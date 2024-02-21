Yatsı namazında hangi dualar ve sureler okunur? Yatsı namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? İşte Peygamberimizin okuduğu sureler

Yatsı namazı, müminlerin yoğun geçen bir günün ardından, ruhsal huzura ulaşmaları ve manevi bir yenilenme yaşamaları için eşsiz bir fırsattır. Gecenin sessizliği içinde kılınan bu namaz, kişisel düşünce ve tefekkür için ideal bir zaman dilimi sunar, bireyleri günlük hayatın stresinden uzaklaştırarak, ruhlarını Allah'ın rahmetiyle doldurur. Yatsı namazı, toplamda 10 rekat olarak eda edilir. Bu namazın ilk dört rekatı sünnet, ardından gelen dört rekatı farz ve son iki rekatı ise sünnet olmak üzere kılınır. Namaz, niyet etmekle başlar ve her rekatta Fatiha Suresi'nin ardından bir sure okunur. Sünnet namazları kıldıktan sonra, farz namaz için tekrar niyet edilir ve namazın farz kısmı kılınır. Farz namazın ardından son iki rekatta sünnet namaz kılınarak ibadet tamamlanır. Peki yatsı namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Yatsı namazında hangi dualar ve sureler okunur? İşte Peygamberimizin okuduğu sureler