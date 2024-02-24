SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Berat Gecesi affedilmeyecek 7 kişi! Hangi kandilde bütün günahlar affedilir? Berat Kandili'nde affedilmeyecek olanlar kimler?

Berat Gecesi, İslam inancında derin bir manevi temizlenme ve affedilme beklentisiyle idrak edilen kıymetli bir zamandır. Bu özel gecede, Allah'ın (c.c.) sonsuz rahmeti ve mağfireti, tövbe eden ve affedilmeyi uman kullarına bolca ihsan edilir. Ancak, İslami öğretilerde ve hadislerde ifade edildiği üzere, bazı kişilerin ve davranışların, bu kutsal gecenin faziletine rağmen, affedilmeyecek günahlar kapsamında değerlendirildiği belirtilmiştir. Berat Kandili'nde affedilmeyecek olanlar arasında belirli kişi ve davranış tipleri öne çıkar. Peki hangi kandilde bütün günahlar affedilir? Berat Kandili'nde affedilmeyecek olanlar kimler?

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Şubat 2024, 19:38 Güncelleme 24 Şubat 2024, 19:38
Berat Gecesi affedilmeyecek 7 kişi! Hangi kandilde bütün günahlar affedilir? Berat Kandili’nde affedilmeyecek olanlar kimler?

Berat Gecesi, günahlarından arınmak ve Allah'tan mağfiret dilemek için önemli bir fırsattır. Ancak bu geceyi en verimli şekilde geçirmek için tövbe, dua ve samimiyetle yaklaşmak gerekmektedir.

Arapça "berâet" kelimesinin Türkçeleşmiş hali olan berat, Kur'an-ı Kerim'de "berae" kökü geçer. Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması anlamındadır.

Berat, Allah'ın affı, günah, borç ve cezadan kurtulmak anlamına gelir. Allah'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiği için Berat adı verilen bu mübarek gün Şaban ayının on beşinci gecesidir.

BERAT GECESİ AFFEDİLMEYECEK 7 KİŞİ!

1- Allah'a ortak koşanlar.

2- Kalpleri düşmanlık hisleriyle dolu olup insanlarla zıtlaşmaktan başka bir şey düşünmeyenler.

3- Müslümanların arasına fitne sokanlar.

4- Akraba bağını koparanlar.

5- Gurur ve kibir sebebiyle elbiselerini yerde sürüyenler.

6- Anne ve babalarına isyanda devam edenler.

7- Devamlı içki içenler.

Şayet, bu kimseler Allah'a tövbe eder ve günahlarından vazgeçerlerse, elbetteki ilahi rahmet onları da saracak ve şu ayetin müjdesi onlara da ulaşacaktır.

De ki: "Ey haddi aşarak nefislerine karşı zulmetmiş kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah, bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir." (15)

🧎‍♂️ Berat Kandili namazı kaç rekat, nasıl niyet edilir? BERAT KANDİLİ NAMAZI saat kaçta, ne zaman kılınır? 🕌 Camiye gidilir mi?🧎‍♂️ Berat Kandili namazı kaç rekat, nasıl niyet edilir? BERAT KANDİLİ NAMAZI saat kaçta, ne zaman kılınır? 🕌 Camiye gidilir mi?
🧎‍♂️ Berat Kandili namazı kaç rekat, nasıl niyet edilir? BERAT KANDİLİ NAMAZI saat kaçta, ne zaman kılınır? 🕌 Camiye gidilir mi?
📿 Berat Kandili gecesi çekilecek tesbih ve zikirler en faziletli dualar! Berat Kandili gecesi hangi tesbihler ve zikirler çekilir?📿 Berat Kandili gecesi çekilecek tesbih ve zikirler en faziletli dualar! Berat Kandili gecesi hangi tesbihler ve zikirler çekilir?
📿 Berat Kandili gecesi çekilecek tesbih ve zikirler en faziletli dualar! Berat Kandili gecesi hangi tesbihler ve zikirler çekilir?
🥛Türklerin altın sütü: Ne tansiyon ne şekerden eser bırakıyor! Canan Karatayın sır formülü ortaya çıktı!🥛Türklerin altın sütü: Ne tansiyon ne şekerden eser bırakıyor! Canan Karatayın sır formülü ortaya çıktı!
🥛Türklerin altın sütü: Ne tansiyon ne şekerden eser bırakıyor! Canan Karatay'ın sır formülü ortaya çıktı!
🕌 Dualı, hadisli, ayetli, eşe dosta Berat Kandili mesajları ve sözleri! Berat Kandili mesajları resimli 2024! Hayırlı Kandiller 🌞🕌 Dualı, hadisli, ayetli, eşe dosta Berat Kandili mesajları ve sözleri! Berat Kandili mesajları resimli 2024! Hayırlı Kandiller 🌞
🕌 Dualı, hadisli, ayetli, eşe dosta Berat Kandili mesajları ve sözleri! Berat Kandili mesajları resimli 2024! Hayırlı Kandiller 🌞

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Sakarya mitinginde önemli açıklamalar
İzmir’de üstü çizilen CHP’li Tunç Soyer, partisini bombaladı: Değişim sloganının altının boşaltılarak umutların sönümlendiğini görüyoruz
Fenerbahçe- Kasımpaşa | CANLI
DEM’li Meral Danış Beştaş’tan CHP ile ittifak itirafı! Esenyurt ve Mersin’i işaret etti
CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun beslediği troll ifşa etti: ’İsrafı bitirdik’ demek için 175 milyon lira israf etti | 553 milyon konsere değil CHP’li delegelere gitti
Mesai saatleri kısalacak mı? Milyonları ilgilendiren konu ile ilgili Bakan Vedat Işıkhan’dan açıklama geldi
Fransa’da çiftçi isyanı büyüyor! Emmanuel Macron’un katıldığı fuarda ortalık karıştı
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum’dan Ekrem İmamoğlu’na DEM göndermesi: Kandil ittifakının bayrakları sallandı
AK Parti Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay’ın programını uzun silahlarla hedef almışlardı | Yeni görüntüler ortaya çıktı! Aracı nasıl kiraladılar?
İşte kirli ittifakın fotoğrafı! Ekrem İmamoğlu’nun Sancaktepe mitinginde DEM Parti’nin bayrakları sallandı
Venezuela Devlet Başkanı Maduro Dışişleri Bakanı Fidan’ı kabul etti: Erdoğan’ın Filistin duruşu dünyaya örnek teşkil ediyor
Kentsel dönüşüme tarihi destek! İstanbul’da ’Yarısı Bizden’ paketi yürürlüğe girdi: Kredinin şartları neler?
5. nesil savaş uçağ Kaan’ın diğer uçaklarla karşılaştırması! En güçlüsü hangisi?
CHP’deki 1 Nisan savaşına adım adım! Takvim, Saraçhane - Genel Merkez hattında yaşananların nabzını tuttu | Ekremcilerden Özel’e 700 imzalı tehdit
165 BİN PERSONEL ARANIYOR! Kamu ve özel sektörden personel ilanı yağmuru! En çok hangi mesleklerin iş ilanı var? Sağlık teknikeri, güvenlik, satış danışmanı...
SON DAKİKA