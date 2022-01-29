Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ölümünde detaylar! Zanlılarından Seccad Yeşil'in paylaşımı manidar! "Allah büyük"
Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden ünlü sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü bir anda magazin gündemine oturdu. Memleketi Rize'de son yolculuğuna uğurlanan Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili katil zanlıları yakalandı. Katil zanlılarından Seccad Yeşil'in aynı gün yaptığı paylaşım ise dikkat çekti. Ece Erken'le evlendiği tarihte paylaşım yapan Seccad Yeşil, "Allah büyük" yazısını yazmış. İşte Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüdeki detaylar...
29.01.2022 13:47
- Son Güncelleme: 29.01.2022 13:54
Bakırköy Yeşilköy'deki Balıkçılar Çarşısı'nda yer alan Cundalı Balık Restoran'da önceki gece yaşanan olayda Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, şoförü Murat Bilmez ise yaralanmıştı.
Hakkında yakalama kararı çıkarılan 6 şüpheliden Uğur Can Bilge (32) ve Gökhan Karakan (26) gözaltına alındı. Ali Yasak (28), Kadir Yasak (25), Seccad Yeşil (33) ile Serkan Dakman'ı (33) yakalama çalışmaları ise sürüyor.
KADİR YASAK VURDU
Polisin güvenlik kamera incelemesinde şüphelilere ilişkin şu detaylar çıktı: Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman ve Uğur Can Bilge olay yerindeydi.