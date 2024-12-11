ABD ve terör örgütü PKK/YPG Rakka’da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor

Suriyeli muhaliflerin Esad rejimine son verdikten sonra terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği bölgeleri terörden temizlemesi, PKK/YPG'li teröristleri ve onların destekçisi ABD'yi panikletti.
Suriyeli muhaliflerin Esad rejimine son verdikten sonra terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği bölgeleri terörden temizlemesi, PKK/YPG'li teröristleri ve onların destekçisi ABD'yi panikletti.
RAKKA'DA ABD İLE TİYATRO
Tel Rıfat, Münbiç ve Deyrizor'dan kaçmak zorunda kalan PKK/YPG'li teröristler, Rakka'yı terk etmemek için ABD ile yeni bir tiyatro hazırlığına başladı.
KURILLA'NIN ZİYARETİ SONRASI PLAN ORTAYA ÇIKTI
10 Aralık'ta ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Erik Kurilla, Suriye'de YPG/PKK'lı teröristleri ziyaret etti. Kurilla'nın, Suriye'deki üslerde ABD komutanları ve askerleriyle bir araya geldiği açıklandı. Kurilla'nın sözde DEAŞ ile mücadeleye yönelik birinci elden bilgi aldığı ifade edilirken Amerika ve terör örgütü YPG/PKK'nın planı ortaya çıktı.
PKK/YPG'Lİ TERÖRİSTLER DEAŞ'LI GİBİ GİYİNİYOR
Bölgedeki kaynaklar, PKK/YPG'li teröristlerin DEAŞ'lı teröristlerin giydiği kıyafetleri giymeye başladığına dikkat çekiyor.
"DEAŞ BİTMEDİ" ALGISI İÇİN YENİ PLAN
PKK/YPG'li teröristlerin, DEAŞ'lı terörist kılığında bir açıklama yapmaya hazırlandığı, dünyaya verilecek yeni bir görüntü ile "DEAŞ bitmedi" algısı oluşturup ABD'nin Rakka'daki muhalifleri vurmasının amaçlandığına dikkat çekiliyor.