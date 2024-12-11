Kanarya evde yok! Fenerbahçe Athletic Bilbao’ya 2-0 yenildi MAÇ SONUCU

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi 'nde temsil eden Fenerbahçe , Athletic Bilbao 'ya 2-0 yenildi. İşte Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçında yaşananlar ve atılan goller...

5. dakikada Samet Akaydin'in, kaleci Dominik Livakovic'e geri pasında araya giren Gorka Guruzeta topla ceza sahası içine girdi. Guruzeta'nın, kaleci Livakovic ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda sağ tarafına verdiği pasta Inaki Williams meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-1 27. dakikada Sofyan Amrabat'ın kaptırdığı topla ceza sahası içinde giren Gorka Guruzeta'nın kaleci Dominik Livakovic ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Livakovic meşin yuvarlağı kurtardı. 42. dakikada Allan Saint-Maximin'in pasında topla buluşan Sebastian Szymanski'nin ceza sahası dışının sol tarafından plase vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı gitti. 45. dakikada Ohian Sancet'in pasında sağ kanatta topu alan Inaki Williams'in ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

Allan Saint-Maximin (AA)

MOURINHO'DAN DEĞİŞİKLİKLER

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao'yu konuk etti. Teknik Direktör Jose Mourinho, son oynanan Beşiktaş derbisine göre ilk 11'de bazı değişiklikler. yaptı.

Savunmada, Mert Müldür sağ bekteki yerine sol bekte görev aldı. Bu değişiklik Filip Kostic'in UEFA listesinde bulunmaması nedeniyle yapıldı. Orta sahada, sarı kart cezalısı Fred'in yerine İsmail Yüksek sahaya çıkarken, hücum hattında Oğuz Aydın'ın yerine Sebastian Szymanski forma giydi. Forvette ise Edin Dzeko'nun yerine Youssef En-Nesyri gol aradı.