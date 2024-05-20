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Google için 'sözlü savunma' vakti! Toplantı tarihi belli oldu: Sitelerin alt sıralarda gösterilmesi ve trafik kaybı masada

Google hakkında yürütülen soruşturmada 'sözlü savunma' safhasına geçildi. Google'ın genel arama hizmetleri pazarındaki hâkim durumunu, arama motoru sonuç sayfasında sunduğu bazı özellikler aracılığıyla kötüye kullandığı iddialarının incelendiği soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 25 Haziran 2024'te saat 10.30'da yapılacak. Soruşturma kapsamında arama motoru sonuç sayfalarında internet sitelerinin daha alt sıralarda gösterilmesi ve sitelerin trafik kaybetmesine neden olan gelişmeler ele alınacak.

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Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024, 11:00 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 11:01
Google için ’sözlü savunma’ vakti! Toplantı tarihi belli oldu: Sitelerin alt sıralarda gösterilmesi ve trafik kaybı masada 1

Dijital platformlarda haksız rekabetin önlenmesi, haberin telifinin korunması ve Google gibi platformlardan telif geliri alınabilmesine imkan sağlayacak 'Dijital Telif Yasası' büyük önem arz ediyor.

Google için ’sözlü savunma’ vakti! Toplantı tarihi belli oldu: Sitelerin alt sıralarda gösterilmesi ve trafik kaybı masada 2

Geride bıraktığımız günlerde TBMM Dijital Mecralar Komisyonu 'Dijital Telif Yasası' gündemiyle toplandı.

Google için ’sözlü savunma’ vakti! Toplantı tarihi belli oldu: Sitelerin alt sıralarda gösterilmesi ve trafik kaybı masada 3

Toplantıda TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, "Bizim muhakkak Avrupa örneklerinde olduğu gibi haberin de bir sanat ve kültür eseri sayılması, telifinin ödenmesi ve muhakkak emeğin karşılığını bulması noktasında bir çalışma yapmamız lazım" ifadelerini kullandı.

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