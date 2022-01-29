Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katillerinin yakalanma anı kamerada! Ece Erken'den ilk paylaşım

Son dakika haberi... Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili silahlı saldırı gerçekleştirdiği tespit edilen Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi daha yakalandı.