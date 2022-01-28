Şafak Mahmutyazıcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı! Ece Erken'in zor anları! Tabuta sarılıp gözyaşı döktü
Bakırköy'de bir restoranda silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Ayakta duramayan Ece Erken, eşinin tabutunun başına geçerek tabuta sarılıp gözyaşı döktü.
28.01.2022 15:26
- Son Güncelleme: 28.01.2022 15:44
Dün gece İstanbul'dan Rize'nin Fındıklı ilçesine getirilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi Fındıklı Devlet Hastanesi morgundan alınarak cenaze namazının kılınacağı ilçe merkezindeki Merkez Camii'ne getirildi.
Kendilerine tahsis edilen Tuncer Ergüven Sosyal Tesisleri'nden eşi ünlü sunucu Ece Erken, kayınpederi babası Akif ve kayınvalidesi Hacer Mahmutyazıcıoğlu yürüyerek camiye geçti.