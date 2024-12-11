İşte oda oda Suriye’nin devrik lideri Esad’ın yaşadığı ev! Lüks mimari, etrafa saçılan fotoğraflar...

Suriye'de muhalifler tarafından 27 Kasım'da başlatılan operasyonda Esad rejimi sonlandırıldı.
Silahlı muhaliflerin kontrolü ele geçirmesinin ardından Devrik lider Beşar Esad'ın ailesiyle birlikte Moskova'ya kaçtığı iddia edildi.
Esad'ın ailesiyle kaçmadan önce Şam'da yaşadıkları ihtişamı ve lüks mimarisiyle dikkat çeken evi görüntülendi.
İŞTE DEVRİK LİDER ESAD'IN EVİ
Esad'ın evinin yanında ise babası Hafız Esad'ın hayattayken ikamet ettiği ev yer alıyor. Yönetimi ele geçiren muhalifler evin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak eve kimsenin yaklaşmasına izin vermiyor.
Esad'ın ikametgahının karşısında bulunan ve ülkeye gelen devlet başkanlarının ağırlandığı Şam Resepsiyon Salonu'nun da koruma altına alındı.
Evin yakınlarında bulunan Abdullah Eslem, "Bizi elli yıldır yöneten zalim bir diktatörden kurtaran devrimcilerimize teşekkür ederiz. Bu zalim ve acımasız diktatör, halkımıza zulüm, ölüm, sürgün ve işkencelerle dolu bir dönem yaşattı. Birçok insan hayatını kaybetti. Ancak kahramanlarımızın cesareti sayesinde bu kafir ve zalim diktatörden kurtulduk. Ailemize ve topraklarımıza kavuşmamızı sağladılar. Allah onları korusun" dedi.