Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 'ambulans geç geldi' iddiasıyla ilgili flaş açıklama: 7 dakika 43 saniye

Erken paylaşımında, "Balıkçıya en yakın hastanenin arabayla mesafesi sadece 5 dakika. Saat 00.20'de trafik de yok ve ambulans 40 dakikada geliyor!

Ve kocam kan kaybından ölüyor. Önce katillerin yakalanmasını, sonra da bu ambulansın gecikmesin sebebini öğrenmek istiyorum. Bulana kadar da peşini bırakmayacağım" diyerek tepki göstermişti.