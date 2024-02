🕌 Dualı, hadisli, ayetli, eşe dosta Berat Kandili mesajları ve sözleri! Berat Kandili mesajları resimli 2024! Hayırlı Kandiller 🌞

Berat Kandili, her y─▒l oldu─ču gibi bu y─▒l da bir├žok ki┼či i├žin maneviyat─▒n doruk noktas─▒n─▒ temsil ediyor. Bu m├╝barek gecede, insanlar birbirlerine en g├╝zel ve en anlaml─▒ mesajlar─▒ g├Ândererek, sevgi, sayg─▒ ve birlik duygular─▒n─▒ peki┼čtiriyor. Sevdiklerinize g├Ânderebilece─činiz en g├╝zel Berat Kandili mesajlar─▒ ve s├Âzleri, bu ├Âzel an─▒ daha da ├Âzel k─▒lmak i├žin b├╝y├╝k ├Ânem ta┼č─▒r. Berat Kandili, merhametin ve ma─čfiretin bolca tecelli etti─či m├╝stesna bir gecedir. Bu ├Âzel geceyi sevdiklerinizle payla┼čmak i├žin en g├╝zel mesajlar─▒ derledik. Sevdiklerinizle payla┼čaca─č─▒n─▒z bu g├╝zel mesajlarla Berat Kandili'nin manevi atmosferini peki┼čtirebilir, birlik ve beraberli─či g├╝├žlendirebilirsiniz. Herkesin Berat Kandili m├╝barek olsun!

"Her geceye bir sabah veren; elbette her sabaha bir umut verir. Her dile dua etme kabiliyetini veren, elbette o duay─▒ kabul etme iradesini g├Âsterir. Rabbim bu g├╝zel g├╝nde dilimizi duas─▒z, dualar─▒m─▒z─▒ cevaps─▒z b─▒rakmas─▒n.. Amin."