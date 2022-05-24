Cin Suresinin Okunuşu, Türkçe Anlamı ve Fazileti! Cin Suresi kaç ayettir? Cin Suresi nasıl okunur?

Cin Suresinin Okunuşu, Türkçe Anlamı ve Fazileti
Cinlere karşı okunan Cin suresi nazarın verdiği kötü etkilerden de korunmak için okunabilir. Kuran'da 78. sure olarak bilinir. Manevi olarak rahatlama sağlayan sureler arasında yer alır.
Cin Suresi Kaç Ayet?
Cin suresinin ayet sayısı 28'dir.
Cin Suresi Nasıl Okunur?
Cin suresinin Arapça okunuşu şöyledir:
- Kul uhıye ileyye ennehusteme'a neferun minelcinni fekalu inna semı'na kur'anen 'aceben.
- Yehdiy ilerruşdi feamenna bihi ve len nuşrike birabbina ehaden.
- Ve ennehu te'ala ceddu rabbina mettehaze sahıbeten ve la veleden.
- Ve ennehu kane yekulu sefiyhuna 'alellahi şetatatan.
- Ve enna zanenna en len tekulen'insu velcinnu 'alellahi keziben.
- Ve ennehu kane ricalun minel'insi ye'uzune biricalin minelcinni fezaduhum rehekan.
- Ve ennehum zannu kema zanentum en len yeb'asallahu ehaden.
- Ve enna lemesnessemae fevecednaha muliet haresen şediyden ve şuhuben.
- Ve enna kunna nak'udu minha meka'ıde lissem'ı femen yestemi'ıl'ane yecid lehu şihahaben resaden.
- Ve enna la nedriy eşerrun uriyde bimen fiyl'ardı em erade bihim rabbuhum reşeden.
- Ve enna minnessalihune ve minna dune zalike kunna taraika kıdeden.
- Ve enna zanenna en len nu'cizallahe fiyl'ardı ve len nu'cizehu hereben.
- Ve enna lema semi'nelhuda amenna bihi femen yu'min birabbihi fela yehafu bahsen ve la rehekan.
- Ve enna minnelmuslimune ve minnelkasitune femen esleme feulaike teharrev reşeden.
- Ve emmelkasitune fekanu licehenneme hataben.
- Ve en levistekamu 'alettariykati leeskaynahum maen ğadekan.
- Lineftinehum fiyhi ve men yu'rıd 'an zikri rabbihi yeslukhu 'azaben sa'aden.
- Ve ennelmesacide lillahi fela ted'u ma'allahi ehaden.
- Ve ennehu lemma kame 'abdullahi yed'uhu kadu yekunune 'aleyhi libeden.
- Kul innema ed'u rabbiy ve la uşriku bihi ehaden.
- Kul inniy la emliku lekum darran ve la reşeden.
- Kul inniy len yuciyreniy minallahi ehadun ve len ecide min dunihi multehaden.
- İlla belağan minallahi ve risalatihi ve men ya'sıllahe ve resulehu feinne lehu nare cehenneme halidiyne fiyha ebeden.
- Hatta iza reev ma yu'adune feseya'lemune men ed'afu nasıren ve ekallu 'adeden.
- Kul in edriy ekariybun ma tu'adune em yec'alu lehu rabbiy emeden.
- 'Almulğaybi fela yuzhiru 'ala ğaybihi ehaden.
- İlla menirteda min resulin feinnehu yesluku min beyni yedeyhi ve min halfihi resaden.
- Liya'leme en kad ebleğu risalati rabbihim ve ehata bima lediyhim ve ahsa kulle şey'in 'adeden.