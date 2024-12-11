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ABD ve terör örgütü PKK/YPG Rakka’da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor

Suriye'de Esad rejiminin düşmesinin ardından Tel Rıfat, Münbiç ve Deyrizor'dan kaçmak zorunda kalan terör örgüt PKK/YPG hamisi ABD ile yeni bir tiyatroya hazırlanıyor. ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Erik Kurilla, Amerika ve terör örgütü YPG/PKK'nın planı ortaya çıktı. Buna göre, bölgedeki PKK/YPG’li teröristler DEAŞ’lı teröristlerin giydiği kıyafetleri giymeye başladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Aralık 2024 , 23:28 Güncelleme Tarihi :11 Aralık 2024 , 23:31
ABD ve terör örgütü PKK/YPG Rakka’da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor

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Suriyeli muhaliflerin Esad rejimine son verdikten sonra terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği bölgeleri terörden temizlemesi, PKK/YPG'li teröristleri ve onların destekçisi ABD'yi panikletti.

YPG'li teröristler (AA)YPG'li teröristler (AA)

RAKKA'DA ABD İLE TİYATRO

Tel Rıfat, Münbiç ve Deyrizor'dan kaçmak zorunda kalan PKK/YPG'li teröristler, Rakka'yı terk etmemek için ABD ile yeni bir tiyatro hazırlığına başladı.

Kurilla ve PKK/YPG'li terörist elebaşı Mazlum Kobani (Takvim.com.tr/Arşiv)Kurilla ve PKK/YPG'li terörist elebaşı Mazlum Kobani (Takvim.com.tr/Arşiv)

KURILLA'NIN ZİYARETİ SONRASI PLAN ORTAYA ÇIKTI

10 Aralık'ta ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Erik Kurilla, Suriye'de YPG/PKK'lı teröristleri ziyaret etti. Kurilla'nın, Suriye'deki üslerde ABD komutanları ve askerleriyle bir araya geldiği açıklandı. Kurilla'nın sözde DEAŞ ile mücadeleye yönelik birinci elden bilgi aldığı ifade edilirken Amerika ve terör örgütü YPG/PKK'nın planı ortaya çıktı.

Terör örgütü DEAŞ'lılar (Takvim.com.tr/Arşiv) Terör örgütü DEAŞ'lılar (Takvim.com.tr/Arşiv)

PKK/YPG'Lİ TERÖRİSTLER DEAŞ'LI GİBİ GİYİNİYOR

Bölgedeki kaynaklar, PKK/YPG'li teröristlerin DEAŞ'lı teröristlerin giydiği kıyafetleri giymeye başladığına dikkat çekiyor.

Terör örgütü DEAŞ'lılar (Takvim.com.tr/Arşiv) Terör örgütü DEAŞ'lılar (Takvim.com.tr/Arşiv)



"DEAŞ BİTMEDİ" ALGISI İÇİN YENİ PLAN

PKK/YPG'li teröristlerin, DEAŞ'lı terörist kılığında bir açıklama yapmaya hazırlandığı, dünyaya verilecek yeni bir görüntü ile "DEAŞ bitmedi" algısı oluşturup ABD'nin Rakka'daki muhalifleri vurmasının amaçlandığına dikkat çekiliyor.

CENTCOM Komutanı Kurilla ’Suriyedeki YPG/PKKlı teröristlerle buluştuCENTCOM Komutanı Kurilla ’Suriyedeki YPG/PKKlı teröristlerle buluştu

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