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İzmir'i "Teksas"a çevirdiler! Sevdiği kızı vermeyen aileyle sokak ortasında çatıştı

Son dakika haberleri... İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 16 yaşındaki H.U. sevdiği kızı vermeyen aile bireyleriyle sokak ortasında çatıştı. 4 kişinin yaralandığı çatışma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Giriş Tarihi 15 Ocak 2024, 10:52 Güncelleme 15 Ocak 2024, 10:52
İzmir’i Teksasa çevirdiler! Sevdiği kızı vermeyen aileyle sokak ortasında çatıştı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 16 yaşındaki bir genç, sevdiği kızı vermeyen aile bireyleriyle sokak ortasında pompalı tüfekle çatıştı.

Olay saat 14.00 sıralarında Örnekköy Pazaryeri yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.U. (16), sevdiği kızı vermeyen aile bireyleriyle tartıştıktan sonra evine dönüp pompalı tüfeği aldı.

POMPALI TÜFEKLERLE ÇATIŞTILAR
Ailenin evine pompalı tüfekle ateş eden H.U.'ya aile bireyleri de yine pompalı tüfekle karşılık verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede çatışma sonucu saçmaların isabet ettiği 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.



"TEKSAS'A ÇEVİRDİLER"
Sokakta çıkan çatışma anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde, sokaktan kendisine pompalı tüfekle ateş eden bir kişiye çatıdan pompalı tüfekle karşılık verildiği anlar yer aldı. Daha sonra çatıdan ateş eden kişinin elindeki silahı başka bir kişinin alıp götürdüğü anlar da yer aldı. Görüntüyü çeken vatandaşın, "Teksas'a çevirdiler" diye bağırıp tepki vermesi de dikkat çeken detay olarak yer aldı.


GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görgü tanıklarının beyanı ile olayı gerçekleştirdiği belirlenen H.U. (16) adlı genci suç aletiyle birlikte gözaltına aldı. H.U.'ya pompalı tüfekle karşılık veren şüpheliyi tespit etme çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

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