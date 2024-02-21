SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

İkindi namazı kılınışı erkek ve kadın ikindi namazı nasıl kılınır? İkindi namazı kaç rekat, hangi dualar, sureler okunur? İşte Peygamberimizin okuduğu sureler

İkindi namazı, İslam dininin beş vakit namazından biri olarak, günün ilerleyen saatlerinde eda edilen bir ibadettir. Bu özel vakit, öğle namazının sona ermesiyle başlayıp, akşam namazının vakti gelene kadar devam eder. Toplamda 8 rekat olarak kılınan ikindi namazı, 4 sünnet ve 4 farz rekatından oluşur. Bu ibadet, Müslümanların gün ortasındaki yoğunluktan bir an olsun sıyrılarak, manevi bir sükunet bulmaları ve Allah'a olan bağlılıklarını yeniden teyit etmeleri için önemli bir fırsattır. Peki ikindi namazı kılınışı erkek ve kadın ikindi namazı nasıl kılınır? İkindi namazı kaç rekat, hangi dualar, sureler okunur? İşte Peygamberimizin okuduğu sureler...

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 16:58 Güncelleme 21 Şubat 2024, 17:01
İkindi namazı kılınışı erkek ve kadın ikindi namazı nasıl kılınır? İkindi namazı kaç rekat, hangi dualar, sureler okunur? İşte Peygamberimizin okuduğu sureler

İkindi namazının vakti, güneşin öğle vaktindeki zirvesinden yavaşça düşmeye başladığı andan, tamamen batışının eşiğine kadar olan süreci kapsar. Bu süre zarfında kılınan ikindi namazı bireyin ruhunu dinlendirir ve akşamın getireceği yeni sorumluluklar için onu hazırlar. İkindi namazının kılınış saatleri, coğrafi konuma ve mevsime bağlı olarak değişiklik gösterse de, namazın özü ve kılınış amacı tüm Müslümanlar için aynıdır. Peki ikindi namazı kılınışı erkek ve kadın ikindi namazı nasıl kılınır? İkindi namazı kaç rekat, hangi dualar, sureler okunur? İşte Peygamberimizin okuduğu sureler...

NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

İKİNDİ NAMAZI KAÇ REKAT?

İkindi ezanının okunması ile birlikte kılınan günün üçüncü namazıdır. İkindi namazı evde ya da camiide eda edilebilir. Camide kılınması ise daha faziletlidir. İkindi namazı dört sünnet, dört farz olmak üzere sekiz rekattan oluşur. Öncelikle sünnet sonrasında farz kılınır.

İKİNDİ NAMAZI NASIL KILINIR?

İkindi namazı günün beş vakit kılınan namazlarından birisidir. İkindi namazı kılınışı kadın ve erkek için aynıdır. Bu namaz hakkında bilgiler arayıp, namazını doğru kıldığından emin olmak isteyenler veya yeni öğrenecek olanlar için ikindi namazı kılınışı şöyle;

İkindi Namazı Sünnetinin 1. Rekatı

Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü İkindi namazının dört rekat ilk sünnetini kılmaya"

Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.

Sübhaneke okunur.

Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.

İkindi Namazı Sünnetinin 2. Rekatı

Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim"

Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve oturulur.

– Ettehıyyatü okunur.

– Salli ve Barik duaları okunur.

Daha sonra "Allah'u Ekber" denir ve üçüncü rekat için ayağa kalkılır.

İkindi Namazı Sünnetinin 3. Rekatı

Sübhaneke okunur.

Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Dördüncü rekat için ayağa kalkılır.

İkindi Namazı Sünneti 4. Rekatı

Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim"

Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve oturulur.

– Ettehıyyatü okunur.

– Salli ve Barik duaları okunur.

– Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir.

İkindi Namazının Farzı 4 Rekattır ve kılınışı şöyledir

İkindi Namazı Farzının 1. Rekatı

Kamet getirilir.

Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü ikindi namazının dört rekat Farzını kılmaya"

Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.

Sübhaneke okunur.

Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim"Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet )

okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.

İkindi Namazı Farzının 2. Rekatı

Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur. Ettehıyyatü okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Üçüncü rekat için ayağa kalkılır.

İkindi Namazı Farzının 3. Rekatı

Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur:

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve dördüncü rekat için ayağa kalkılır.

İkindi Namazı Farzının 4. Rekatı

Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim"

Fatiha okunur:

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.

– Ettehıyyatü okunur.

– Salli ve Barik duaları okunur.

– Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir.

"Allahümme entesselamü ve minkes selam tebarekte yazel celali vel ikram" … dendikten sonra, tesbihat ve dua ile İkindi Namazı sonlandırılır.

Sureler İçin Tıklayınız

Enam Suresi

Haşr Suresi

Leheb Suresi

Taha Suresi

A'râf Suresi

Beyyine Suresi

Cin Suresi

Duhan Suresi

Elham Suresi

Elif Lam Mim Suresi

Felak Suresi

Fetih Suresi

Furkân Suresi

Gulya Suresi

Isra Suresi

İhlas Suresi

İmran Suresi

İnşirah Suresi

Kaf Suresi

Maun Suresi

Meryem Suresi

Mülk Suresi

Nas Suresi

Nebe Suresi

Nuh Suresi

Nisâ Suresi

Taha Suresi

Tekasür Suresi

Tevbe Suresi

Yasin Suresi

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan CHP’ye DEM tepkisi: Kandil güdümünde siyaset yapanlarla iş birliğine giriştiler | AFYON MİTİNGİ
Türkiye için tarihi gün! KAAN ilk uçuşunu yaptı... Başkan Erdoğan’dan ilk mesaj
Casper
İmamoğlu İYİ Parti’yi böyle içten oyuyor! Siyasi rüşvet tescillendi: Bas istifayı al CHP’den meclis üyeliğini | Akşener’e kurumsal operasyon
Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? Piyasanın gözü yarında! Beklentiler ne yönde?
Milli muharip uçağı KAAN dünya basınında: Bloomberg ‘Türkiye’nin dönüm noktası’ dedi! En iddialı proje
İliç’te son durum! Bakanlar bölgede... Aramalara ara verildi | Tehlikeli atığa rastlanmadı
Kılıçdaroğlu - İmamoğlu kapışmasını Murat Kurum’a yıkmaya çalıştılar! CHP’deki troll savaşının deşifresi: Madde madde İBB Haber gerçekleri
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den CHP’ye ’DEM’li vuruş: Sırf oy uğruna terör şakşakçılarına şirinlik!
Batı basınında Ukrayna umutsuzluğu: Avdivka’nın düşüşü yıkıcı bir darbe: Rusya daha ne kadar ilerleyebilir?
CHP’nin Lütfü ’Savaş’ının şantajlarla dolu perde arkası! Hatay’da çıkmaza giren Özgür Özel yine ’DEM’lenmek istiyor
Çalışanlara fazla mesai hesabı: Kime, ne kadar ödenir? Asgari ücrete dahil edilebilir mi?
DEM Parti İBB adayları İstanbul’da seçime girecek mi? İl Seçim Kurulu açıkladı: Başvuru 16.55’te geldi
Batan gemi Batuhan A hakkında cevaplanamayan sorular! Zeynep neden dümendeydi? Zeynep’in son mesajları ortaya çıktı
Yargıda FETÖ kırıntıları! Bylock’çu hakim Nesibe Özer için denetimli serbestlik yolu açıldı
SON DAKİKA