bilbao, Inaki Williams ile öne geçti
Athletic Bilbao, Inaki Williams ile öne geçti. pic.twitter.com/NVQgTXobE2— TRT Spor (@trtspor) December 11, 2024
Inaki Williams'ın attığı ikinci gol
Inaki Williams'ın attığı ikinci gol. pic.twitter.com/LbNBTDU68S— TRT Spor (@trtspor) December 11, 2024
MOURINHO'DAN DEĞİŞİKLİKLER
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao'yu konuk etti. Teknik Direktör Jose Mourinho, son oynanan Beşiktaş derbisine göre ilk 11'de bazı değişiklikler. yaptı.
Savunmada, Mert Müldür sağ bekteki yerine sol bekte görev aldı. Bu değişiklik Filip Kostic'in UEFA listesinde bulunmaması nedeniyle yapıldı. Orta sahada, sarı kart cezalısı Fred'in yerine İsmail Yüksek sahaya çıkarken, hücum hattında Oğuz Aydın'ın yerine Sebastian Szymanski forma giydi. Forvette ise Edin Dzeko'nun yerine Youssef En-Nesyri gol aradı.
KADRODA YER ALMADILAR
Sarı-lacivertlilerde tedavisi süren Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra, Mert Hakan Yandaş ile antrenmanda darbeye bağlı hafif sakatlık yaşayan İrfan Can Eğribayat kadroda yer almadı. Fred de sarı kart cezası nedeniyle kadroda bulunmadı.
SAMET'E TEPKİ
Fenerbahçe'nin Ahtletic Bilbao karşısında yediği ilk gol Samet Akaydin'in kısa düşen pası sonrasında geldi. Milli stoper, Livakovic'e dönmek isterken İspanyollar topu kaptı ve Inaki Williams ağları bulan isim oldu.
Bu golün ardından sarı lacivertli taraftarlar, deneyimli stoperin topu ayağına aldığı her an protestoda bulunarak ıslıkladı. Anons ile tepkilerin önüne geçilmek istendi ancak tribünlerden bu uyarıya da karşılık verildi.
ALİ KOÇ'A İSTİFA ÇAĞRISI
Süper Lig'de Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de Athletic Bilbao karşısında da skorun 2-0'a gelmesi sonrasında tribünler Başkan Ali Koç'a da istifa çağrısında bulundu. Tribünlerin büyük bir kısmı ilk yarı biterken büyük tepki gösterdi.
MERT CEZALI
Fenerbahçe'de sarı kart gören Mert Müldür, cezalı duruma düştü. Milli sağ bek, Lyon karşısında forma giyemeyecek.