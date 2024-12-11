ABD ve terör örgütü PKK/YPG Rakka’da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Suriyeli muhaliflerin Esad rejimine son verdikten sonra terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği bölgeleri terörden temizlemesi, PKK/YPG'li teröristleri ve onların destekçisi ABD'yi panikletti.

YPG'li teröristler (AA) RAKKA'DA ABD İLE TİYATRO



Tel Rıfat, Münbiç ve Deyrizor'dan kaçmak zorunda kalan PKK/YPG'li teröristler, Rakka'yı terk etmemek için ABD ile yeni bir tiyatro hazırlığına başladı.