Şehit Muhammed Mursi’nin yol arkadaşı Asım Abdulmacid’den Başkan Erdoğan’a övgü: Anadolu kurdunu takdir edin

Erdoğan'ın Müslüman coğrafyası için verdiği mücadeleye dikkat çeken Abdulmacid, "Bu Anadolu kurdunu takdir etmekten başka bir şey yapamazsınız." ifadelerini kullandı.

Sosyla medya üzerinden paylaşım yapan Asım Abdulmacid şu ifadeleri kullandı:

"Bu adamla ne kadar farklı düşünürseniz düşünün ya da bazı zayıf duruşlarını eleştirseniz bile, ona en azından bu şekilde davranmanız gerekir.

Fotoğrafta: Asım Abdülmacid (X)

MÜCAHİTLERİN ARKASINDA DURDU

Rusya'nın Amerikan onayıyla harap ettiği Suriye şehirlerinden tüm mücahitleri İdlib'e toplaması, onları desteklemesi ve bölgede durum olgunlaşana kadar yardımda bulunması; ardından son operasyonları sırasında onların arkasında güçlü bir şekilde durması, açık olan başarılarının yanı sıra gizli kalan (ve daha da büyük olan) çabaları, son yıllarda onu eleştiren pek çok samimi ve heyecanlı kişilerin öne sürdüğü eleştirileri telafi eder.

Bu büyük başarıyı bir diğer büyük başarıyla birleştirdiğinizde (bu da Katar'ı dört ülkenin Amerikan desteğiyle eşi benzeri görülmemiş bir şekilde istilasından korumasıdır)

ve üçüncü bir başarı: Doğu Libya'yı Hafter ve Wagner güçlerinden koruması,

dördüncü bir başarı: Azerbaycan topraklarını Ermeni Hristiyan işgalinden kurtarması,

beşinci bir başarı: Yıllar önce Suriye'de Rus ordusunu aşağılaması,

altıncı bir başarı: Beş milyon Suriyeliyi misafir etmesi (ki bu, belediye seçimlerini kaybetmesine neden oldu ve neredeyse cumhurbaşkanlığını kaybetmesine yol açacaktı)

"ANADOLU KURDUNU TAKDİR ETMEKTEN BAŞKA BİR ŞEY YAPAMAZSINIZ"

Tüm bu başarıları yan yana koyduğunuzda ve Müslümanların bölgemizde kırılma yaşadığı bir dönemde gerçekleştiğini düşündüğünüzde, aklıselim ve adil biriyseniz, bu Anadolu kurdunu takdir etmekten başka bir şey yapamazsınız."

Asım Abdulmacid'in paylaşımında kullandığı Erdoğan fotoğrafı (X)

1 MİLYONDAN FAZLA ETKİLEŞİM ALDI

Abdulmacid paylaşımına Başkan Erdoğan'ın askeri üniformalı bir fotoğrafını da ekledi. Paylaşım 1 milyondan fazla etkileşim aldı.

Asım Abdulmacid'in X paylaşımı

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