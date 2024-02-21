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Akşam namazında hangi dualar ve sureler okunur? Akşam namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? İşte Peygamberimizin okuduğu sureler

Akşam namazı, İslam dininde güneşin batışıyla başlayan ve yatsı namazının vaktine kadar süren, beş vakit namazın dördüncüsü olarak ifa edilen kıymetli bir ibadettir. Bu özel zaman dilimi, günün yorgunluğu ve stresi ardında bırakılırken, müminlerin manevi bir huzura ulaşmalarını ve Allah'a duydukları şükranı ifade etmelerini sağlar. Toplamda 5 rekat olan akşam namazı, 3 rekat farz ve 2 rekat sünnet olmak üzere iki bölümden oluşur. Peki Akşam namazı nasıl kılınır (kadın erkek)? Akşam namazı kaç rekat (farz sünnet)? Diyanet akşam namazı kaça kadar kılınır?

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Giriş Tarihi 05 Mart 2024, 14:56 Güncelleme 05 Mart 2024, 15:21
Akşam namazında hangi dualar ve sureler okunur? Akşam namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? İşte Peygamberimizin okuduğu sureler

Akşam namazı, güneşin batışıyla birlikte kılınmaya başlar ve gece namazı olan yatsı namazının vaktine kadar devam eden mukaddes bir vakittir. Bu vakit, günün sona ermesi ve geceye geçişin simgesel bir anlam taşırken, müminler için gün içerisinde yaşanan her türlü olumsuzluktan arınma ve manevi yenilenme fırsatı sunar. Akşam namazı, İslam alemi için günün bitişini ve geceye geçişin başlangıcını simgeler. Bu vakit, aynı zamanda aile bireylerinin bir araya gelip, günün muhasebesini yapmaları ve birlikte ibadet etmeleri için de önemli bir fırsattır. Akşam namazının vakti, güneşin batmasıyla başlar ve kızıllığın tamamen kaybolmasıyla sona erer. Bu süre zarfında akşam namazının eda edilmesi, günün manevi bir özeti niteliğindedir. Peki akşam namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Akşam namazında hangi dualar ve sureler okunur? İşte Peygamberimizin okuduğu sureler

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AKŞAM NAMAZI KAÇ REKAT?

Akşam namazı 3 rekat farz, 2 rekat sünnet olmak üzere toplam 5 rekattır.

AKŞAM NAMAZI SAAT KAÇA KADAR KILINABİLİR?

Akşam namazı, güneşin batışından sonra ufukta görünen aydınlık kaybolana kadar kılınabilir. Havanın kararmasından sonra akşam namazının kılınması uygun değildir.

AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR? (FARZ)

BİRİNCİ REKAT

"Niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının üç rekat farzını kılmaya" diyerek niyet edilir.

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlanır.

Sübhaneke duası okunur.

"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir.

Fatiha suresi okunur

Zamm-ı sure okunur

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir burada "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir

"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

İKİNCİ REKAT

"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir

Fatiha suresi okunur

Zamm-ı sure okunur

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü' dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

Oturarak Ettehıyyatü okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Üçüncü rekat için ayağa kalkılır.

ÜÇÜNCÜ REKAT

"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir

Fatiha suresi okunur

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir ve akşam namazının farzı tamamlanır.

AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR? (SÜNNET)

BİRİNCİ REKAT

Niyet edilir. ""Niyet ettim Allah rızası için bu günkü Akşam namazının iki rekat sünnetini kılmaya" diyerek niyet edilir.İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denilerek tekbir getirilir.Sübhanake duası okunur.

"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir.

Fatiha suresi okunur

Zamm-ı sure okunur

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir burada "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir.

"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

İKİNCİ REKAT

"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir.

Fatiha suresi okunur

Zamm-ı sure okunur

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü' dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okunur.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır

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