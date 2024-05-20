Google için 'sözlü savunma' vakti! Toplantı tarihi belli oldu: Sitelerin alt sıralarda gösterilmesi ve trafik kaybı masada

Dijital platformlarda haksız rekabetin önlenmesi, haberin telifinin korunması ve Google gibi platformlardan telif geliri alınabilmesine imkan sağlayacak 'Dijital Telif Yasası' büyük önem arz ediyor.

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Toplantıda TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, "Bizim muhakkak Avrupa örneklerinde olduğu gibi haberin de bir sanat ve kültür eseri sayılması, telifinin ödenmesi ve muhakkak emeğin karşılığını bulması noktasında bir çalışma yapmamız lazım" ifadelerini kullandı.

