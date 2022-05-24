Duhan Suresinin Okunuşu, Türkçe Anlamı ve Fazileti! Duhan Suresi kaç ayet? Duhan Suresi nasıl okunur?

Duhan Suresinin Okunuşu, Türkçe Anlamı ve Fazileti
Kur'an'da yer alan Duhan suresi 49. sırada bulunur. Surenin ismi Duman anlamından gelir. Müslümanların okuması gereken önemli sureler arasında bulunur.
Duhan Suresi Kaç Ayet?
Duhan suresinin ayet sayısı 59'dur.
Duhan Suresi Nasıl Okunur?
Duhan suresinin Arapça okunuşu şöyledir:
- Ha mım.
- Vel kitabil mübiyn.
- İnna enzelnahü fı leyletim mübaraketin inna künna münzirın.
- Fıha yüfraku küllü emrin hakiym.
- Emram min ındina inna künna mürsiliyn.
- Rahmeten mir rabbik innehu hüves semiy'ul aliym.
- Rabbis semavati vel erdı ve ma beynehüma in küntüm mukıniyn.
- La ilahe illa hüve yuhyı ve yümiyt rabbüküm ve rabbü abaikümül evveliyn.
- Bel hüm fı şekkiy yel'abun.
- Fertekıb yevme te'tis semaü bi dühanim mübiyn.
- Yağşen nas haza azabün eliym.
- Rabbenekşif annel azabe inna mü'minun.
- Enna lehümüz zikra ve kad caehüm rasulüm mübiyn.
- Sümme tevellev anhü ve kalu muallemüm mecnun.
- İnna kaşifül azib kaliylen inneküm aidun.
- Yevme nebtışül batşetel kübra inna müntekımun.
- Ve le kad fetenna kablehüm kavme fir'avne ve caehüm rasulün keriym.
- En eddu ileyye ıbadellah inni leküm rasulün emiyn.
- Ve el la ta'lu alellah innı atıküm bi sültanim mübiyn.
- Ve innı uztü bi rabbı ve rabbiküm en tercumun.