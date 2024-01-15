Fon vurgununda gerilim dolu duruşma | Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi! Sesler yükseldi: "Yalancı"

"BU PARALAR BENDE DEĞİL"

"Herkes doğrularını söylesin kim ne aldığını söylemezse maddi gerçeği ortaya çıkaramayız" diyen Erzan, "Bankanın bunu fark etme imkanı vardı. O an teftiş Bülent Çeviker Emre Çolak olmayacaktı. Gerçek mağdurlar var. Bunların tek tek ortaya çıkmasını istiyorum" dedi. SEÇİL ERZAN BU DURUŞMADA DAHA SAKİN

Aynı zamanda A Haber'den aktarılan detaylara göre bir önceki duruşmada ağlayan ve ara ara sesi titreyen Seçil Erzan'ın bugün daha sakin olduğu belirtildi.

"SABAHIN 05.00'İNDE BENİ ARDA TURAN ARIYORDU"

Kimseyi kandırmadığını ya da dolandırmadığını söyleyen Seçil Erzan, "Annemi kuzenimi atmışlar. Bu paraları almış olsam planlarım olmalıydı. Aldığım gibi giderdim. Ben bu paraları çıkarmaya çalışırken tefecilerin elinde kaldım. Bagajı açıp paraları alıyorlardır. Kapanın elinde kalıyordu" dedi. Bankada çok fazla döviz hareketi olduğunu söyleyen Erzan, "Ben son haftalarda zaten çalışamıyordum. Hep bunlarla uğraşıyordum. Müşteri ziyaretlerine gitmiyordum, toplantılara geç kalıyordum, telefonlarım susmuyordu. Sabahın 05.00'da beni Arda Turan arıyordu. Evime geliyorlardı. Tek başımaydım" dedi.

SEÇİL ERZAN'A TEPKİ: "YALANCI"

Kuzeni Tanın Yılmaz'ın hesapları çıkarmasını söyleyen Erzan, "Bana verdiği paralarla aldıklarını arasında hala alacağı varsa o da kabulüm, ben zaten onları kabul ediyorum. Candaş'ı mağdur ettim. Özel hayatım ne hale geldi. Ben iyi bir insandım. Ayhan Akman'ın hesap hareketlerine bakıldın. Herkes bana yardımcı olsun bulalım" dedi. Bu sırada müşteki sırasından biri, "Yalancı" diye bağırdı. İfadesine devam eden Seçil Erzan, "Annemin bana ihtiyacı var. Beni kapatın. Camları kapıları kilitleyin ama annemin yanında olayım" dedi. Bankada hiçbir yöneticisini kar ortağı yapmadığını söyleyen Seçil Erzan, "Bilebilirlerdi. Ertesi gün teftiş yapılsa Emre Çolak'ın parası alınamayacaktı. Ben zaten banka çözer diye düşündüm. O akşam herkese yazdım. Kim ne kadar aldıysa yazsın dedim. Herkese ben borçlu çıktım" dedi. Bu sırada yine izleyici sırasından biri, "Sen aldın paraları" diye seslenince Seçil Erzan, "Nasıl ispatlayacağız bunu" dedi.

"ÖLENİ KALANI BIRAK"

Seçil Erzan'ın kuzeni Tanın Yılmaz'ın iddiaları ise şoke etti. A Haber'in aktardığı detaylara göre Tanın Yılmaz; Ocak 2023'te Seçil'de gözle görülür değişim yaşandı. Seçil'in bitmek bilmeyen para talebi vardı. 6 Şubat depremi olduğunda biz Erzurum'daydık. Depremi çok yakından hissettik. 6 Şubat sabahı Seçil ile görüştüğümde banka çalışanlarından "Hayatını kaybeden, yaralanan var mı?" diye sordum. Seçil bana kanımı donduran cevap verdi. "Geçmiş olsun. Sen şimdi öleni kalanı bırak. Özel bankacılığa ne kadar para vereceksin?" dedi. "SAÇINI ÇEKTİM"

Seçil Erzan'ın kuzeninin karısı Merve Yılmaz da tanık olarak dinlendi. Seçil Erzan'ın parasını değerlendirdiğini söyleyen Merve Yılmaz, "Daha sonra beni oyalamaya başladı. Beni bir hafta oyaladıktan sonra bana mesaj attı. Ben de bankaya gittim. Seçil beni görünce irkildi. Paramıza ne olduğunu sordum. Maddi manevi yıkılmış durumdaydım. Böyle bir şey nasıl olur diye. O an sinirden Seçil'in saçını çektim" dedi. "SEÇİL'İN ÖZENDİĞİ ŞEYLERE ZATEN SAHİPTİM"

Seçil Erzan'ın avukatı Merve Yılmaz'a, "Seçil Erzan sizin kredilerinizi ödedi mi? Seyahatlerinizi finanse etti mi?" diye sordu. Merve Yılmaz ise, "Ben zaten varlıklı bir aileden geliyorum. Seçil'in özendiği şeylere ben zaten sahiptim. Seçil benim kredilerimi neden ödesin?" dedi. "SEÇİL'DE BİR GARİPLİK VARDI"

Merve Yılmaz'ın ardından Seçil Erzan'ın kuzeninin eşi olan Tanın Yılmaz tanık olarak ifade verdi. Seçil Erzan'ı kardeşi yerine koyduğunu söyleyen Tanın Yılmaz, "Ben Seçil'e sonsuz güvendim. Ailenizden birini kendinizi nasıl görürseniz öyle görürsünüz. Ben Seçil Erzan'a o paraları borç olarak vermedim. Bankada değerlendirsin diye verdim" dedi. "Ocak 2023 tarihinden itibaren Seçil'de bir gariplik vardı" diyen Tanın Yılmaz, "Sürekli benden para istiyordu. Sürekli özel bankacılığın geliştirilmesi için talepleri vardı. Ben fon olayını 8 Mart tarihinde öğrendim. Eşime içinde futbolcuların ve Fatih Terim'in olduğu bir fondan bahsetmiş" dedi. Tanın Yılmaz, Seçil Erzan'dan 1 milyon 265 bin dolar alacağı olduğunu söyledi. TANIK İFADESİNDE GERGİNLİK: HADDİNİZİ BİLİN

Seçil Erzan'ın Tanın Yılmaz'a şirketini nasıl kurduğunu, Seçil Erzan'dan para alıp almadığını ve yurtdışından gelen paraları sordu. Sorulan sorulara sinirlenen Tanın Yılmaz, "Haddinizi bilin" diyerek avukata bağırınca mahkeme başkanı duruşmaya 15 dakika ara verdi. Mahkeme başkanının tanığa müdahale etmeden duruşmaya ara vermesine sinirlenen avukat Rezan Epözdemir, "Sayın başkan tanık meslektaşımıza sesini yükseltip parmak sallıyor müdahale etmiyorsunuz. Meslektaşımıza hakaret ediliyor" diyerek tepki gösterdi. Erzan davasında flaş gelişme! Daha sonra müşteki Nuray Şengüler'e söz verildi. Milliyet'te yer alan habere göre, ifade veren Nuray Şengüler, 5 milyon lira ve 56 bin dolar Erzan'ın fondan bahsetmesi sonrasında banka içerisinde verdiğini belirterek şikayetçi olduğunu söyledi.