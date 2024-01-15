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Fon vurgununda gerilim dolu duruşma | Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi! Sesler yükseldi: "Yalancı"

Türkiye'nin gündemine oturan "Fon vurgunu" davasının üçüncü duruşması başladı. Cuma günü gerçekleşen ve 13 saat süren duruşmanın ardından, ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına hükmederek duruşmayı bugüne ertelemişti. Duruşmada, Seçil Erzan ve 6 şüpheli mahkemede yer alırken, bazı müştekiler de mahkemede hazır bulundu. Duruşmada zaman geçtikte başta Semih Kaya olmak üzere taraflar gerildi. Semih Kaya duruşma salonundan dışarıya çıkartılırken ikna yazışmaları da ortaya çıktı. Seçil Erzan'ın kuzeni Tanın Yılmaz tarafından iddia edilen 6 Şubat detayı herkesi hayrete düşürürken mahkeme sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. İşte duruşmada yaşananlar...

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Giriş Tarihi 15 Ocak 2024, 11:20 Güncelleme 15 Ocak 2024, 21:56
Fon vurgununda gerilim dolu duruşma | Seçil Erzan’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi! Sesler yükseldi: Yalancı

Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 21 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan'ın yargılanmasına İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 11.00 sıralarında başlayan duruşma akşam saat 21.00 sıralarında sona erdi.

SEMİH KAYA DIŞARI ÇIKARILDI
Duruşmada tanık dinlemesine geçileceğini söyleyen mahkeme başkası tanık Semih Kaya'yı duruşma salonuna çağırdı. Kaya'nın salonda girdiği sırada Seçil Erzan söz isteyince mahkeme başkanı tanık Semih Kaya'nın dışarı çıkarılmasını söyleyerek Erzan'a söz verdi.

"HERKES DOĞRULARI SÖYLESİN"
Söz alan Seçil Erzan, söylediği her şeyin doğru olduğunu ancak kanıtlayamadığını her konuşanın kendisini yalanladığını söyleyerek, "Tüm fazla aldığını belirttiğim kişilerle ilgili MASAK raporları, hesaplara nakit yatan, nakit çeken olacak şekilde teknik raporlarla sizden yardım istiyorum. Nazlı Can'ın etrafındaki kişiler, Semih Kaya ve Fırat Özdemir hepsi araştırılsın. Doğru söylediğimin ortaya çıkması için araştırılmasını istiyorum. Çünkü ben söylediklerimi ispatlayamıyorum" dedi.

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"BU PARALAR BENDE DEĞİL"
"Herkes doğrularını söylesin kim ne aldığını söylemezse maddi gerçeği ortaya çıkaramayız" diyen Erzan, "Bankanın bunu fark etme imkanı vardı. O an teftiş Bülent Çeviker Emre Çolak olmayacaktı. Gerçek mağdurlar var. Bunların tek tek ortaya çıkmasını istiyorum" dedi.

SEÇİL ERZAN BU DURUŞMADA DAHA SAKİN
Aynı zamanda A Haber'den aktarılan detaylara göre bir önceki duruşmada ağlayan ve ara ara sesi titreyen Seçil Erzan'ın bugün daha sakin olduğu belirtildi.

"SABAHIN 05.00'İNDE BENİ ARDA TURAN ARIYORDU"
Kimseyi kandırmadığını ya da dolandırmadığını söyleyen Seçil Erzan, "Annemi kuzenimi atmışlar. Bu paraları almış olsam planlarım olmalıydı. Aldığım gibi giderdim. Ben bu paraları çıkarmaya çalışırken tefecilerin elinde kaldım. Bagajı açıp paraları alıyorlardır. Kapanın elinde kalıyordu" dedi. Bankada çok fazla döviz hareketi olduğunu söyleyen Erzan, "Ben son haftalarda zaten çalışamıyordum. Hep bunlarla uğraşıyordum. Müşteri ziyaretlerine gitmiyordum, toplantılara geç kalıyordum, telefonlarım susmuyordu. Sabahın 05.00'da beni Arda Turan arıyordu. Evime geliyorlardı. Tek başımaydım" dedi.

SEÇİL ERZAN'A TEPKİ: "YALANCI"
Kuzeni Tanın Yılmaz'ın hesapları çıkarmasını söyleyen Erzan, "Bana verdiği paralarla aldıklarını arasında hala alacağı varsa o da kabulüm, ben zaten onları kabul ediyorum. Candaş'ı mağdur ettim. Özel hayatım ne hale geldi. Ben iyi bir insandım. Ayhan Akman'ın hesap hareketlerine bakıldın. Herkes bana yardımcı olsun bulalım" dedi. Bu sırada müşteki sırasından biri, "Yalancı" diye bağırdı.

İfadesine devam eden Seçil Erzan, "Annemin bana ihtiyacı var. Beni kapatın. Camları kapıları kilitleyin ama annemin yanında olayım" dedi.

Bankada hiçbir yöneticisini kar ortağı yapmadığını söyleyen Seçil Erzan, "Bilebilirlerdi. Ertesi gün teftiş yapılsa Emre Çolak'ın parası alınamayacaktı. Ben zaten banka çözer diye düşündüm. O akşam herkese yazdım. Kim ne kadar aldıysa yazsın dedim. Herkese ben borçlu çıktım" dedi. Bu sırada yine izleyici sırasından biri, "Sen aldın paraları" diye seslenince Seçil Erzan, "Nasıl ispatlayacağız bunu" dedi.

"ÖLENİ KALANI BIRAK"
Seçil Erzan'ın kuzeni Tanın Yılmaz'ın iddiaları ise şoke etti. A Haber'in aktardığı detaylara göre Tanın Yılmaz; Ocak 2023'te Seçil'de gözle görülür değişim yaşandı. Seçil'in bitmek bilmeyen para talebi vardı. 6 Şubat depremi olduğunda biz Erzurum'daydık. Depremi çok yakından hissettik. 6 Şubat sabahı Seçil ile görüştüğümde banka çalışanlarından "Hayatını kaybeden, yaralanan var mı?" diye sordum. Seçil bana kanımı donduran cevap verdi. "Geçmiş olsun. Sen şimdi öleni kalanı bırak. Özel bankacılığa ne kadar para vereceksin?" dedi.

"SAÇINI ÇEKTİM"
Seçil Erzan'ın kuzeninin karısı Merve Yılmaz da tanık olarak dinlendi. Seçil Erzan'ın parasını değerlendirdiğini söyleyen Merve Yılmaz, "Daha sonra beni oyalamaya başladı. Beni bir hafta oyaladıktan sonra bana mesaj attı. Ben de bankaya gittim. Seçil beni görünce irkildi. Paramıza ne olduğunu sordum. Maddi manevi yıkılmış durumdaydım. Böyle bir şey nasıl olur diye. O an sinirden Seçil'in saçını çektim" dedi.

"SEÇİL'İN ÖZENDİĞİ ŞEYLERE ZATEN SAHİPTİM"
Seçil Erzan'ın avukatı Merve Yılmaz'a, "Seçil Erzan sizin kredilerinizi ödedi mi? Seyahatlerinizi finanse etti mi?" diye sordu. Merve Yılmaz ise, "Ben zaten varlıklı bir aileden geliyorum. Seçil'in özendiği şeylere ben zaten sahiptim. Seçil benim kredilerimi neden ödesin?" dedi.

"SEÇİL'DE BİR GARİPLİK VARDI"
Merve Yılmaz'ın ardından Seçil Erzan'ın kuzeninin eşi olan Tanın Yılmaz tanık olarak ifade verdi. Seçil Erzan'ı kardeşi yerine koyduğunu söyleyen Tanın Yılmaz, "Ben Seçil'e sonsuz güvendim. Ailenizden birini kendinizi nasıl görürseniz öyle görürsünüz. Ben Seçil Erzan'a o paraları borç olarak vermedim. Bankada değerlendirsin diye verdim" dedi.

"Ocak 2023 tarihinden itibaren Seçil'de bir gariplik vardı" diyen Tanın Yılmaz, "Sürekli benden para istiyordu. Sürekli özel bankacılığın geliştirilmesi için talepleri vardı. Ben fon olayını 8 Mart tarihinde öğrendim. Eşime içinde futbolcuların ve Fatih Terim'in olduğu bir fondan bahsetmiş" dedi. Tanın Yılmaz, Seçil Erzan'dan 1 milyon 265 bin dolar alacağı olduğunu söyledi.

TANIK İFADESİNDE GERGİNLİK: HADDİNİZİ BİLİN
Seçil Erzan'ın Tanın Yılmaz'a şirketini nasıl kurduğunu, Seçil Erzan'dan para alıp almadığını ve yurtdışından gelen paraları sordu. Sorulan sorulara sinirlenen Tanın Yılmaz, "Haddinizi bilin" diyerek avukata bağırınca mahkeme başkanı duruşmaya 15 dakika ara verdi. Mahkeme başkanının tanığa müdahale etmeden duruşmaya ara vermesine sinirlenen avukat Rezan Epözdemir, "Sayın başkan tanık meslektaşımıza sesini yükseltip parmak sallıyor müdahale etmiyorsunuz. Meslektaşımıza hakaret ediliyor" diyerek tepki gösterdi.

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Daha sonra müşteki Nuray Şengüler'e söz verildi. Milliyet'te yer alan habere göre, ifade veren Nuray Şengüler, 5 milyon lira ve 56 bin dolar Erzan'ın fondan bahsetmesi sonrasında banka içerisinde verdiğini belirterek şikayetçi olduğunu söyledi.

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SEMİH KAYA TANIK OLARAK DİNLENDİ
Müşteki Nuray Şengüler'in ifadesinin ardından tanık Semih Kaya yeniden salona alındı. 2011 yılında Galatasaray'da oynamaya başladıktan sonra bankanın Florya şubesinde hesabının açıldığını söyleyen Semih Kaya, "Seçil Erzan bana saklı bir fon olduğunu söyledi. Avantajlarından bahsetti. Ciddi şekilde iyi getirisi olduğunu ve yatırım fonu olduğunu söyledi. 2022 Nisan ayında ilk olarak 300 bin doları bu fona yatırdım. Daha sonra Mayıs ayında mevduat hesabı açıp para yatırdım. Hesaptaki parayı görmüş olmalı ki beni yeniden aradı ve bu parayı da fona yatırmamı söyledi. Ben de mevduatımı bozup 1.2 milyon Euro parayı Seçil Erzan ve Ali Yörük'e teslim ettim" dedi.

"3.5 MİLYON DOLAR ALDIM"
Verdiği tüm paraların karşılığında dekont aldığını söyleyen Semih Kaya, "Çek Cumhuriyeti'nde oynadığım zamandan orada da hesabım vardı. O hesaptaki paramı da çekip Levent Büyükdere şubedeki kendi hesabıma geçirdim. Bu da 2.2. milyon Euro gibi bir miktardı" dedi.

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Araya giren mahkeme başkanı, "Sürekli para veriyorsunuz. Hiç almadınız mı? Biraz da aldıklarından bahsedin" dedi. Bunun üzerine Semih Kaya, "Aldığım paralar oluyordu. Parça parça olmak üzere 3.5 milyon dolar para aldım. Aldığım paraları yeniden hesaba aktarıyordum. Paraları yatırırken Seçil Erzan şube müdürü olarak yanımdaydı. Sözleşmelerimiz var. Banka kaşeli imzalı belgeler var elimde" dedi.

GPS'Lİ ÇANTAYI ANLATTI
İçerisinde GPS cihazı bulunan çanta sorulunca Semih Kaya, "Kendi hesabıma para yatırmıştım. Kalan boş çantayı Seçil bana 'Al sen de kalsın' dedi. Ben de arabamın bagajına koydum. Daha sonra çantanın öttüğünü duydum. Doğal olarak ürktüm. Seçil'i aradım. Durumdan bahsettim. Çantanın Atilla Baltaş'a ait olduğunu öğrendim. Ondan önce Atilla'yı hiç tanımıyordum. Beni arayınca çantayı sorup 'Şikayetçi olacağım' dedim. Atilla, Seçil ve ben bir görüşme yaptık. Atilla daha önce arabasından çantasının çalındığını, bu yüzden GPS taktırdığını söyledi. Bana şikayetçi olduğu belgeyi görünce ben de üzerinde durmadım" dedi.

Mahkeme Başkanının "Hiç şüphelenmediniz mi birinizin parası diğerinde çıkıyor, paranın kaynağı konusunda?" sorusuna Semih Kaya, "Hayır, şüphelenmedim" diye cevap verdi.

"İMZALI, KAŞELİ, QR KODLU BELGELER VAR"
"Size hiç Hakan Ateş, Mehmet Aydoğdu fonu dedi mi?" sorusuna ise Kaya, "Hayır. Bu fonu tamamen Semih Kaya adına açıldı ve saklamalı fon diye söyledi" şeklinde cevapladı. "Elinizdeki belgeler bankanın mıydı?" sorusuna da Kaya, "Seçil Erzan imzalı Denizbank kaşeli belgeler var. Hatta bankanın QR kodlu belgeleri vardı" dedi. Semih Kaya, basında Selçuk İnan'ı fona kendisinin soktuğu yönünde iddialar çıkmasına da değinerek cep telefonundan mesajlaşmalarını okuyup bunun doğru olmadığını ifade etti. Avukat Rezan Epözdemir'in "Banka içi yazışmalar var mıydı elinizde?" sorusuna Kaya, "Seçil bana, icra komitesi üyesi Mehmet Aydoğdu ile aralarındaki açık uçlu döviz fonundan 10 milyon dolarlık peyder pey çıkışıyla ilgili maili göndermişti" diyerek o e-maili okudu.

Seçil Erzan'ın evine bir kez gittiğini söyleyen Kaya, "Mart ayında ödeme alamadığımız bir dönemdi. Ödeme çıktığını söyleyerek beni evine çağırdı. O dönem kamptaydım. Çıkamayacağımı düşünüp beni çağırdığını düşünüyorum. Çıktım gittim. 15 dakika kadar evinin önünde konuştuk. Her şeyin düzeleceğini söyleyip beni ikna etmeye çalıştı" dedi. Semih Kaya toplamda 4.1 milyon doları Seçil Erzan'a verdiğini söyledi. Mahkeme başkanının, "Sanık en çok parayı sizin aldığınızı söylüyor" sorusuna Semih Kaya, "Seçil Erzan'ın herhalde matematiğinde bir problem var çünkü kesinlikle fazla almadım. Kendisi tarafından sürekli bir kurgu planlanılıyor, cezaevindeyken benim taksitlerimi mi ödedi?" dedi.

Semih Kaya, Seçil Erzan ile yazışmalarını mahkemeye sundu

"SELÇUK ABİ DE GİRİYOR MU?"
Öte yandan Semih Kaya ifadesinde Selçuk İnan'ı fona kendisinin sokmadığını kanıtlamak için Seçil Erzan ile yaptığı mesajlaşmasının ekran görüntülerini de mahkemeye delil olarak sundu. İkili arasında o mesajda geçen konuşma ise şöyle;

Semih Kaya: Ablacığım Selçuk abi de giriyor mu?

Seçil Erzan: Evet hoca söylemiş. Senin için bir sakıncası var mı canım? Ben rahatsız oldum.

Semih Kaya: Yok be ablacım. Ne sakıncası, sevindim tam tersi onun adına

Seçil Erzan: Ben de

"SELÇUK İNAN'I BEN DAHİL ETMEDİM"
Selçuk İnan'ı kendisinin fona dahil ettiğine dair çıkan haberlerin gerçek olmadığını söyleyen Kaya, Seçil Erzan ile yaptığı bir yazışmayı okudu. Yazışmada Seçil Erzan'ın, "Selçuk İnan'ı hoca söyledi" dediği kısmı okuyan Semih Kaya, Seçil Erzan'ın kendisini ikna etmek için bankanın üst düzey yöneticilerinden olan Mehmet Aydoğdu ile arasında geçen bir maili de okudu. Semih Kaya mailin ekran görüntüsünü gösterince, mahkeme başkanı görüntünün mahkemeye verilmesini istedi.

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"EVİNE BİR KEZ GİTTİM KENDİSİ ÇAĞIRDI"
Seçil Erzan'ın evine bir kez gittiğini söyleyen Kaya, "Mart ayında ödeme alamadığımız bir dönemdi. Ödeme çıktığını söyleyerek beni evine çağırdı. O dönem kamptaydım. Çıkamayacağımı düşünüp beni çağırdığını düşünüyorum. Çıktım gittim. 15 dakika kadar evinin önünde konuştuk. Her şeyin düzeleceğini söyleyip beni ikna etmeye çalıştı" dedi.

"MATEMATİĞİNDE BİR SIKINTI VAR SÜREKLİ KURGU PLANLIYOR"
Semih Kaya toplamda 4.1 milyon doları Seçil Erzan'a verdiğini ve Erzan'ın kendisine 10 milyon dolar alacağını söylediğini anlattı. Mahkeme başkanının, "Aranızda husumet var mıydı?" sorusu üzerine Semih Kaya, "Benim ona bir düşmanlığım yoktu. Husumetimiz de yoktu" dedi. Mahkeme başkanının, "Sanık en çok parayı sizin aldığınızı söylüyor. Buna ilişkin ne diyeceksiniz?" diye sorunca tanık Semih Kaya, "Herhalde matematiğinde bir sıkıntı var. Kendi tarafından sürekli bir kurgu planlanıyor" dedi.

İşte Kaya'nın mahkemeye sunduğu Seçil Erzan ve Mehmet Aydoğdu arasında geçen o mailin detayları....

Seçil Erzan ve Mehmet Aydoğdu arasında geçen mail

"YASAL SÜREYİ BEKLEMEDEN"
Milliyet'te yer alan habere göre; bankanın üst düzey yöneticisi Mehmet Aydoğdu Seçil Erzan'a mail atarak, "Seçil selam, detay anlattığım üzere … SK açık uçlu fonumuzda nominalin (10.000.000 USD) yasal süreyi beklemeden maksimum 1 ay içerisinde peyderpey çıkışının yapılıp muhasebeleşmesi uygundur. Saygılarımla M.A"

Semih Kaya mahkemedeki ifadesi sırasında bu maili göstererek, Seçil Erzan'ın kendisini ikna etmek için Mehmet Aydoğdu ile arasında geçtiğini söylediği bu maili kendisine gösterdiğini söyledi. Semih Kaya, maildeki S.K'nın da kendisi olduğunu belirtti. Mahkeme başkanı mail çıktısının mahkemeye verilmesini isteyerek incelenmesi üzere dosyaya koydu.

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"BASKI KURMADIM ŞİDDET UYGULAMADIM"
Öte yandan, Seçil Erzan'ın avukatı tarafından, "Paranızı almak için mi baskı yaptınız?" sorusu üzerine Semih Kaya, "Baskı yapmadım" dedi. Avukatın ısrarlı soruları sonrası Semih Kaya, "İlk duruşmada benim Seçil Erzan'ı tehdit ettiğim, şiddet uyguladığım söylendi. Avukat hanım televizyonda da bunları söyledi. Ancak Cuma günü yapılan duruşmada Seçil Erzan bunları yapmadığımı söyledi" dedi.

SEÇİL ERZAN'IN TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK
Aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu toplam 21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla açılan fon vurgunu davasında, tutuklu sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük'ün tutukluluklarının devamına karar verildi.

ARDA TURAN, EMRE BELÖZOĞLU VE MUSLERA KARARI
Mahkeme, müştekiler Emre Belözoğlu, Selçuk İnan, Fernando Muslera ve Arda Turan'ın bir sonraki celse hazır edilmeleri için son kez süre verilmesine aksi takdirde haklarında zorla getirilme kararı çıkarılmasını karara bağladı. Mahkeme ayrıca Semih Kaya'nın mahkemeye sunduğu evrakla ilgili Denizbank'a yazı yazılarak aslının istenilmesine karar verdi. Duruşma, 8 Mart 2024 tarihine ertelendi.

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İLK İKİ DURUŞMADA NELER OLMUŞTU?

Hayatında olan herkesin yaşam standartlarının yükseldiğini söyleyen Seçil Erzan, "Arabaları bir üst modele çıkıyordu. Tarlalar alıyorlardı. Gelirlerinin 3,5 katı kadar paralar kazanıyorlardı" dedi. Evrim Pınar Güzel'den, "Değerlendireceğim" diyerek para aldığını anlatan Erzan, "İlk başta değerlendirdim. Ancak sonra değerlendirmeye çalıştım. Ancak değerlendiremedim. Zaten aldığım parayı 1 saat sonra başkası kapıyordu. Arda'ya da 'Para değerlendiriyorum' dedim. Kimseye fon demedim. Semih Kaya'ya çok fazla harcama yapmaması için 'Yeterince kazandın verdiğinden çok fazla geri aldın, yavaş harca' dedim. 2021 Aralık ayından sonra Bülent Çeviker, Emre Belözoğlu'ndan sonra aklıma ne geliyorsa söylemeye başladım. Fatih Terim ya da Hakan Ateş fonu demedim, abuk sabuk şeyler söyledim" ifadelerini kullandı.

EMRE'NİN PARASINI HERKESE DAĞITTI
Mahkeme başkanının Emre Belözoğlu'ndan aldığı parayı ne yaptığını sorması üzerine Seçil Erzan, "Aslında onun parası herkese dağıldı. 800 bin doları Semih Kaya'a, 300 bin doları Fırat Özdemir'e verdim. Diğerleri de dağıldı" dedi.

"PARADA ASLA GÖZÜM YOKTU"
Seçil Erzan, "Geleceğimi kaybettim, İşimi kaybettim insanlar mağdur oldu. Herkesten çok özür dilerim. Ben banka müdürü olmasaydım, sadece Seçil Erzan olsaydım kimse bana bu parayı vermezdi. Kimilerinin kızı, kimilerinin kardeşi, kimilerinin Secosu, kimilerinin de iyi bankacısıydım. Hapse girdiğimden beri kime ne para verildi çıkarmaya çalışıyorum. Arda'nın hediyesi olan saati takmadım bile, paradan nefret etmiştim artık. Annem o haldeydi, babam ölmüştü, kimse bana sahip çıkmadı. Parada asla gözüm yoktu. Bu söylediklerim belki bana zarar verecek ama ben söylüyorum, ben bankacıyım diye benle bu ilişkiyi kurdular" dedi.

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"HERKES YER HESABI SEÇİL ÖDER"
Ağlamaklı şekilde ifadesi veren Seçil Erzan, "MASAK herkesin hesaplarını incelesin. O dönem kim bana para verdiyse kim benden para aldıysa herkesin hesapları incelensin. Ben bir canımla ortada kaldım. Kimseye derdimi anlatamıyorum. Herkes yer içer hesabı Seçil öder" şeklinde konuştu.

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ARDA, SELÇUK , EMRE VE MUSLERA MAHKEMEYE GELMEDİ
Duruşmaya gelmesi beklenen Arda Turan, Selçuk İnan, Emre Belözoğlu ve Fernando Muslera, mazeret bildirerek mahkemeye gelmemişti. Ancak mahkemeye gelen bazı müştekiler de söz aldı.

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BUSE TERİM'İ SİNİRLENDİREN SORU
Buse Terim'in ifadesi sonrası bir sanık avukatı söz alarak, Fatih Terim'in adının fonda geçtiğini ve kendilerini uyarıp uyarmadığını sordu. Avukat ayrıca Fatih Terim'in eski avukatı ve aynı zamanda Seçil Erzan'ın eski nişanlısı olan Candaş Gürol'un da ifadesinde, "Fatih Terim'e kırgınım" dediği kısmı hatırlatınca sinirlenen Buse Terim, "Siz Candaş bey buraya geldiğinde ona şunu sorun, madem ki Seçil hanımın bunları yaptığına uyanmış, neden müvekkillerini uyarmamış?" diye konuştu.

SEMİH KAYA'NIN SAVUNMASI ALINACAK
Geçtiğimiz Cuma günü yapılan ikinci duruşma tam 13 saat sürmüştü. Duruşma verilen ara kararın ardından tutuklu sanıkların tutukluluk hallerine ve duruşmanın 15 Ocak gününe, bugüne ertelenmişti.

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Bugün görülecek duruşmada da Seçil Erzan ve 6 şüphelinin sorgusuna devam edilecek. Müşteki ve tanıkların ifadelerine yer verileceği duruşmada, Seçil Erzan kendisine sorulacak sorulara da cevap vermesi bekleniyor. Öte yandan kendisine kötü davrandığını iddia ettiği Semih Kaya'nın da bugün savunmasının alınması bekleniyor.

KİM NE KADAR PARA YATIRDI
İddianamede, müştekilerden Buse Terim Bahçekapılı'nın 190 bin Amerikan Doları verdiği, Emre Belözoğlu'nun bu fona para yatırması için bir kısmını Volkan Bahçekapılı ile göndermek suretiyle toplamda 4 milyon 292 bin doları şüpheli Erzan'a teslim ettiği, Fernando Muslera'nın 1 milyon 200 bin dolar teslim ettiği ancak şüpheli Erzan'ın bu paranın 700 binlik kısmını geri vererek 500 bin dolar dolandırdığı kaydedildi. Öte yandan şüpheli Erzan'ın Arda Turan'dan 13 milyon 900 bin dolar nakit elden para alıp sadece 6 milyon 400 bin doları fon getirisi olarak geri vermek suretiyle 7 milyon 500 bin dolandırdığı belirtildi. Şüphelinin Selçuk İnan'dan ise 3 milyon 685 bin dolar alıp bunun 2 milyon 150 binini fon getirisi olarak geri iade ederek toplamda 1 milyon 535 bin dolandırdığı kaydedildi.

ERZAN HAKKINDA İSTENEN CEZA 252 YILA YÜKSELDİ
18 müştekili iddianamede şüpheli Erzan'ın 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'özel belgede sahtecilik' suçlarından toplamda 66 yıldan 216 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Diğer 6 şüphelinin ise 3 yıl ile 65 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. Daha sonra 3 mağdurun da eklenmesiyle müşteki sayısı 21'e yükselirken, Erzan hakkında istenen hapis cezası da 77 yıldan 252 yıla kadar yükseldi.

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