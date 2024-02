Berat Kandili yemeği Hububat nedir, nasıl yapılır? HUBUBAT yemeği tarifi ve püf noktası! "Her taneye karşılık on bin sevap vardır."

Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in hububat için şöyle buyurduğu rivayet ediliyor;

"(O gün iftar etmeniz ve fakirlere yedirmeniz için) et pişirirseniz, (yanında) hububat da pişirin. Zira her taneye karşılık sizin için on bin sevap vardır. Sizden on bin günah silinir ve sizin için on bin derece yükseltilir."