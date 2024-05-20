Reisi ve Abdullahiyan’ın ardından dünya liderlerinden taziye mesajları

Rusya Devlet Başkanı Putin de İran halkına taziye mesajı gönderdi ve "İran İslam Cumhuriyeti dini lideri Ali Hamaney, İran İslam Cumhuriyeti'nin başına gelen yıkıcı trajedi, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve ülkenizin diğer bazı önde gelen devlet liderlerinin hayatlarına mal olan uçak kazası dolayısıyla en derin taziyelerimizi kabul buyurunuz. İbrahim Reisi, hayatını anavatanının hizmetine adamış seçkin bir siyasetçiydi. Yurttaşlarının haklı saygısına ve ülkesinin ötesinde yüksek itibara sahipti. Rusya'nın gerçek bir dostu olarak, ülkelerimiz arasındaki iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesine paha biçilmez katkılarda bulunmuş ve bu ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine çıkarılması için büyük çaba sarf etmiştir." ifadelerini kullandı.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, X hesabından yaptığı taziye açıklamasında "Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın ve İran İslam Cumhuriyeti'nin diğer bazı yetkililerinin trajik ölümlerinden derin üzüntü duyuyorum. Bu son derece zor dönemde İran halkına en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Allah ruhlarını şad etsin ve onları salih kullarından eylesin.

Geçtiğimiz Kasım ayında BM Genel Kurulu oturum aralarında Başkan Reisi ile tanışma şerefine eriştim. O, halkının refahına ve kökleri İslam ilkelerine dayanan gururlu ve zengin bir medeniyeti temsil eden milletinin onuruna derin bir bağlılığın örneğini sergiledi. Onun adalete, barışa ve ümmetin kalkınmasına olan bağlılığı gerçekten ilham vericiydi. Kendimizi Malezya-İran ilişkilerini güçlendirmeye, halklarımızın ve Müslüman dünyasının iyiliği için birlikte çalışmaya adadık. Taahhüdümüz yerine getirilecektir." ifadelerini kullandı.