İzmir’i Teksasa çevirdiler! Sevdiği kızı vermeyen aileyle sokak ortasında çatıştı

POMPALI TÜFEKLERLE ÇATIŞTILAR Ailenin evine pompalı tüfekle ateş eden H.U.'ya aile bireyleri de yine pompalı tüfekle karşılık verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede çatışma sonucu saçmaların isabet ettiği 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.





"TEKSAS'A ÇEVİRDİLER"

Sokakta çıkan çatışma anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde, sokaktan kendisine pompalı tüfekle ateş eden bir kişiye çatıdan pompalı tüfekle karşılık verildiği anlar yer aldı. Daha sonra çatıdan ateş eden kişinin elindeki silahı başka bir kişinin alıp götürdüğü anlar da yer aldı. Görüntüyü çeken vatandaşın, "Teksas'a çevirdiler" diye bağırıp tepki vermesi de dikkat çeken detay olarak yer aldı.