Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ölümünde detaylar! Zanlılarından Seccad Yeşil'in paylaşımı manidar! "Allah büyük"

Hakkında yakalama kararı çıkarılan 6 şüpheliden Uğur Can Bilge (32) ve Gökhan Karakan (26) gözaltına alındı. Ali Yasak (28), Kadir Yasak (25), Seccad Yeşil (33) ile Serkan Dakman'ı (33) yakalama çalışmaları ise sürüyor.