Öğle namazında hangi dualar ve sureler okunur? Öğle namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? İşte Peygamberimizin okuduğu sureler

Öğle namazı, güneşin tam zirveye ulaştığı ve gölgenin en kısa olduğu an itibarıyla kılınmaya başlanır. Bu vakit, günün ortası olarak kabul edilir ve yoğun iş temposu içinde bireylerin ruhani bir nefes almasını sağlar. Öğle namazının vakti, güneşin zirve noktasına ulaşmasından, ikindi vaktinin başlangıcına kadar olan zaman dilimini kapsar. Bu süre zarfında kılınan namaz, müminin gün içindeki manevi dengesini korumasına yardımcı olur. Öğle namazının kılınışı, diğer namazlarda olduğu gibi niyet etmekle başlar. Niyetin ardından, ilk olarak 4 sünnet rekatı kılınır. Bu sünnetler, namazın farzından önce eda edilir ve kişinin maneviyatına katkıda bulunur. Farz rekatların kılınmasıyla devam eden namaz, son olarak 2 sünnet rekatı ile son bulur. Her rekatta, İslam'ın temel taşlarından olan Fatiha Suresi okunur ve ardından seçilen bir sure ile devam edilir. Peki öğle namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Öğle namazında hangi dualar ve sureler okunur? İşte Peygamberimizin okuduğu sureler...