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Fatih Camii imamı Galip Usta taburcu oldu ilk sözleri duygulandırdı: "Onların yanında benim acım hafif kaldı"

Son dakika haberi! 8 Ocak Pazartesi günü bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii İmamı Galip Usta, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Hastane çıkışında konuşan Usta, "İnşallah en kısa zamanda camiye geçmeyi arzu ediyorum. Bir dinlenme süreci var, gayet iyiyim, hamd olsun. Dinlenmeye, zamana bağlı bir iyileşme söz konusu olacak. İnşallah iyileştiğimde de kısa zamanda camide göreve başlayacağım. Kuzey Irak'ta şehitlerin haberini duydukça, benim acım daha hafif kalmıştır. Allah ülkemizi, birliğimizi, huzurumuzu bozmaya çalışan, dahili ve harici düşmanlara fırsat vermesin diyorum" dedi.

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Giriş Tarihi 15 Ocak 2024, 11:46 Güncelleme 15 Ocak 2024, 11:46
Fatih Camii imamı Galip Usta taburcu oldu ilk sözleri duygulandırdı: Onların yanında benim acım hafif kaldı

İstanbul Fatih Camii'nde, 8 Ocak Pazartesi günü yaşanan bıçaklı saldırıda, cami imamı Galip Usta ve öğrencisi Bilal Erdem bıçaklanmıştı.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'nde olayın yaşandığı günden bu yana tedavisi devam eden imam Galip Usta, bugün taburcu edildi.

"ŞEHİTLERİN HABERİNİ DUYDUKÇA BENİM ACI DAHA HAFİF KALMIŞTIR"

Hastane çıkışında konuşan Usta, "Önce yüce Allah'a hamd ediyorum. Menfur saldırıdan bizi muhafaza eyledi. Bu bir haftalık süreç içerisinde başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere arayan, soran, ilgilenen, tüm dostlara teşekkür ediyorum. Dualarını esirgemediler, Allah hepsinden razı olsun. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi yetkilileri, başta başhekim, başhekim yardımcısı, rektör, rektör yardımcısı olmak üzere, personeli çok büyük gayretle bakımımızı yaptılar. Allah hepsinden razı olsun. Kuzey Irak'ta şehitlerin haberini duydukça, benim acım daha hafif kalmıştır. Allah ülkemizi, birliğimizi, huzurumuzu bozmaya çalışan, dahili ve harici düşmanlara fırsat vermesin diyorum" ifadelerini kullandı.

"EN KISA ZAMANDA CAMİYE GEÇMEYİ ARZU EDİYORUM"

Usta, "Şimdi, inşallah eve geçeceğiz. Biraz istirahate geçeceğim, Allah izin verirse istirahat edeceğim. Tabi tedavi biraz sürebilir, sesimin iyileşmesi… İnşallah en kısa zamanda camiye geçmeyi arzu ediyorum. Bir dinlenme süreci var, gayet iyiyim, hamd olsun. Dinlenmeye, zamana bağlı bir iyileşme söz konusu olacak. İnşallah iyileştiğimde de kısa zamanda camide göreve başlayacağım inşallah" dedi.

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