Akşam namazında hangi dualar ve sureler okunur? Akşam namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? İşte Peygamberimizin okuduğu sureler

Akşam namazı, güneşin batışıyla birlikte kılınmaya başlar ve gece namazı olan yatsı namazının vaktine kadar devam eden mukaddes bir vakittir. Bu vakit, günün sona ermesi ve geceye geçişin simgesel bir anlam taşırken, müminler için gün içerisinde yaşanan her türlü olumsuzluktan arınma ve manevi yenilenme fırsatı sunar. Akşam namazı, İslam alemi için günün bitişini ve geceye geçişin başlangıcını simgeler. Bu vakit, aynı zamanda aile bireylerinin bir araya gelip, günün muhasebesini yapmaları ve birlikte ibadet etmeleri için de önemli bir fırsattır. Akşam namazının vakti, güneşin batmasıyla başlar ve kızıllığın tamamen kaybolmasıyla sona erer. Bu süre zarfında akşam namazının eda edilmesi, günün manevi bir özeti niteliğindedir. Peki akşam namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Akşam namazında hangi dualar ve sureler okunur? İşte Peygamberimizin okuduğu sureler

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