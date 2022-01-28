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Şafak Mahmutyazıcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı! Ece Erken'in zor anları! Tabuta sarılıp gözyaşı döktü

Bakırköy'de bir restoranda silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Ayakta duramayan Ece Erken, eşinin tabutunun başına geçerek tabuta sarılıp gözyaşı döktü.

28.01.2022 15:26 - Son Güncelleme: 28.01.2022 15:44
Şafak Mahmutyazıcıoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor! Ece Erken’in zor anları! Tabuta sarılıp gözyaşı döktü

Dün gece İstanbul'dan Rize'nin Fındıklı ilçesine getirilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi Fındıklı Devlet Hastanesi morgundan alınarak cenaze namazının kılınacağı ilçe merkezindeki Merkez Camii'ne getirildi.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor! Ece Erken’in zor anları! Tabuta sarılıp gözyaşı döktü

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesinin getirilmesinin ardından ailesi taziyeleri kabul etti.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor! Ece Erken’in zor anları! Tabuta sarılıp gözyaşı döktü

Kendilerine tahsis edilen Tuncer Ergüven Sosyal Tesisleri'nden eşi ünlü sunucu Ece Erken, kayınpederi babası Akif ve kayınvalidesi Hacer Mahmutyazıcıoğlu yürüyerek camiye geçti.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor! Ece Erken’in zor anları! Tabuta sarılıp gözyaşı döktü

Ece Erken, eşinin tabutunun başına geçerek tabuta sarılıp gözyaşı döktü.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor! Ece Erken’in zor anları! Tabuta sarılıp gözyaşı döktü

Arkadaşları, Erken'i kendisini güçlükle teskin etti

Şafak Mahmutyazıcıoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor! Ece Erken’in zor anları! Tabuta sarılıp gözyaşı döktü

Anne Hacer Mahmutyazıcıoğlu da oğlunun tabutu başında gözyaşı dökerken,

Beşiktaş Kulübü eski başkanı Fikret Orman da camiye gelerek aileye taziyelerde bulundu.

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