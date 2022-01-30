Şafak Mahmutyazıcıoğlu, restoranında kurşunlandı! Türkiye’nin konuştuğu cinayetin infaz timi yakalandı

Türkiye, perşembe gecesi İstanbul Yeşilköy'deki silahlı saldırıyla sarıldı! Sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, restoranında saldırıya uğradı. Kurtarılamadı. Emniyet, 'infaz timini' yakalamak için düğmeye bastı. Buna göre ilk olarak Gökhan Karakan ve Uğur Can Bilge yakalandı. Dün de 19 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Tetiği çeken Kadir Yasak ile ağabeyi Ali Yasak'ın aralarında bulunduğu 9 şahıs yakalandı.

ARAÇ BİLE KİRALAMIŞLAR

İnfaz timinin günlerdir cep telefonu uygulaması üzerinden başka kişiler adına araç kiraladığı ve sürekli adres değişikliği yaptığı ortaya çıktı! Mahmutyazıcıoğlu'nu hayattan koparan çetenin suç dosyası ise hayli kabarıktı! Seccad Yeşil'in 4'ü tehdit 1'i yaralama olmak üzere 15, Kadir Yasak'ın 4, Ali Yasak'ın 2, Gökhan Karakan'ın 6, Uğur Can Bilge'nin 1, Serkan Dakman'ın ise 4 suçtan adli kaydı vardı! 6 şüphelinin toplam suç kaydı ise 32...

65 BİN LİRA İÇİN 7 KURŞUN!

Tüyler ürperten cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı. İlk olarak Avukat Mahmutyazıcıoğlu'nun müvekkili Suphi Malgaz'ın ifadesi alındı: Gökhan Karakan'dan 1 milyon 480 bin liralık gayrimenkul aldım. Aynı gayrimenkulü 1 milyon 600 bin liraya sattım. Karakan 100 bin lira daha istedi. Tartıştık. Bana 'O zaman ağabeylerimi gönderirim' dedi. Seccad Yeşil'in aracılığıyla Kadir Yasak bize ulaştı. Ben, Şafak ve Kadir, kafede buluştuk. 65 bin liraya anlaştık. Karakan'a "Parayı avukatımdan al" dedim.

TARİFSİZ BİR ACI

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, baba ocağı olan Rize'nin Fındıklı İlçesi'nde toprağa verildi. Acılı ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu dün taziyeleri kabul etti. "Tarifsiz bir acı yaşadık. Faillerin hepsi yakalanmış. Hak ettikleri cezayı almalarını sağlamak için hukuk kuralları çerçevesinde elimizden ne gelirse yapacağız" dedi.

BENİ YAŞARKEN ÖLDÜRDÜLER

Ece Erken, "65 bin lira meselesine inanmıyorum. Dediler ki 'ayağından vuruldu korkma, bir şeyi yok'. Dedim ki, 'en kötü sakat kalır, ben ona bakarım'. Beni yaşarken öldürdüler" dedi.

AMBULANS İDDİASINA YANIT

Sunucu Ece Erken, ambulansın olay yerine 40 dakika sonra gittiğini iddia etti. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü şunları söyledi: Saat 00.39'da bize 'iki kişi vuruldu' mesajı geldi. Ambulans, 7 dakika sonra saat 00.47'de olay yerine vardı. Hasta, 01.00'da hastaneye girdi. 01.42'ye kadar müdahale edildi, ancak kurtarılamadı.

Planlı cinayette tetiği çeken Kadir Yasak, Büyükçekmece'deki lüks bir rezidansta yakalandı.



Ali Yasak da kardeşi Kadir Yasak ile birlikte yakalandı. İkilinin sorgusu sürüyor.