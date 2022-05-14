Leheb Suresi okunuşu, Türkçe anlamı! Leheb Suresi nasıl okunur? Leheb Suresi'nin fazileti nedir?



Leheb Suresi Kaç Ayet?

Leheb suresinin ayet sayısı toplamda 5'tir. Kuran-ı Kerim'in 111.suresi olarak indirilmiştir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav) döneminde, din düşmanlığı yapan Ebu Leheb için indirilen bir suredir. Tebbet Suresi, Ebu Leheb ve karısının yaşayacağı azapları bildirmektedir. Surenin esas anlamı ise malına ve gücüne güvenen zengin insanların, sahip oldukları güçlerine güvenmemeleri gerektiğini ve onları acı bir son bekleyebileceğini ifade etmektedir.



Tekvir Suresinden önce aynı zamanda da Fatiha suresinden sonra Mekke döneminde indirilen bir suredir. İndirimle sebebi ise Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'e karşı duruş sergileyen Ebu Leheb'tir. Bir rivayete göre Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav), Allahu Teala'nın yakınlarını İslam'a çağırması emrine karşılık Safa Tepesi'ne çıkar. Bu tepede yaşayan Kureyş kabilesine bağlı olan kişileri yanına çağırarak onlara İslam'ı anlatır. Bu sırada da Peygamberimizin amcası olan Ebu Leheb ona karşı durarak "Kuruyup yok olasıca! Bizi bunun için mi çağırdın?" der. Bu olayın ardından ise Tebbet Suresi, bir diğer adı ile Leheb Suresi inmiştir.