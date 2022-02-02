Günün en çok araştırılan konuları arasında akşam namazının kılınışı ile ilgili bilgiler yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirtilen saatlerde kılınan akşam namazı ile müslümanlar ibadetlerini yerine getiriyor. Peki Akşam namazı nasıl kılınır (kadın erkek)? Akşam namazı kaç rekat (farz sünnet)? Diyanet akşam namazı kaça kadar kılınır?
AKŞAM NAMAZI KAÇ REKAT?
Akşam namazı 3 rekat farz, 2 rekat sünnet olmak üzere toplam 5 rekattır.
AKŞAM NAMAZI SAAT KAÇA KADAR KILINABİLİR?
Akşam namazı, güneşin batışından sonra ufukta görünen aydınlık kaybolana kadar kılınabilir. Havanın kararmasından sonra akşam namazının kılınması uygun değildir.
AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR? (FARZ)
BİRİNCİ REKAT
"Niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının üç rekat farzını kılmaya" diyerek niyet edilir.
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlanır.
Sübhaneke duası okunur.
"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir.
Fatiha suresi okunur
Zamm-ı sure okunur
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir burada "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir
"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.