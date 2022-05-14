Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 14.05.2022 13:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.05.2022 14:01
    ABONE OL

    Leheb Suresi okunuşu, Türkçe anlamı! Leheb Suresi nasıl okunur? Leheb Suresi'nin fazileti nedir?

    Leheb suresi diğer adı ile Tebbet Suresi, Kuran-ı Kerim’in 111.suresi olarak bilinir. Mekke devrinde Fatiha’dan nazil olmuş bir suredir. İniş sırasında göre 6.suredir ve tamamı 5 ayetten meydana gelir. Tebbet Suresi, adını ilk ayeti olan “Tebbet” kelimesinden almaktadır. Ayrıca bu sure halk arasında “Mesef Suresi” veya “Leheb Suresi” olarak da söylenebilir.

    takvim.com.tr
    Leheb Suresi okunuşu, Türkçe anlamı!

    Surenin hikmetleri alimler tarafından aktarılır. Ebu Leheb ölmeden önce bu surenin nazil olduğu bilinir. Sure, Ebu Leheb ve karısının ellerinin kuruyacağını belirttiği için pek çok sırra sahiptir. Tebbet Suresi, bir kimse hasta iken okunabilir. Ancak sure için herhangi bir okuma zamanı yoktur. Namazlardan sonra okunabilir. Tebbet Suresini bilmek oldukça önemlidir. Surenin okunuşu ise sıklıkla yapılmalıdır. Çünkü surenin faziletleri ve yararları oldukça fazladır. Tebbet Suresinin Arapça okunuşu, Türkçe meali ve hakkında genel bilgiler yazımızda verilmiştir.


    Leheb Suresi Kaç Ayet?
    Leheb suresinin ayet sayısı toplamda 5'tir. Kuran-ı Kerim'in 111.suresi olarak indirilmiştir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav) döneminde, din düşmanlığı yapan Ebu Leheb için indirilen bir suredir. Tebbet Suresi, Ebu Leheb ve karısının yaşayacağı azapları bildirmektedir. Surenin esas anlamı ise malına ve gücüne güvenen zengin insanların, sahip oldukları güçlerine güvenmemeleri gerektiğini ve onları acı bir son bekleyebileceğini ifade etmektedir.

    Tekvir Suresinden önce aynı zamanda da Fatiha suresinden sonra Mekke döneminde indirilen bir suredir. İndirimle sebebi ise Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'e karşı duruş sergileyen Ebu Leheb'tir. Bir rivayete göre Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav), Allahu Teala'nın yakınlarını İslam'a çağırması emrine karşılık Safa Tepesi'ne çıkar. Bu tepede yaşayan Kureyş kabilesine bağlı olan kişileri yanına çağırarak onlara İslam'ı anlatır. Bu sırada da Peygamberimizin amcası olan Ebu Leheb ona karşı durarak "Kuruyup yok olasıca! Bizi bunun için mi çağırdın?" der. Bu olayın ardından ise Tebbet Suresi, bir diğer adı ile Leheb Suresi inmiştir.


    Leheb Suresi Nasıl Okunur?
    Leheb Suresi Arapça okunuşu oldukça kolaydır ve aşağıda verilmiştir:
    • Bismillâhirrahmânirrahîm.
    • Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb.
    • Mâ ağnâ 'anhu mâluhû ve mâ keseb.
    • Seyaslâ nâran zâte leheb.
    • Vemraetuhû hammâlete'l-hatab.
    • Fî cîdihâ hablun min mesed.
    Leheb Suresinin Türkçe Anlamı Nedir?
    Leheb Suresinin Türkçe meali şu şekilde verilmiştir:
    • Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.
    • Ebu Leheb'in elleri kurusun, (yok olsun) zaten yok oldu ya.
    • Malı da kazandıkları da kendisine bir yarar sağlamadı. (Kurtarmadı)
    • (O) alevli bir ateşe girecektir.
    • Karısı da odun hamalı (ve),
    • Boynunda bükülmüş bir ip olarak (ateşe girecektir.)


        Leheb Suresinin Fazileti Nedir?
        Leheb Suresinin faziletleri aşağıdaki şekilde verilmiştir:
        • Her türlü hastalık için okunabilen sureler arasında Leheb Suresi de yer almaktadır. Dua okunacak olan hasta bir kişiye 7 kez bu sure okunabilir.
        • Nazar değen kişilere okunabilen sureler arasında bulunur. Nazar için okunacak olan kişiye 3 kere Leheb Suresi okunabilir.
        • Davasında haklı olan biri, düşmanına karşı Leheb Suresini okuyabilir.
        • Düşmanlık yapan zalim ve kötü bir kişiye karşı bin kere Leheb Suresi okunursa, o düşman helak olur.


        Leheb Suresi Neden Bahseder?
        Leheb Suresinin bahsettiği konu genel hatları ile Ebu Leheb'in Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)'e karşı olan düşmanlığını konu alır. Allah, Ebu Leheb'i kınayıp sureye başlamış ve bu tür kişilerin hep olacağını ifade etmiştir. Leheb Suresinde Ebu Leheb'in ellerinin kuruyacağı ve de kuruduğu bildirilmiştir. Leheb Suresinin bir diğer adı olan Tebbet Suresinin anlamı ise "Kurusun ve Kahrolsun" şeklinde bilinir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bursa’da trafik kuralları artık çocuk oyuncağı
        Haberler Haberler Leheb Suresi okunuşu, Türkçe anlamı! Leheb Suresi nasıl okunur? Leheb Suresi'nin fazileti nedir?
            SON DAKİKA