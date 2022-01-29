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Haberler Yaşam Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katillerinin yakalanma anı kamerada! Ece Erken'den ilk paylaşım

Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katillerinin yakalanma anı kamerada! Ece Erken'den ilk paylaşım

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde son dakika... Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili silahlı saldırı gerçekleştirdiği tespit edilen Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da araların da bulunduğu 9 kişi daha yakalandı. Gözaltına sayısı 11'e yükselirken operasyon anı polis kamerasına yansıdı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ruhsatsız silah ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan Sunucu Ece Erken, eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şüphelilerin yakalanması sonrası sosyal medya hesabından yaptığı ilk paylaşımda, "Rabbim şükürler olsun, Allah'ım ne çektiysek çeksin, Allah'ım çok büyüksün çok" yazdı.

29.01.2022 11:53 - Son Güncelleme: 29.01.2022 12:20
Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun katillerinin yakalanma anı kamerada

Son dakika haberi... Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili silahlı saldırı gerçekleştirdiği tespit edilen Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi daha yakalandı.

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Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun katillerinin yakalanma anı kamerada

Gözaltına sayısı 11'e yükselirken operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun katillerinin yakalanma anı kamerada

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy'deki restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun katillerinin yakalanma anı kamerada

Polis, şüphelileri belirledi. İlk olarak 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın devamında 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun katillerinin yakalanma anı kamerada

Operasyonda "Kasten Öldürme" eylemini gerçekleştirdiği belirlenen Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi daha yakalandı.

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