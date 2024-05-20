Reisi ve Abdullahiyan’ın ardından dünya liderlerinden taziye mesajları

Rusya Devlet Başkanı Putin de İran halkına taziye mesajı gönderdi ve "İran İslam Cumhuriyeti dini lideri Ali Hamaney, İran İslam Cumhuriyeti'nin başına gelen yıkıcı trajedi, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve ülkenizin diğer bazı önde gelen devlet liderlerinin hayatlarına mal olan uçak kazası dolayısıyla en derin taziyelerimizi kabul buyurunuz. İbrahim Reisi, hayatını anavatanının hizmetine adamış seçkin bir siyasetçiydi. Yurttaşlarının haklı saygısına ve ülkesinin ötesinde yüksek itibara sahipti. Rusya'nın gerçek bir dostu olarak, ülkelerimiz arasındaki iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesine paha biçilmez katkılarda bulunmuş ve bu ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine çıkarılması için büyük çaba sarf etmiştir." ifadelerini kullandı.
Malezya Başbakanı Enver İbrahim, X hesabından yaptığı taziye açıklamasında "Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın ve İran İslam Cumhuriyeti'nin diğer bazı yetkililerinin trajik ölümlerinden derin üzüntü duyuyorum. Bu son derece zor dönemde İran halkına en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Allah ruhlarını şad etsin ve onları salih kullarından eylesin.
Geçtiğimiz Kasım ayında BM Genel Kurulu oturum aralarında Başkan Reisi ile tanışma şerefine eriştim. O, halkının refahına ve kökleri İslam ilkelerine dayanan gururlu ve zengin bir medeniyeti temsil eden milletinin onuruna derin bir bağlılığın örneğini sergiledi. Onun adalete, barışa ve ümmetin kalkınmasına olan bağlılığı gerçekten ilham vericiydi. Kendimizi Malezya-İran ilişkilerini güçlendirmeye, halklarımızın ve Müslüman dünyasının iyiliği için birlikte çalışmaya adadık. Taahhüdümüz yerine getirilecektir." ifadelerini kullandı.
Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel İran'a taziye dileklerini X hesabından yaptığı "AB, Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahian'ın yanı sıra diğer heyet üyeleri ve mürettebatın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinden dolayı içten taziyelerini ifade ediyor. Aklımız ailelerinde" paylaşımı ile iletti.
Yemen'deki Husi Devrim Komitesi Başkanı Muhammed Ali el-Husi, "İran halkına ve İran yönetimine en derin başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Cumhurbaşkanı Reisi'nin şehadeti ve beraberindeki heyete de Allah'tan sabır ve sabır diliyoruz. Biz Allah'tan geldik ve O'na döneceğiz.
İran halkı Allah'ın izniyle halkına sadık liderlere sahip olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Cumhurbaşkanı Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Amirabullahyan'ın ölümünün ardından İran'a taziyelerini iletti ve X hesabından yaptığı paylaşımda helikopter kazasında hayatını kaybeden herkes için Allah'tan "merhamet ve mağfiret" dilediğini yazdı.
Şeyh Temim ayrıca, hayatını kaybedenlerin ailelerine de sabır ve teselli diledi ve "Allah'tan geldik ve O'na döneceğiz" ifadelerini kullandı.
Irak başbakanı Muhammed Şii el-Sudani, Reisi'nin ölümünün ardından İran halkıyla dayanışma içinde olduğunu ifade etti ve basına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Raisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindekilerin talihsiz uçak kazası sonucu vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ve derin üzüntüyle aldık. İslam Cumhuriyeti'nin Dini Lideri Ali Hamaney'e, İran milletine, hükümetine ve halkına en kalbi taziyelerimizi ve taziyelerimizi sunuyoruz. Bu acı trajedi sırasında kardeş İran halkıyla ve İslam Cumhuriyeti yetkilileriyle dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz.
İran hükümeti bugün yaptığı açıklamada "Dünya mazlumlarının destekçisi, İran halkının hizmetkarı, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ayetullah Dr. Seyyid İbrahim Reisi, halka hizmet yolunda şehit düştü" ifadelerini kullandı.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı yayımladığı taziye mesajında, "Helikopter kazasında İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Valisi Malek Rahmati, Tebriz imamı Muhammed Ali Haşim ve beraberindeki diğer kişilerin hayatını kaybettiği yönündeki korkunç haberden derin üzüntü duyduk. Ölenlerin ailelerine ve sevenlerine en içten taziyelerimizi sunuyoruz. Kelimelerle anlatılamayacak kadar trajik bir kayıp olan bu yürek parçalayıcı ölümlerin yasını tutuyoruz. Azerbaycan, kardeş ve dost İran İslam Cumhuriyeti'ne destek ve dayanışma sunmaktadır" ifadelerini kullandı.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov mesajında, "İran Cumhurbaşkanı, sevgili dostum Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililerin ölüm haberi beni derinden sarstı. Kardeş İran milletine, bu trajik kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve dostlarına en derin başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.
AB Konseyi Başkanı Charles Michel mesajında "AB, Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın yanı sıra diğer heyet üyeleri ve mürettebatın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinden dolayı içten taziyelerini ifade ediyor. Düşüncelerimiz aileleriyle birlikte" dedi.
PAKİSTAN'DA 1 GÜNLÜK YAS
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif taziye mesajında Pakistan bayraklarının bir gün yarıya indirileceğini duyurarak, "Pakistan, bir aydan kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı tarihi bir ziyarette ağırlama mutluluğunu yaşadı. Pakistan'ın iyi dostlarıydılar. Pakistan bir günlük yas tutacak, Cumhurbaşkanı Reisi ve arkadaşlarına saygı ve Kardeş İran'la dayanışma göstergesi olarak bayrak yarıya indirilecek" dedi.
NE OLMUŞTU?
İran-Azerbaycan sınırında dün bir barajın açılış törenine katılan İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter dönüş yolunda kazaya uğramıştı.
İran'ın talebi üzerine Türkiye'nin görevlendirdiği Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği değerlendirilen bir ısı kaynağını tespit etmiş ve koordinatlarını İran makamlarıyla paylaşmıştı. Akıncı İHA'nın tespitlerinin ardından, İran Kızılayı, Cumhurbaşkanı Reisi'ye ait helikopter enkazının yerini bulduklarını duyurmuştu.
Helikopterin enkazına 15 saatlik çalışma sonrasında ulaşılırken, Reisi ile Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Haşim'in de kazada hayatını kaybedenlerin arasında yer aldığı belirtilmişti.
Reisi'nin helikopterinde bulunan Devrim Muhafızları Ordusu mensubu iki üst düzey askeri yetkili ile üç kişilik mürettebatın da kazada yaşamını yitirdiği kaydedilmişti.