SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Galerileri

İşte oda oda Suriye'nin devrik lideri Esad'ın yaşadığı ev! Lüks mimari, etrafa saçılan fotoğraflar...

Rejim karşıtı muhaliflerin başlattığı başarılı operasyon sonrası 61 yıllık Beşar Esad rejimi sonlandırıldı. Devrik lider Beşar Esad'ın Rusya'ya kaçtığı iddia edilirken, Şam'dan kaçmadan önce ailesi ile birlikte yaşadığı ev görüntülendi. Babası Hafız Esad'ın eviyle yan yana bulunan 4 katlı ev, ihtişamı ve lüks mimarisiyle dikkat çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Aralık 2024 , 20:42 Güncelleme Tarihi :11 Aralık 2024 , 20:42
İşte oda oda Suriye’nin devrik lideri Esad’ın yaşadığı ev! Lüks mimari, etrafa saçılan fotoğraflar...

Suriye'de muhalifler tarafından 27 Kasım'da başlatılan operasyonda Esad rejimi sonlandırıldı.

İşte oda oda Suriye’nin devrik lideri Esad’ın yaşadığı ev! Lüks mimari, etrafa saçılan fotoğraflar...

Silahlı muhaliflerin kontrolü ele geçirmesinin ardından Devrik lider Beşar Esad'ın ailesiyle birlikte Moskova'ya kaçtığı iddia edildi.

İşte oda oda Suriye’nin devrik lideri Esad’ın yaşadığı ev! Lüks mimari, etrafa saçılan fotoğraflar...

Esad'ın ailesiyle kaçmadan önce Şam'da yaşadıkları ihtişamı ve lüks mimarisiyle dikkat çeken evi görüntülendi.

İşte oda oda Suriye’nin devrik lideri Esad’ın yaşadığı ev! Lüks mimari, etrafa saçılan fotoğraflar...

İŞTE DEVRİK LİDER ESAD'IN EVİ

Esad'ın evinin yanında ise babası Hafız Esad'ın hayattayken ikamet ettiği ev yer alıyor. Yönetimi ele geçiren muhalifler evin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak eve kimsenin yaklaşmasına izin vermiyor.

İşte oda oda Suriye’nin devrik lideri Esad’ın yaşadığı ev! Lüks mimari, etrafa saçılan fotoğraflar...

Esad ve ailesinin Şam'dan kaçmadan önce bu evde yaşamlarını sürdürüyordu. Evde, Esad ailesine ait etrafa saçılmış çok sayıda fotoğraf bulundu.

İşte oda oda Suriye’nin devrik lideri Esad’ın yaşadığı ev! Lüks mimari, etrafa saçılan fotoğraflar...

Esad'ın misafirlerini ağırladığı Şam Resepsiyon Salonu da görüntülendi.

İşte oda oda Suriye’nin devrik lideri Esad’ın yaşadığı ev! Lüks mimari, etrafa saçılan fotoğraflar...

Esad'ın ikametgahının karşısında bulunan ve ülkeye gelen devlet başkanlarının ağırlandığı Şam Resepsiyon Salonu'nun da koruma altına alındı.

İşte oda oda Suriye’nin devrik lideri Esad’ın yaşadığı ev! Lüks mimari, etrafa saçılan fotoğraflar...

Evin yakınlarında bulunan Abdullah Eslem, "Bizi elli yıldır yöneten zalim bir diktatörden kurtaran devrimcilerimize teşekkür ederiz. Bu zalim ve acımasız diktatör, halkımıza zulüm, ölüm, sürgün ve işkencelerle dolu bir dönem yaşattı. Birçok insan hayatını kaybetti. Ancak kahramanlarımızın cesareti sayesinde bu kafir ve zalim diktatörden kurtulduk. Ailemize ve topraklarımıza kavuşmamızı sağladılar. Allah onları korusun" dedi.

İşte oda oda Suriye’nin devrik lideri Esad’ın yaşadığı ev! Lüks mimari, etrafa saçılan fotoğraflar...

Suriye'nin devrik lideri Esad'ın yaşadığı ev

İşte oda oda Suriye’nin devrik lideri Esad’ın yaşadığı ev! Lüks mimari, etrafa saçılan fotoğraflar...

Suriye'nin devrik lideri Esad'ın yaşadığı ev

İşte oda oda Suriye’nin devrik lideri Esad’ın yaşadığı ev! Lüks mimari, etrafa saçılan fotoğraflar...

Suriye'nin devrik lideri Esad'ın yaşadığı ev

İşte oda oda Suriye’nin devrik lideri Esad’ın yaşadığı ev! Lüks mimari, etrafa saçılan fotoğraflar...

Suriye'nin devrik lideri Esad'ın yaşadığı ev

İşte oda oda Suriye’nin devrik lideri Esad’ın yaşadığı ev! Lüks mimari, etrafa saçılan fotoğraflar...

Suriye'nin devrik lideri Esad'ın yaşadığı ev

İşte oda oda Suriye’nin devrik lideri Esad’ın yaşadığı ev! Lüks mimari, etrafa saçılan fotoğraflar...

Suriye'nin devrik lideri Esad'ın yaşadığı ev

İşte oda oda Suriye’nin devrik lideri Esad’ın yaşadığı ev! Lüks mimari, etrafa saçılan fotoğraflar...

Suriye'nin devrik lideri Esad'ın yaşadığı ev

SON DAKİKA