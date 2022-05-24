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    • Haberler
    • 24.05.2022 23:03
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    • 24.05.2022 23:03
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    Elham Suresinin okunuşu, Türkçe anlamı ve Fazileti! Elham Suresi kaç ayettir? Elham Suresi Arapça okunuşu

    Elham suresinin bahsettiği konu Allah’a itaat etmenin faydaları ve gereklilikleridir. Güç ve kudret sahibi olan Allah’a inanmanın önemi anlatılır. Onun her şeye gücünün yettiği ve ol demesiyle birlikte her olayın olacağından bahseder. Duaların sadece ona yapılması gerektiği ve Allah’tan istenilmesi gerektiği anlatılır. Sadece ona kulluk edilmesi ve el açılması gerekliliğinden bahseder.

    takvim.com.tr
    Elham Suresinin okunuşu, Türkçe anlamı ve Fazileti!

    Elham Suresinin Okunuşu, Türkçe Anlamı Ve Fazileti

    Elham suresi Mekke zamanında gönderilir. Surenin diğer ismi Fatiha olarak geçer. Kısa olmasından dolayı ezberlenmesi ve okunması kolaydır. Namazda okunan sureler arasında yer alır. Bir şeyin başlangıcı anlamına gelir. Dolayısıyla Müslümanlar için önemli surelerden biridir.

    Elham Suresi Kaç Ayet?

    Elham suresinin ayet sayısı 7 ayettir.

    Elham Suresi Nasıl Okunur?

    Elham suresinin Arapça okunuşu şöyledir:

    • Elhamdulillâhi Rabbi'l-âlemîn.
    • Er-Rahmâni'r-Rahîm.
    • Mâliki yevmi'd-dîn.
    • İyyâke na'budu ve iyyâke neste'în.
    • İhdine's-sırâta'l-mustakîm.
    • Sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim.
    • Ğayri'l-meğdûbi aleyhim ve le'd-dâllîn.

    Elham Suresinin Türkçe Anlamı Nedir?

        Elham suresinin Türkçe meali şöyledir:

        • Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla.
        • Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.
        • O, rahmândır ve rahîmdir.
        • Ceza gününün mâlikidir.
        • (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.
        • Bize doğru yolu göster.
        • Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil! Âmin.

        Elham Suresinin Fazileti Nedir?

        Elham Suresi birçok hastalık ve dertlerin çözülmesi için okunur. Aile içindeki bireylerle ilgili sorunlarda okunduğunda son derece etkili bir suredir. Evli çiftler okuduğu zaman evliliklerinde mutluluk ve bereket olur. Elham suresinin faziletleri şu şekildedir:

        • Çocukları konusunda sıkıntı yaşayan ailelere ferahlık gelir. Çocuklarıyla ilgili sorunlar daha kolay şekilde çözülür.
        • Şifa bulmak isteyen hastalar Elham suresini düzenli bir şekilde okumalıdır. Yüce Allah sureyi okuyanlara şifa verir. Uzun zamandır bekledikleri sağlıklı günlere yeniden kavuşurlar.
        • Sadece fiziksel hastalıklarda değil aynı zamanda ruhsal olumsuzluklarda da deva olur. İçinde kıskançlık ve diğer kötü duyguları barındıranlar sureyi okuduklarında bu duygulardan arınır.
        • Yeni ev alanların sureyi okuması faydalıdır. İsterlerse sureyi bir kağıda yazıp duvara da asabilirler. Elham okunduğu zaman evlerde bereket ve mutluluk olur. Bireyler aile içinde çok daha fazla huzurlu günler geçirir.
        • Gece uyumadan önce okuyanların uykuları daha güzel geçer. Kötü rüyalardan ve korkulardan korur. Bireylerin geceleri vesvese yapmasını engeller. Bununla birlikte uyku anında yaşanabilecek kötü durumların oluşmasını da engeller.
        • Ev içinde okunduğu zaman eve nur gelir. Bereket konusunda sıkıntı yaşayanlar okuduklarında maddi ve manevi olarak güzelliklerle ödüllendirilirler.
        • Sinirli olanlar okuduklarında kendilerine hakim olur. Elham suresi insanlar arasındaki kırıcı sözlerin söylenmesini engeller. Bireyler birbirlerine karşı çok daha fazla saygılı olur.
        • Zayıflık sorunu yaşayanlar okuduklarında sağlıklı şekilde kilo alır. Kilo alma ve sağlıklı yaşam sürmek isteyenler düzenli olarak okumalıdır.
        • Ruhsal olarak sıkıntı yaşayanlar okuduklarında içlerindeki sıkıntı ortadan kaybolur. Ruh ferahlar ve kötü düşünceler uzaklaşır.
        • Allah ile yakın bağ kurmak isteyenlerin okumasında fayda vardır. Diğer surelerde olduğu gibi okunduğu zaman Yüce yaradan kendisine dua edenlerin yanlarında yer alır.
        • Zor zamanda okunduğunda destek kapıları açılır. Maddi ve manevi zorluklar karşısında Allah yardım eder.
        • Elham suresinin 7 defa okunması faydalıdır. Bir işin hayırlı olmasını isteyenler sureyi yedi defa okumayı ihmal etmemelidir. Duanın kabul olması halinde her türlü işte hayır olur. Kötü görünen olayların arkasındaki hayrın farkına varırlar.
        • Elham suresi namazda toplamda 40 defa okunduğunda dilek kapıları açılır. Diğer dualarla birlikte okunması duaların kabul olması açısından önemlidir.
        • Kötülük yaşayanlar sureyi okuduğunda Allah onların içine rahatlık verir. Allah'ın melekleri tarafından korunurlar.
        • Bir işe başlarken okunduğu zaman o iş hayırlı bir şekilde biter. Zorlu işlere başlarken Elham suresi okunmalıdır. Böylece yapılacak iş daha kısa sürede ve çok daha kısa zamanda biter. İş bittiğinde sonuçları da hayırlı olur.
        • 41 kere okunması halinde istenilen makama ulaşılır. Bunun için sabah namazında farzla sünnetin arasında okunması gerekir. İstenilen işte daha yüksek mevkide olmak isteyenler sureyi okumaya devam etmelidir.
        • Çocuk sahibi olmak isteyenlerin çocuk ile ödüllendirilmesini sağlar. Kısır hastalığına karşı deva olur.
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