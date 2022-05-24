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    • Haberler
    • 24.05.2022 23:08
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    • 24.05.2022 23:08
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    Duhan Suresinin Okunuşu, Türkçe Anlamı ve Fazileti! Duhan Suresi kaç ayet? Duhan Suresi nasıl okunur?

    Duhan suresini okuyanlar günahlarının bağışlandığını görür. Tövbe etmek isteyenler dua ile birlikte tövbelerini yerine getirebilir.  Duayı okuyanlar kıyamet gününde Allah’ın kolaylıkları ile karşılaşır. İftira atılanlar duayı okuduklarında gerçekler ortaya çıkar. Hata yapanlar duayı sabah ezanı vaktinde okuduklarında günahları bağışlanır. 70000 defa okunması halinde ise melekler tarafından korunduğu Duhan suresinin faziletleri arasında yer alır.

    takvim.com.tr
    Duhan Suresinin Okunuşu, Türkçe Anlamı ve Fazileti!

    Duhan Suresinin Okunuşu, Türkçe Anlamı ve Fazileti

    Kur'an'da yer alan Duhan suresi 49. sırada bulunur. Surenin ismi Duman anlamından gelir. Müslümanların okuması gereken önemli sureler arasında bulunur.

    Duhan Suresi Kaç Ayet?

    Duhan suresinin ayet sayısı 59'dur.

    Duhan Suresi Nasıl Okunur?

    Duhan suresinin Arapça okunuşu şöyledir:

    • Ha mım.
    • Vel kitabil mübiyn.
    • İnna enzelnahü fı leyletim mübaraketin inna künna münzirın.
    • Fıha yüfraku küllü emrin hakiym.
    • Emram min ındina inna künna mürsiliyn.
    • Rahmeten mir rabbik innehu hüves semiy'ul aliym.
    • Rabbis semavati vel erdı ve ma beynehüma in küntüm mukıniyn.
    • La ilahe illa hüve yuhyı ve yümiyt rabbüküm ve rabbü abaikümül evveliyn.
    • Bel hüm fı şekkiy yel'abun.
    • Fertekıb yevme te'tis semaü bi dühanim mübiyn.
    • Yağşen nas haza azabün eliym.
    • Rabbenekşif annel azabe inna mü'minun.
    • Enna lehümüz zikra ve kad caehüm rasulüm mübiyn.
    • Sümme tevellev anhü ve kalu muallemüm mecnun.
    • İnna kaşifül azib kaliylen inneküm aidun.
    • Yevme nebtışül batşetel kübra inna müntekımun.
    • Ve le kad fetenna kablehüm kavme fir'avne ve caehüm rasulün keriym.
    • En eddu ileyye ıbadellah inni leküm rasulün emiyn.
    • Ve el la ta'lu alellah innı atıküm bi sültanim mübiyn.
    • Ve innı uztü bi rabbı ve rabbiküm en tercumun.

        • Ve il lem tü'minu lı fa'tezilun.
        • Fe dea rabbehu enne haülai kavmüm mücrimun.
        • Fe esri bi ıbadı leylen inneküm müttebeun.
        • Vetrukil bahra rahva innehüm cündüm muğrakun.
        • Kem teraku min cennativ ve uyun.
        • Ve züruıv ve mekamin keriym.
        • Ve na'metin kanu fiyha fakihiyn.
        • Kezalike ve evrasnaha kavmen ahariyn.
        • Fema beket aleyhimüs semaü vel erdu vema kanu münzariyn.
        • Ve le kad necceyna benı israiyle minel azabil mühiyn.
        • Min fir'avn innehu kane aliyem minel müsrifiyn.
        • Ve lekadıhternahüm ala ılmin alel alemiyn.
        • Ve ateynahüm minel ayati ma fıhi belaüm mübiyn.
        • İnne haülai le yekülün.
        • İn hiye illa mevtetünel ula ve ma nahnü bi münşeriyn.
        • Fe'tu bi abaina in küntüm sadikıyn.
        • E hüm hayrun em kamü tübbeıv vellezıne min kablihim ehleknahüm innehüm kanu mücrimiyn.
        • Ve ma halaknes semavati vel erda ve ma beynehüma laıbiyn.
        • Ma halaknahüma illa bil hakkı ve lakinne ekserahüm la ya'lemun.
        • İnne yevmel fasli mıkatühüm ecmeıyn.
        • Yevme la yuğni mevlen ammevlen şey'ev ve la hüm yünsarun.
        • İlla mer rahımellah innehu hüvel aziyzür rahıym.
        • İnne şeceratez zekkum.
        • Taamül esiym.
        • Kel mühl yağlı fil bütün.
        • Ke ğalyil hamiym.
        • Huzuhü fa'tiluhü ila sevail cehıym.
        • Sümme subbu fevka ra'sihı min azabil hamiym.
        • Zuk inneke entel aziyzül keriym.
        • İnne haza ma küntüm bihı temterun.
        • İnnel müttekıyne fı mekamin emiyn.
        • Fi cennativ ve uyun.
        • Yelbesune min sündüsiv ve istebrakım mütekabiliyn.
        • Kezali ve zevvecnahüm bi hurin ıyn.
        • Yed'une fiha bi külli fakihetin aminiyn.
        • La yezukune fiyhel mevte illel mevtetel ula ve vekahüm azabel cehıym.
        • Fadlem mir rabbik zalike hüvel fevzül azıym.
        • Fe innema yessernahü bi lisanike leallehüm yetezekkerun.
        • Fertekıb innehüm mirtek.

        Duhan Suresinin Türkçe Anlamı Nedir?

        Duhan suresinin Türkçe meali şöyledir:

        • Andolsun kuşluk vaktine ve dindiği zaman o geceye ki,
        • Rabbin sana veda etmedi ve darılmadı!
        • Ve kesinlikle senin için sonu önünden (ahiret dünyadan) daha hayırlıdır.
        • İleride Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın!
        • O, seni bir yetim iken barındırmadı mı?
        • Seni, yol bilmez iken (doğru) yola koymadı mı?
        • Seni bir yoksul iken zengin etmedi mi?
        • Öyle ise, sakın yetime kahretme (onu horlama)!
        • El açıp isteyeni de azarlama!
        • Fakat Rabbinin nimetini anlat da anlat!

        Duhan Suresi Neden Bahseder?

        Duhan suresinin bahsettiği konu temel olarak Kur'an'dır. Bununla birlikte iyilerle kötülükler arasındaki adaletli durumu anlatır. Firavundan söz eden sure eski zamanda yapılan haksızlıklardan da bahseder.
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