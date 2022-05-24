Elham Suresinin okunuşu, Türkçe anlamı ve Fazileti! Elham Suresi kaç ayettir? Elham Suresi Arapça okunuşu

Elham Suresinin Okunuşu, Türkçe Anlamı Ve Fazileti
Elham suresi Mekke zamanında gönderilir. Surenin diğer ismi Fatiha olarak geçer. Kısa olmasından dolayı ezberlenmesi ve okunması kolaydır. Namazda okunan sureler arasında yer alır. Bir şeyin başlangıcı anlamına gelir. Dolayısıyla Müslümanlar için önemli surelerden biridir.
Elham Suresi Kaç Ayet?
Elham suresinin ayet sayısı 7 ayettir.
Elham Suresi Nasıl Okunur?
Elham suresinin Arapça okunuşu şöyledir:
- Elhamdulillâhi Rabbi'l-âlemîn.
- Er-Rahmâni'r-Rahîm.
- Mâliki yevmi'd-dîn.
- İyyâke na'budu ve iyyâke neste'în.
- İhdine's-sırâta'l-mustakîm.
- Sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim.
- Ğayri'l-meğdûbi aleyhim ve le'd-dâllîn.
Elham Suresinin Türkçe Anlamı Nedir?